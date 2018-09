Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.18

Achtelfinal-Aus für Kerber bei Tennis-Turnier in Wuhan

WUHAN (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist im Achtelfinale des Damen-Tennis-Turniers in Wuhan ausgeschieden.



Die Weltranglisten-Dritte unterlag der Australierin Ashleigh Barty am Mittwoch 5:7, 1:6. Es war im vierten Vergleich gegen die Weltranglisten-17. Barty die zweite Niederlage für Kerber. Damit sind keine deutschen Spielerinnen mehr im Feld des mit knapp 2,75 Millionen Dollar dotierten Turniers in China vertreten.

Russischer Leichtathletik-Verband klagt vor dem CAS gegen Sperre

MOSKAU (dpa) - Der russische Leichtathletik-Verband (RusAF) will die Sperre seiner Athleten durch den Weltverband IAAF nicht länger hinnehmen.



Es sei Klage beim Internationalen Sportgerichtshof CAS eingereicht worden, sagte Verbandschef Dmitri Schljachtin am Mittwoch der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Die RusAF ist seit 2015 ausgeschlossen. Schljachtin bezeichnete die Sperre als haltlos. Der Schritt folgt gut eine Woche nach der umstrittenen Wiederzulassung der russischen Agentur RUSADA durch die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Die russische Agentur war nach dem Dopingskandal in Russland für nicht regelkonform erklärt worden.

Ex-Weltmeister Levy sagt Start bei der Bahnrad-WM 2019 ab

COTTBUS (dpa) - Der Cottbuser Maximilian Levy verzichtet auf die Teilnahme an den Bahnrad-Weltmeisterschaften 2019 in Pruszkow/Polen.



Der vierfache Weltmeister und dreimalige Olympia-Medaillengewinner und seine Frau erwarten Ende Februar ihr drittes Kind. «Ich möchte in dieser Zeit gerne zu Hause sein und meine Frau unterstützen», sagte Levy am Mittwoch. Der 31-Jährige bestreitet aber die Weltcup-Saison wie geplant und steigt Mitte Oktober in Paris ein.

Barthel im Tennis-Viertelfinale von Taschkent - Maria scheitert

TASCHKENT (dpa) - Mona Barthel hat beim Tennis-Turnier in Taschkent mit dem Viertelfinal-Einzug überrascht.



Die 28-Jährige aus Neumünster rang im Achtelfinale am Mittwoch die Russin Jewgenia Rodina mit 7:5, 4:6, 6:4 nieder. In der Runde der besten Acht trifft Barthel nun auf die an Position zwei gesetzte Weißrussin Vera Lapko. Die Weltranglisten-94. ist die einzige verbliebene Deutsche beim mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der usbekischen Hauptstadt. Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria verpasste durch das 2:6, 6:3, 6:7 (2:7) gegen die Russin Margarita Gasparjan hauchdünn den Einzug ins Viertelfinale.

Vor Hamburger Derby: Strohpuppen in St. Pauli-Farben aufgehängt

HAMBURG (dpa) - Vor dem brisanten Stadtduell der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli haben Unbekannte Strohpuppen in den St. Pauli-Clubfarben braun-weiß aufgehängt.



Nach Angaben der Polizei wurden die Attrappen am Mittwoch unter anderen an Brücken auf Autobahnen nach Hamburg angebracht. «Das ist eine geschmacklose und hirnlose Aktion», sagte Hamburgs Polizeisprecher Timo Zill. Die Behörden hatten noch keine Hinweise darauf, wer hinter der Aktion steckt. Erstmals seit sieben Jahren kommt es am Sonntag (13.30 Uhr) zum emotionsgeladenen Derby zwischen den Rivalen HSV und St. Pauli.

Handball-Weltverband unterzeichnet Vertrag mit neuem TV-Vermarkter

BASEL (dpa) - Die Lösung der offenen TV-Frage bei der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark rückt näher.



Der Weltverband IHF gab am Mittwoch die Unterzeichnung eines Vertrages mit der Sportmarketingagentur Lagardère Sports über den globalen Vertrieb der Medienrechte an den Weltmeisterschaften von 2019 bis 2025 bekannt. Die IHF hatte den Vertrag mit dem bisherigen Vermarkter MP & Silva im August aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der 2004 gegründeten Sportmedienagentur beendet.

Deutsche Schwergewichtlerinnen scheitern bei Judo-WM früh

BAKU (dpa) - Die deutschen Judokas Carolin Weiß und Kristin Büssow sind am vorletzten Tag der Weltmeisterschaften in Baku früh ausgeschieden.



Die 25 Jahre alte Schwergewichtlerin Weiß verlor am Mittwoch in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm im Achtelfinale gegen die zweimalige Vize-Weltmeisterin Maria Suelen Altheman aus Brasilien. Die zwei Jahre ältere Büssow unterlag in ihrem Auftaktkampf Mi Jin Han aus Südkorea. In der Schwergewichtsklasse der Männer über 100 Kilogramm waren keine deutschen Athleten am Start.