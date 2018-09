Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.18

Schalke kassiert fünfte Niederlage - Augsburg stoppt Bayern-Siegserie

BERLIN (dpa) - Die Siegesserie von Tabellenführer Bayern München ist am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga überraschend gerissen.



Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam am Dienstagabend nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg hinaus und ließ damit zum ersten Mal in dieser Saison Punkte liegen. 1899 Hoffenheim gewann bei Hannover 96 mit 3:1 (1:0). Der SC Freiburg feierte drei Tage nach dem 3:1 in Wolfsburg erneut einen Überraschungssieg: Die Breisgauer gewannen 1:0 (0:0) gegen den FC Schalke 04, der auch das fünfte Saisonspiel verlor. Zu Beginn des Spieltags hatte Werder Bremen das Top-Duell der Überraschungsteams gegen Hertha BSC mit 3:1 (2:0) gewonnen.

Köln baut Tabellenführung aus - Union rückt auf Rang zwei vor

DÜSSELDORF (dpa) - Der 1. FC Köln hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga mit großer Mühe ausgebaut.



Das Team von Trainer Markus Anfang setzte sich zum Start des 7. Spieltages am Dienstag dank später Tore von Simon Terodde mit 2:1 (0:0) gegen den FC Ingolstadt durch, bei dem Alexander Nouri als Coach debütierte. Neuer Verfolger der Kölner ist Union Berlin. Das einzige bisher noch ungeschlagene Zweitliga-Team behielt beim 2:0 (0:0) gegen Holstein Kiel die Oberhand. Dagegen verspielte der VfL Bochum beim 0:1 (0:1) gegen den neuen Dritten Dynamo Dresden den möglichen Sprung auf die direkten Aufstiegsplätze.

Kaiserslautern gelingt 4:1-Sieg im Absteiger-Duell in Braunschweig

LEIPZIG (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat mit einem Sieg im Duell der bisher enttäuschenden Zweitliga-Absteiger die Not bei Eintracht Braunschweig weiter vergrößert.



Die Roten Teufel setzten sich am Dienstagabend mit 4:1 (1:1) durch und feierten damit nach dem Auftakterfolg am 28. Juli gegen den TSV 1860 München (1:0) den zweiten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga. In der Tabelle machte der FCK mit elf Punkten einen deutlichen Sprung ins Mittelfeld (10.). Die Braunschweiger warten dagegen auf ihren zweiten Saisonerfolg und bleiben Vorletzter.

Erdogan zu Foto mit Özil: «Es gibt nichts zu bedauern»

BERLIN (dpa) - Wenige Tage vor seinem Staatsbesuch in Deutschland hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Unverständnis über die Aufregung um das Foto mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Mesut Özil und Ilkay Gündogan geäußert.



«Es gibt nichts zu bedauern», sagte Erdogan der Funke Mediengruppe. «Wie Sie wissen, hat sich Lothar Matthäus mit Wladimir Putin getroffen. Unsere Spieler sollten auch in der Lage sein, mit freiem Gewissen handeln zu können. Ich bedaure die Personen, die das kritisieren», sagte Erdogan. Özil war nach dem WM-Aus aus dem DFB-Team zurückgetreten.

FIFA schlägt Änderungen im Transfersystem vor - Weniger Leihen

LONDON (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA steht vor dem Beschluss von wichtigen Reformen bei Spielertransfers.



Beschränkt werden sollen künftig vor allem Leihgeschäfte, wie die FIFA am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte es am Montag in London ein Treffen des sogenannten Stakeholder-Komitees gegeben. Teil nahmen daran auch Vertreter der europäischen Club-Vereinigung ECA, internationaler Ligen und der Spielergewerkschaft FIFPro sowie Repräsentanten nationaler Mitgliedsverbände und von Konförderationen. Das FIFA-Council berät am 26. Oktober über die Vorschläge.

WM-Medaillen an Holländerinnen - Deutsche Zeitfahrerinnen chancenlos

INNSBRUCK (dpa) - Die deutschen Einzelzeitfahrerinnen Trixi Worrack aus Cottbus und Lisa Brennauer aus Kempten sind bei der Rad-WM in Innsbruck ohne Medaille geblieben.



Beide fuhren am Dienstag über 27,7 Kilometer weit an den Podiumsplätzen vorbei. Die 36 Jahre alte EM-Dritte Worrack fuhr auf Rang 15 und hatte dabei 3:02 Minuten Rückstand auf die neue und alte Weltmeisterin Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden. Lisa Brennauer wurde 14. mit 2:48 Minuten Rückstand. Die Niederländerinnen feierten einen Dreifacherfolg: Silber ging Anna van den Breggen, Bronze an Ellen van Dijk.

DFB-Gericht bestätigt Punktabzug gegen Mannheim

MANNHEIM (dpa) - Regionalliga-Tabellenführer Waldhof Mannheim ist mit seiner Berufung gegen den Punktabzug infolge der Ausschreitungen im Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Liga gescheitert.



Das DFB-Bundesgericht bestätigte am Dienstag in einer mündlichen Berufungsverhandlung die drei Punkte Abzug für die laufende Saison, reduzierte aber die Höhe der Geldstrafe. Statt 40.000 Euro müssen die Mannheimer nur noch 25.000 Euro bezahlen und dürfen einen Teil davon in Maßnahmen zur Sicherheit und Gewaltprävention investieren. Der Vorsprung in der Regionalliga Südwest auf Verfolger SSV Ulm 1846 betrüge dann noch drei statt bislang sechs Punkten.

Kerber beim Tennisturnier in China weiter - Görges scheidet aus

WUHAN (dpa) - Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier im chinesischen Wuhan die Runde der letzten 16 erreicht.



Die Kielerin profitierte am Dienstag von der Aufgabe ihrer Gegnerin Madison Keys wegen einer Verletzung am linken Knie. Die US-Amerikanerin beendete die Partie beim Stand von 0:6, 1:4 aus ihrer Sicht. «Ich habe mich ganz gut gefühlt im ersten Satz. Ich habe auch von Anfang an meinen Rhythmus gehabt. Natürlich ist es nicht der Weg, den man sich wünscht, zu gewinnen», sagte Kerber, die vor einigen Wochen noch knapp gegen Keys verloren hatte.

Sauber tauscht Fahrerduo aus - Giovinazzi löst Ericsson ab

HINWIL (dpa) - Ferrari-Zögling Antonio Giovinazzi wird in der kommenden Formel-1-Saison an der Seite von Kimi Räikkönen für Sauber fahren.



Dies teilte der Schweizer Rennstall aus Hinwil am Dienstag mit. Der 24-Jährige bekommt den Platz des Schweden Marcus Ericsson, der sich nur dank der Geldgeber aus seiner Heimat Hoffnungen auf ein weiteres Jahr als Stammfahrer bei Sauber machen konnte. Der 28-Jährige bleibt dem Rennstall aber als Ersatzmann und Markenbotschafter erhalten. Damit startet das mit Ferrari-Motoren ausgestattete Team mit einem komplett neuen Fahrerduo in die Saison.

Bericht: Weltverband plant Aufstockung der Handball-WM auf 32 Teams

HAMBURG (dpa) - Der Handball-Weltverband IHF plant nach Informationen des Fachmagazins «Handballwoche», die Weltmeisterschaft der Männer künftig mit 32 Mannschaften auszutragen.



Am Rande der Vereins-WM um den Super Globe im Wüstenemirat Katar vom 16. bis 19. Oktober solle darüber entschieden werden. Wie die «Handballwoche» in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, hat IHF-Präsident Hassan Moustafa bereits eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gebildet.

Petermann und Peter wieder im Hrubesch-Kader für Österreich-Spiel

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Lena Petermann und Babett Peter stehen wieder im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen.



Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte die Potsdamerin und die Wolfsburgerin für das Länderspiel am 6. Oktober (14.00 Uhr/ZDF) in Essen gegen Österreich, nachdem sie zuletzt in den WM-Qualifikationsspielen noch verletzt gefehlt hatten. Das gab der DFB am Dienstag bekannt.

Bayern-Bosse verurteilen Fan-Beleidigungen gegen Hopp

MÜNCHEN (dpa) - Nach den Dortmunder Fan-Beleidigungen gegen Dietmar Hopp haben sich die Bosse des FC Bayern München mit dem Hoffenheimer Mäzen solidarisiert.



«Die ungeheuerlichen und völlig deplatzierten Anfeindungen gegen Dietmar Hopp in deutschen Fußballstadien haben am vergangenen Wochenende einen erschütternden Höhepunkt erfahren. Im Namen des gesamten FC Bayern verurteilen wir die schamlosen Gesänge und Transparente gegen diesen Ehrenmann auf das Schärfste», erklärten am Dienstag Vereinspräsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Trainer-Umfrage: Bayern-Basketballer klarer Favorit auf Meistertitel

BERLIN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern gehen als großer Meisterfavorit in die neue Bundesliga-Saison. 14 der 18 Coaches rechnen in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur mit einer erfolgreichen Titelverteidigung der Münchner.



Einzig Denis Wucherer von s. Oliver Würzburg nennt den früheren Serienmeister Brose Bamberg als seinen Favoriten. Ludwigsburgs Coach John Patrick sieht zudem Vizemeister ALBA Berlin auf Augenhöhe mit den Münchnern. Drei Trainer gaben keinen Tipp ab. Die Saison beginnt an diesem Freitagabend (19.00 Uhr) mit dem Spiel von ratiopharm Ulm gegen den FC Bayern.

Sportchef Becker: Momentan keine Trainerdiskussion

HAMBURG (dpa) - Ralf Becker will beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV keine Trainerdiskussion aufkommen lassen: «Das ist momentan überhaupt kein Thema.



Wir konzentrieren uns auf Fürth», sagte der Sportvorstand am Dienstag im Volkspark. Nach der 0:5-Pleite gegen Jahn Regensburg war auch Trainer Christian Titz in die Kritik geraten. Der Tabellen-Zweite aus der Hansestadt tritt am Donnerstag (20.30 Uhr) zum Spitzenspiel bei der SpVgg Greuther Fürth an. Drei Tage später steht im heimnischen Stadion das Stadtderby gegen den FC St. Pauli auf dem Programm.

Blinddarm-OP bei Real-Star Isco

MADRID (dpa) - Real-Madrid-Star Isco leidet unter einer akuten Blinddarmentzündung und muss sich einer Operation unterziehen.



Der Eingriff sollte noch am Dienstag vorgenommen werden, teilten die Königlichen auf ihrer Webseite mit. Der 26-Jährige habe am Morgen über Bauchschmerzen geklagt, sagte Trainer Julen Lopetegui. «Das sind schlechte Nachrichten», so der Coach, der Isco eine baldige Genesung wünschte. Vermutlich muss der offensive Mitteldfeldspieler nach der OP mehrere Wochen pausieren. Wann genau er wieder zur Verfügung steht, ist unklar.

Bericht: Radprofi Sagan verlängert Vertrag bei Bora-hansgrohe

INNSBRUCK (dpa) - Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan hat einem Medienbericht zufolge seinen Vertrag beim deutschen Bora-hansgrohe-Team vorzeitig bis 2021 verlängert.



Das meldete am Dienstag das Internetportal cyclingnews.com. Bora-hansgrohe hat im Rahmen der Rad-WM in Innsbruck für Freitag zu einem Treffen eingeladen, auf dem die Weiterbeschäftigung des Superstars wohl publik gemacht werden dürfte. Sein Marktwert wird auf mindestens vier Millionen Euro pro Saison geschätzt. Der sechsmalige Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France hat bei der Mannschaft aus Raubling noch bis einschließlich 2019 einen Vertrag, aber die Verhandlungen um eine Verlängerung hatten zuletzt bereits begonnen.

Handballer Glandorf verlängert bei der SG Flensburg-Handewitt

FLENSBURG (dpa) - Holger Glandorf hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert.



«Noch ein weiteres Jahr ein Teil dieser großartigen und hungrigen Mannschaft zu sein, bedeutet mir sehr viel, auch wenn es definitiv mein letztes Jahr sein wird», sagte der 35-Jährige, nachdem er am Dienstag sein neues Arbeitspapier unterschrieben hatte.