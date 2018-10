Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

VfB Stuttgart präsentiert Weinzierl am Mittwoch als neuen Trainer

STUTTGART (dpa) - Markus Weinzierl wird an diesem Mittwoch als neuer Trainer des VfB Stuttgart vorgestellt.



Für diesen Tag lud der schwäbische Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga zu einer Pressekonferenz mit dem Nachfolger von Tayfun Korkut sowie mit Sportvorstand Michael Reschke ein. Anschließend soll Weinzierl erstmals auch das Training der Stuttgarter übernehmen. Der frühere Trainer des FC Schalke 04 und des FC Augsburg hatte nur zwei Tage nach der Trennung von Korkut einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 beim VfB unterschrieben. Das erste Pflichtspiel für Weinzierl mit den Stuttgartern steht am 20. Oktober gegen Borussia Dortmund an.

Löw kontert Klopps Kritik an Nations League: «Gute Erfindung»

BERLIN (dpa) - Joachim Löw hat die harsche Kritik seines Trainerkollegen Jürgen Klopp an der erstmals ausgetragenen Nations League für Fußball-Nationalmannschaften gekontert.



Beim Treffpunkt des DFB-Teams am Dienstag in Berlin äußerte der Bundestrainer einerseits Verständnis für die ablehnende Haltung des Coaches des FC Liverpool, der die Nationalspieler noch mehr belastet sieht als schon bisher. Löw fügte aber auch hinzu: «Für uns, für mich als Nationaltrainer, ist die Nations League eine gute Erfindung. Weil wir gegen Topnationen spielen, weil es um etwas geht. Es ist ein Wettbewerb. Das ist mir in der Phase manchmal lieber, als in der Phase gegen die ganz Kleinen zu spielen.»

Angeschlagener Bayern-Profi Goretzka fehlt beim DFB-Treffpunkt

BERLIN (dpa) - Bayern-Profi Leon Goretzka hat am Dienstagmittag zunächst beim Treffpunkt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Berlin gefehlt.



Der Mittelfeldspieler weilte stattdessen noch in München zu einer medizinischen Untersuchung, wie der Deutsche Fußball-Bund auf Nachfrage mitteilte. Der 23-Jährige laboriert an muskulären Problemen. Im Laufe des Tages sollte eine Entscheidung fallen, ob und wann Goretzka nach Berlin anreisen kann. Die Nationalmannschaft bereitet sich dort auf die Nations-League-Spiele am kommenden Samstag in Amsterdam gegen die Niederlande sowie drei Tage später in Paris gegen Weltmeister Frankreich vor.

Fußball-Bundesliga zeichnet künftig «Spieler des Monats» aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In der Fußball-Bundesliga wird ab sofort ein «Spieler des Monats» ausgezeichnet.



Vergeben wird der Preis in einem zweistufigen Auswahlverfahren, in dem sowohl die Leistungsdaten der Spieler als auch das Votum von Fans und Experten zählt, wie die Deutsche Fußball Liga am Dienstag mitteilte. Demnach wird erst eine Vorauswahl von sechs Profis anhand der Leistungsdaten getroffen. Im Anschluss haben die 18 Bundesliga-Kapitäne (30 Prozent Anteil), ausgewählte Experten aus «Bundesliga-Legenden» (30 Prozent) sowie die Fans (40 Prozent) via Online-Voting die Chance, ihren besten Spieler des Vormonats in der höchsten deutschen Spielklasse zu wählen.

Brief an Eberl: Teresa Enke verweist auf Kampf gegen Depressionen

DÜSSELDORF (dpa) - Teresa Enke, Ehefrau des gestorbenen Fußball-Nationalspielers Robert Enke, hat in einem Offenen Brief an Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl darauf hingewiesen, dass sich im Kampf gegen Depressionen viel geändert habe.



Eberl hatte zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt, Enkes Tod sei für alle ein großer Schock gewesen, sei aber nicht so nachhaltig in den Gedanken geblieben, dass er heute noch als warnendes Beispiel gelte. Eberl betonte in dem Gespräch, dass junge Fußballer oft überfordert seien, mit dem, was auf sie einprassele. Teresa Enke, die Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung, schrieb, sie sei gerührt gewesen, dass Eberl seinen ehemaligen Mitspieler noch immer in Erinnerung halte.

Schlägerei: Verband droht russischen Nationalspielern mit Ausschluss

MOSKAU (dpa) - Die russischen Fußball-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew sollen in Moskau in einem Café und einem Restaurant mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben.



Gegen sie wird ermittelt. Russlands Sportminister Pawel Kolobkow drohte am Dienstag im Fernsehsender Russija 24 mit der ganzen Strenge des Gesetzes. Die Fußballer müssten mit dem Ausschluss aus der Nationalmannschaft rechnen. Kolobkow verwies auf ein Video, das in den Medien verbreitet wurde, und belegen soll, dass die beiden Fußballer in den Streit verwickelt waren.

Deutsche Handballer testen in Hannover und Kiel für WM

HAMBURG (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer bestreitet die beiden letzten Testspiele vor der Heim-Weltmeisterschaft in Hannover und Kiel.



Am 4. Januar trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop in Hannover auf Tschechien, am 6. Januar in Kiel auf Argentinien. Vier Tage später findet in Berlin das Eröffnungsspiel der WM gegen ein vereinigtes Team aus Korea statt. Die Weltmeisterschaft wird vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark ausgetragen.

Weltmeisterin Pauline Schäfer verpasst Turn-WM

BERLIN (dpa) - Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer kann nicht bei der WM antreten. Die Schwebebalken-Spezialistin aus Chemnitz leidet noch immer an einer Verletzung am Fußgelenk.



Das gab der Deutsche Turner-Bund am Dienstag bekannt. Die WM findet vom 25. Oktober bis zum 3. November in Doha statt. Schäfer hatte sich während ihrer Bodenübung bei der ersten WM-Qualifikation in Stuttgart am 15. September ein Knochenmarködem im linken Fuß zugezogen. Für Schäfer wird Leah Grießer von der TG Neureut im WM-Team turnen.

Tennisprofi Gojowczyk in Shanghai im Achtelfinale

SHANGHAI (dpa) - Peter Gojowczyk hat beim Tennis-Turnier in Shanghai das Achtelfinale erreicht.



Der Münchner rang am Dienstag in seinem Zweitrunden-Match den Ungarn Marton Fucsovics mit 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) nieder. Nach 2:37 Stunden verwandelte der 29-Jährige seinen ersten Matchball. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale bekommt es Gojowczyk nun mit Matthew Ebden zu tun. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev greift bei der mit 9,2 Millionen Dollar dotierten ATP-Veranstaltung am Mittwoch ins Geschehen ein. Der 21-Jährige trifft dann auf Nikolos Bassilaschwili aus Georgien.

Wimbledon-Siegerin Kerber wird als «Sportlerin mit Herz» geehrt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber wird beim 37. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main als «Sportlerin mit Herz» ausgezeichnet.



Die 30-Jährige erhält den Preis bei der Gala am 3. November auch für die «Überwindung von Selbstzweifeln durch eine bravouröse Weiterentwicklung der eigenen Stärken», begründeten die Veranstalter am Dienstag in einer Mitteilung. Die Auszeichnung wird nicht für sportliche Errungenschaften verliehen, sondern «vor allem für Engagement, Werteverständnis, Vorbildhaftigkeit und Fairness».