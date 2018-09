Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.18

Kroate Modric ist Weltfußballer des Jahres - vor Ronaldo und Salah

LONDON (dpa) - Der Kroate Luka Modric ist erstmals Weltfußballer des Jahres.

Der 33-Jährige von Real Madrid setzte sich bei der FIFA-Gala am Montag in London vor dem Portugiesen Cristiano Ronaldo und dem Ägypter Mohamed Salah durch. Nach je fünf Siegen von Vorjahresgewinner Ronaldo und Lionel Messi ist Vize-Weltmeister Modric der erste andere Star seit 2007, dem diese Ehrung zuteil wird. Modric hatte in den vergangenen Monaten schon die Auszeichnung für den besten Spieler der WM und Europas Fußballer des Jahres gewonnen. Ronaldo nahm nicht an der Feier in London teil und ließ sich von seinem Club Juventus Turin aus terminlichen Gründen entschuldigen.

Frankreichs Coach Deschamps Welttrainer des Jahres

LONDON (dpa) - Didier Deschamps ist Welttrainer des Jahres.

Der 49-Jährige, der im Sommer mit Frankreich den WM-Titel gewonnen hatte, setzte sich bei der FIFA-Gala am Montag in London gegen den kroatischen Nationaltrainer Zlatko Dalic und den Franzosen Zinédine Zidane durch. Dalic wurde bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit seiner Auswahl Zweiter hinter den Franzosen. Zidane gewann mit Real Madrid zum dritten Mal in Serie die Champions League.

Marozsan verpasst bei Weltfußballerwahl Überraschung - Marta siegt

LONDON (dpa) - Die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan hat bei der Wahl zur Weltfußballerin des Jahres eine Überraschung verpasst.

Bei der FIFA-Gala am Montag in London siegte die Brasilianerin Marta. Als dritte Spielerin hatte es Marozsans Vereinskollegin Ada Hegerberg (Norwegen) in die Top 3 geschafft. Marozsan und Hegerberg hatten im Sommer die französische Meisterschaft und die Champions League gewonnen.

Agnelli: Dritter Europa-Cup wäre für kleinere Clubs wichtig

MADRID (dpa) - Nach Meinung von Fußball-Funktionär Andrea Agnelli wäre ein dritter europäischer Vereinswettbewerb vor allem für die kleineren Vereine sehr wichtig.

Gerade diese Clubs würden eine vermehrte Teilnahme am Spielbetrieb anstreben und könnten davon profitieren, sagte der Vorsitzende der European Club Association (ECA) am Montag auf einer Konferenz in Madrid. In der Europäischen Fußball-Union UEFA wird derzeit über einen dritten europäischen Wettbewerb diskutiert. Er soll von 2021 an mit 32 Teams ausgetragen werden - zusätzlich zur Champions League und Europa League.

Fußballverband bestätigt Drei-Spiele-Sperre für Weltmeister Mbappé

PARIS (dpa) - Der französische Fußballverband hat die Sperre von Weltmeister Kylian Mbappé für drei Ligaspiele bestätigt.

Der Verband gab die Entscheidung seiner Berufungskommission am Montag bekannt. Der 19 Jahre alte Stürmerstar von Paris Saint-Germain (PSG) hatte Anfang des Monats Teji Savanier von Olympique Nîmes geschubst, nachdem dieser ihn gefoult hatte. Beide erhielten die Rote Karte. Der französische Fußballmeister PSG hatte in Nîmes 4:2 gewonnen. Mbappé hat bereits zwei Ligaspiele ausgesetzt und darf nun auch am Mittwoch gegen Reims nicht auflaufen.

Radsport: Kämna und Kanter ohne WM-Medaille im U23-Zeitfahren

INNSBRUCK (dpa) - Die beiden Starter des Bundes Deutscher Radfahrer sind im Einzelzeitfahren der U23-Klasse bei der Rad-WM in Innsbruck an den Medaillen deutlich vorbeigefahren.

Lennard Kämna aus Wedel, im Vorjahr mit Sunweb Team-Weltmeister, fuhr am Montag nach 27,7 Kilometern in 33:35 Minuten auf Rang 14. Der 20 Jahre alte Max Kanter aus Cottbus kam auf Rang 15. Gold holte Titelverteidiger Mikkel Bjerg aus Dänemark in 32:31 Minuten. Silber ging an den Belgier Brent van Moer (+ 33,4 Sekunden) vor dem Dänen Matthias Jorgensen (+38,3).

Keine Medaille für Judoka Trippel - Scoccimarro verpasst Finalkämpfe

BAKU (dpa) - Judoka Eduard Trippel hat die Weltmeisterschaften in Baku nach einer Niederlage im Bronze-Kampf auf dem fünften Platz beendet.

Der 21-Jährige unterlag in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo im Kampf um Bronze trotz einer Führung dem französischen Vize- Europameister Axel Clerget. Zuvor hatte der Rüsselsheimer unter anderem den Weltranglisten-Zweiten Beka Gviniashvili aus Georgien besiegt und war über die Trostrunde in den Bronze-Kampf eingezogen. Giovanna Scoccimarro scheiterte dagegen in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm in der dritten Runde an der Japanerin Chizuru Arai.