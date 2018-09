Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.18

BVB nach Sieg erster Bayern-Verfolger - Leipzig schlägt Stuttgart

BERLIN (dpa) - Borussia Dortmund ist mit einem Kantersieg auf Rang zwei der Tabelle der Fußball-Bundesliga gerückt.



Der BVB setzte sich am Mittwochabend 7:0 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg durch und liegt nun mit elf Punkten nach fünf Spielen punktgleich mit Werder Bremen zwei Zähler hinter Spitzenreiter FC Bayern München. RB Leipzig besiegte den VfB Stuttgart 2:0 (1:0), Borussia Mönchengladbach schlug Eintracht Frankfurt 3:1 (0:0). Der FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg trennten sich 0:0 (0:0). Im ersten Spiel des Abends hatte Bayer Leverkusen das Rhein-Duell mit Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (0:0) für sich entschieden.

Sandhausen gelingt erster Sieg - Magdeburg verspielt Führung

DÜSSELDORF (dpa) - Der SV Sandhausen hat am siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert.



Bei Erzgebirge Aue gewann Sandhausen am Mittwoch mit 2:0 (1:0). Den ersten Erfolg im Profifußball überhaupt verspielte der FC Magdeburg. Beim 3:3 (0:1) gegen den MSV Duisburg verspielte der Aufsteiger zweimal eine Führung. Auch Duisburg ist in dieser Zweitliga-Saison noch ohne Dreier. Der Jahn Regensburg präsentierte sich wenige Tage nach dem 5:0 beim Hamburger SV erneut treffsicher und schlug den FC Heidenheim mit 2:1 (2:1). Ein spätes Siegtor zum 2:1 (1:0) gelang dem FC St. Pauli gegen Aufsteiger SC Paderborn.

Osnabrück nutzt Uerdingens Niederlage zur Drittliga-Tabellenführung

LEIPZIG (dpa) - der VfL Osnabrück ist zurück an der Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga.



Am Mittwoch bezwang der VfL die Fortuna aus Köln mit 1:0 (0:0) und rückte im Klassement an den Würzburger Kickers vorbei, die bereits am Dienstag den SV Meppen mit 2:1 bezwungen hatten. Die Tabellenführung abgeben musste der KFC Uerdingen, der sein Heimspiel gegen den FSV Zwickau mit 1:2 (0:0) verlor. Auch der Karlsruher SC hat nach einem 3:1 (1:0) beim VfR Aalen als Vierter den Anschluss an die Spitzengruppe geschafft.

Chelsea gewinnt im Ligapokal bei Klopps FC Liverpool

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Chelsea ist durch ein 2:1 (0:0) beim FC Liverpool ins Achtelfinale des englischen Ligapokals eingezogen.



Der englische Fußball-Nationalstürmer Daniel Sturridge brachte das Team von Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch zwar in der 59. Minute mit einem sehenswerten Seitfallzieher in Führung. Nach Emersons Ausgleichstor (79.) entschied jedoch der eingewechselte Belgier Eden Hazard (85.) mit einer Einzelleistung die Drittrunden-Begegnung. Sowohl Liverpool als auch Chelsea schonten an der Anfield Road mehrere Stammspieler

Handball: Mannheim siegt in Champions League problemlos gegen Brest

MANNHEIM (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Gruppenphase der Champions League ihren zweiten Sieg gefeiert.



Der Handball-Bundesligist gewann am Mittwoch problemlos mit 33:27 (18:13) gegen den zuvor verlustpunktfreien weißrussischen Meister Meschkow Brest. Vor 2365 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Gudjon Valur Sigurdsson mit sechs Treffern bester Torschütze des deutschen Pokalsiegers, der kurzfristig auf Alexander Petersson (Sprunggelenk) und Jerry Tollbring (Auge) verzichten musste.

Radprofis Martin und Schachmann ohne Medaille im WM-Zeitfahren

INNSBRUCK (dpa) - Für Rekord-Weltmeister Tony Martin und Newcomer Maximilian Schachmann hat es nicht zu einer WM-Medaille im Einzelzeitfahren bei den Titelkämpfen in Innsbruck gereicht.



Auf Platz sieben und elf fuhren sie am Mittwoch deutlich daran vorbei. Neuer Weltmeister auf der 52,1-Kilometer-Distanz wurde der Australier Rohan Dennis in 1:03:02 Stunden vor Titelverteidiger Tom Dumoulin (Niederlande/+ 1:21,09 Minuten) und dem belgischen Europameister Victor Campenaerts (+ 1:21,62). Martin verlor auf dem anspruchsvollen Parcours 2:25 Minuten auf Dennis, Schachmann 3:39.

Wolfsburg und Bayern im Champions-League-Achtelfinale der Frauen

WOLFSBURG/MÜNCHEN (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München haben das Achtelfinale der Champions League erreicht.



Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gewann der deutsche Meister aus Niedersachsen am Mittwochabend auch die zweite Partie gegen den isländischen Club Thor/KA mit 2:0 (1:0). Die Bayern hatten das Weiterkommen gegen Spartak Jaffa Subotica aus Serbien durch das 7:0 aus dem Hinspiel praktisch schon sicher. Im zweiten Duell in München kamen die Gastgeberinnen zu einem ungefährdeten 4:0 (1:0). Die Achtelfinal-Paarungen werden am 1. Oktober in Nyon ausgelost.