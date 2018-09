Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.18

Ronaldo kommt nicht zur Kür des Weltfußballers - Anzeichen für Modric

TURIN/LONDON (dpa) - Cristiano Ronaldo wird nicht an der FIFA-Gala zur Kür des Weltfußballers am Abend in London teilnehmen.

Aufgrund des vollen Terminplans sei es «unmöglich» anzunehmen, dass auch nur irgendjemand von Juventus Turin an der Gala teilnehme, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Kreisen des italienischen Spitzenclubs. Eine Reaktion des Fußball-Weltverbandes gab es vorerst nicht. Das Fehlen des 33-Jährigen legt den Schluss nahe, dass nicht er sondern Vize-Weltmeister Luka Modric am Abend mit der Trophäe des weltbesten Fußballers des Jahres gekürt wird.

Alexander Nouri neuer Coach beim FC Ingolstadt - Debüt am Dienstag

INGOLSTADT (dpa) - Der FC Ingolstadt hat Alexander Nouri als neuen Trainer verpflichtet. Wie der oberbayerische Fußball-Zweitligist am Montag bekanntgab, tritt der frühere Bremer Erstliga-Coach die Nachfolge von Stefan Leitl an.

Der 39-Jährige erhielt wie auch sein Assistent Markus Feldhoff einen Vertrag bis 2020. Er wird schon am Dienstag im Auswärtsspiel gegen 1. FC Köln auf der Bank sitzen. Zuvor hatte die «Sport Bild» über die Entscheidung berichtet. Der FCI hatte sich am Wochenende nach der zweiten enttäuschenden Niederlage von Leitl getrennt.

DFB will Menschenrechtsfragen in eigene Satzung aufnehmen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat wenige Tage vor der Vergabe der Fußball-EM 2024 angekündigt, Menschenrechtsfragen mit in seine Satzung aufzunehmen.

«Wir wollen in Zukunft weiterhin und verstärkt unseren Beitrag zur Achtung und Förderung der Menschenrechte leisten», verkündete DFB-Präsident Reinhard Grindel am Montag. Beim einzigen Gegenkandidaten Türkei gilt die Menschenrechtssituation als Manko der Bewerbung. Der DFB ist damit nach eigenen Angaben einer der ersten Fußball-Nationalverbände weltweit, der eine eigene Menschenrechtsstrategie entwickelt.

Hopp-Anwalt Schickhardt fordert Konsequenzen aus Fan-Protest

SINSHEIM (dpa) - Christoph Schickhardt hat als Anwalt von Dietmar Hopp und der TSG 1899 Hoffenheim Konsequenzen aus den massiven Beleidigungen von Dortmunder Fans gegen den Mäzen gefordert.

«Bei solchen Vorkommnissen sollte ein Spiel in Zukunft gar nicht angepfiffen werden oder erst dann, wenn die Plakate entfernt wurden», sagte der Sportrechtsexperte aus Ludwigsburg dem «Kicker» (Montag). Dortmunder Fans hatten vor dem 1:1 am Samstag im Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund ein großes Banner ausgerollt, welches das Konterfei von 1899-Mäzen Hopp hinter einem Fadenkreuz zeigte.

Tiger Woods gewinnt erstes Golf-Turnier seit 2013

ATLANTA (dpa) - US-Golfer Tiger Woods hat nach mehr als fünf Jahren wieder einen Turniersieg auf der amerikanischen PGA Tour gefeiert.

Der 42-Jährige spielte am Sonntag (Ortszeit) zum Abschluss eine 71er-Runde auf dem Par-70-Kurs des East Lake Golf Club in Atlanta. Mit insgesamt 269 Schlägen nach vier gespielten Runden sicherte sich Woods den Titel bei der mit neun Millionen US-Dollar (7,65 Millionen Euro) dotierten Tour Championship. Für den 14-fachen Major-Gewinner war es der erste Turniersieg seit August 2013 und sein insgesamt 80. Erfolg auf der PGA-Tour. Auf den weiteren Plätzen folgten die US-Amerikaner Billy Horschel und Dustin Johnson.

Ballon d'Or künftig auch für Fußballerin des Jahres

PARIS (dpa) - Das französische Fachmagazin «France Football» krönt bei seiner Weltfußballer-Auszeichnung künftig auch die Fußballerin des Jahres.

Der Ballon d'Or der Frauen werde die beste Spielerin der Welt belohnen, teilte die Zeitschrift am Montag mit. Die Siegerin wird von einer Jury aus Journalisten gewählt, die auf Frauenfußball spezialisiert sind. «France Football» vergibt den Ballon d'Or bereits seit 1956, bislang nur an Männer. Die Auszeichnung ist unabhängig vom Weltfußballverband FIFA - seit 2016 veranstaltet der Weltverband wieder eine eigene Wahl zum Weltfußballer des Jahres.

Nach 0:5-Heimpleite: HSV-Coach Titz führt Video-Fehleranalyse durch

HAMBURG (dpa) - Trainer Christian Titz hat nach der 0:5-Heimklatsche des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Jahn Regensburg eine intensive Fehleranalyse mit seinen Profis vorgenommen.

«Wenn du so hoch verlierst, kann man nicht zur Normalität übergehen», sagte Titz am Montag nach einer Videoshow für seine Spieler, auf die noch eine kurze Trainingseinheit folgte. Das ursprünglich vorgesehene Aqua-Jogging wurde gestrichen. Am Dienstag soll dann die intensive Vorbereitung auf das Spiel am Donnerstag bei Greuther Fürth beginnen. Weitere Maßnahmen hat Titz trotz des Rückschlags nicht geplant.

Deutsche Tennis-Damen treten in Braunschweig gegen Weißrussland an

BERLIN (dpa) - Die deutsche Damen-Tennis-Auswahl wird in Braunschweig zum Erstrundenspiel im kommenden Fed-Cup-Wettbewerb gegen das starke Team aus Weißrussland antreten.

Der Deutsche Tennis Bund entschied sich laut einer Mitteilung vom Montag für die niedersächsische Stadt als Gastgeber der Partie am 9. und 10. Februar 2019. Die 4.500 Zuschauer fassende Volkswagen Arena wird dafür mit einem Hartplatz ausgestattet. 2001 und 2008 traten die deutschen Tennis-Herren bereits im Davis Cup in Braunschweig an.

Laver Cup: Zverev gewinnt gegen Anderson; Europa verteidigt Titel

CHICAGO (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat beim Laver Cup in den USA den entscheidenden Sieg zur Titelverteidigung der europäischen Auswahl beigetragern.

Der 21-jährige Hamburger besiegte am Sonntag (Ortszeit) den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:7 (3:7), 7:5, 10:7. Durch den Erfolg des Weltranglisten-Fünften konnten die Europäer ihren Titel gegen die Weltauswahl mit 13:8 verteidigen. Für Zverev war es der zweite Sieg im zweiten Einzel beim Turnier in Chicago. Sein Doppel an der Seite von Roger Federer verlor Zverev hingegen.

Tennisspielerin Maria bei WTA-Turnier in Taschkent im Achtelfinale

TASCHKENT (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Taschkent in das Achtelfinale eingezogen.

Die 31-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich am Montag gegen die Russin Natalia Wichljanzewa ohne Probleme in 64 Minuten mit 6:1, 6:2 durch. Bei der mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung trifft die Weltranglisten-77. Maria jetzt auf die Usbekin Sabina Scharipowa oder Margarita Gasparjan aus Russland.