Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.18

Nach Niederlage gegen Salzburg: RB Leipzig nur 1:1 in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - RB Leipzig hat im Duell der Europa-League-Teilnehmer das erhoffte Erfolgserlebnis verpasst.



Das Team von Trainer Ralf Rangnick kam zum Abschluss des vierten Spieltags nicht über ein 1:1 (0:1) bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt hinaus. Emil Forsberg rettete per Handelfmeter (54.) einen Punkt, nachdem Gelson Fernandes (26.) die Frankfurter vor 43 800 Zuschauern in Führung gebracht hatte. Beide Teams verpassten damit den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Leipzig liegt nach vier Spielen schon sieben Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern. Leipzig hatte in der Europa League gegen Salzburg verloren, Frankfurt bei Olympique Marseille gewonnen.

Erster Sieg für Leverkusen: Havertz erlöst Bayer gegen Mainz

LEVERKUSEN (dpa) - Bayer Leverkusen hat den ersten Saison-Sieg in der Fußball-Bundesliga geschafft.



Drei Tage nach dem Europa-League-Erfolg in Rasgrad setzte sich die Werkself nach dem schlechtesten Bundesliga-Start der Geschichte am Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) durch. Jung-Nationalspieler Kai Havertz erzielte das für das Bayer-Team und ihren Trainer Heiko Herrlich so wichtige Siegtor. Damit ist Vize-Meister FC Schalke 04 nach dem 4. Spieltag die einzige Mannschaft in der Bundesliga ohne einen einzigen Punktgewinn.

Löw: Die nächsten zwei bis vier Jahre einige junge Spieler einbauen

LONDON (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat bei der FIFA-Fußballkonferenz noch einmal angekündigt, die deutsche Nationalmannschaft bis zur nächsten EM und WM weiter umbauen zu wollen.



«Wir müssen schauen, dass wir die nächsten zwei bis vier Jahre einige junge Spieler integrieren», sagte Löw am Sonntag in London. Man wolle neues Blut im Team haben und neue Impulse setzen. Löw ging auch noch einmal auf die Gründe für das WM-Scheitern ein, als er als Zuhörer danach gefragt wurde. «Uns haben irgendwie nach der langen Zeit an der Spitze die letzten Prozentpunkte gefehlt, was das Feuer, die Leidenschaft und diese Gier angeht, unbedingt einen Titel gewinnen zu wollen», sagte der 58-Jährige.

Simone Blum reitet bei WM zu Gold

TRYON (dpa) - Springreiterin Simone Blum hat bei den Weltmeisterschaften in den USA die Gold-Medaille gewonnen.



Die 29-Jährige aus dem bayerischen Zolling setzte sich am Sonntag in Tryon im Einzel-Finale mit ihrer Stute Alice durch. Blum hatte zuvor mit der deutschen Mannschaft bereits Bronze geholt. Es ist das siebte deutsche Einzel-Gold bei einer WM. Zweiter wurde der Schweizer Martin Fuchs mit Clooney vor seinem Landsmann Steve Guerdat mit Bianca. Marcus Ehning aus Borken und Laura Klaphake aus Mühlen waren bereits in der ersten Runde des Finals ausgeschieden und hatten den Schlussdurchgang der besten zwölf Paare verpasst. Ehning kassierte mit Pret A Tout acht Strafpunkte und kam auf Platz 15. Klaphake hatte mit Catch me if you can einen Abwurf und beendete die WM auf Rang 14.

Timo Boll gewinnt siebten EM-Titel im Tischtennis

ALICANTE (dpa) - Timo Boll ist zum siebten Mal Europameister im Tischtennis geworden.



Bei der EM im spanischen Alicante gewann der 37-Jährige am Sonntagabend das Endspiel gegen den rumänischen Außenseiter Ovidiu Ionescu in 4:1 Sätzen. Boll hatte den EM-Titel zuvor schon in den Jahren 2012, 2011, 2010, 2008, 2007 und 2002 geholt. Diesmal war sein Triumph jedoch eine Überraschung, weil der Weltranglisten-Vierte nach einer Halswirbel-Verletzung im Sommer nur mir großem Trainingsrückstand nach Spanien gereist war. Erst am Sonntagmittag gewann Boll im Halbfinale nach einem 1:3-Satzrückstand noch mit 4:3 gegen seinen deutschen Teamkollegen Patrick Franziska.

Teamzeitfahr-WM in Innsbruck: Gold für Schachmann und Worrack

INNSBRUCK (dpa) - Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann hat sich zum Auftakt der Rad-WM in Innsbruck im Teamzeitfahren mit Quick-Step die Goldmedaille geholt.



Die Sieger-Equipe fuhr am Sonntag in Innsbruck über 62,4 Kilometer 1:07:25 Stunden. Zuvor hatte sich die 36 Jahre alte Trixi Worrack mit Canyon-Sram zum fünften Mal den Titel geholt. Tony Martin mit Katusha-Alpecin ging auf Rang elf nach einem Defekt von Nils Pollit bei der Medaillenvergabe abgeschlagen leer aus. Hinter Quick-Step, die in der Vergangenheit schon dreimal den Titel geholt hatten, fuhr Titelverteidiger Sunweb mit Tom Dumoulin (+18,456). Bronze ging an das US-Team BMC (+19,5 Sekunden).

Schumacher schließt Spielberg-Gala mit Platz zwei ab

SPIELBERG (dpa) - Spitzenreiter Mick Schumacher hat den Sieg-Hattrick in Spielberg verpasst.



Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher schaffte es nach seinen Siegen am Samstag und Sonntagvormittag aber auch im dritten Formel-3-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg als Zweiter aufs Podest. Der 19-Jährige musste sich nach fünf Siegen in Serie nur dem Russen Robert Schwartzmann geschlagen geben. In EM-Klassement baute Mick Schumacher seinen Vorsprung an der Spitze aber aus. Vor dem Final-Wochenende Mitte Oktober auf dem Hockenheimring hat Mick Schumacher 49 Punkte Vorsprung auf den Briten Daniel Ticktum.

Bayern-Frauen weiter torhungrig - Wolfsburg gewinnt in Essen

DÜSSELDORF (dpa) - Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihre Tabellenführung souverän verteidigt.



Eine Woche nach dem 10:1 in Leverkusen gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle am zweiten Bundesliga-Spieltag daheim mit 4:0 gegen den MSV Duisburg. Ihre jeweils zweiten Erfolge feierten auch 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg. Hoffenheim brachte dem einstigen Branchenführer 1. FC Frankfurt mit dem 4:1 eine schmerzliche Heimniederlage bei.

HSV büßt Zweitliga-Tabellenführung ein - Köln neuer Spitzenreiter

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nach einer desaströsen Leistung wieder verloren.



Die Hanseaten unterlagen am Sonntag Jahn Regensburg daheim mit 0:5 (0:3) und fielen mit zwölf Punkten auf Platz zwei hinter dem 1. FC Köln (13 Punkte) und vor dem VfL Bochum (11) zurück. Dahinter liegt das punktgleiche Team der SpVgg Greuther Fürth, das am 6. Spieltag beim 0:2 gegen den 1. FC Heidenheim die erste Niederlage kassierte. Der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg trennten sich in einem turbulenten Aufsteiger-Duell 4:4. Der MSV Duisburg verlor gegen Erzgebirge Aue mit 1:2 und verpasste erneut seinen ersten Saisonsieg.

Hoffenheim wehrt sich: «Mordaufruf» gegen Dietmar Hopp

SINSHEIM (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich in einem offenen Brief gegen die Anfeindungen gegen ihren Mäzen Dietmar Hopp gewehrt.



«Mit tiefer Erschütterung haben wir die Anfeindungen gegen Dietmar Hopp im Rahmen unseres Heimspiels am Samstag gegen Borussia Dortmund erlebt. Wir verurteilen diese auf das Schärfste», heißt es in dem am Sonntag veröffentlichten Schreiben der Geschäftsführung des Bundesligisten. Die Mitteilung richtete sich «an die Clubs, Gesellschaften und Vereine der 1. und 2. Fußball-Bundesliga, an den Deutschen Fußball-Bund, an die Deutsche Fußball Liga, an die Fußballfans in Deutschland». Dortmunder Fans hatten zu Beginn des Spiels gegen die Borussia am Samstag einen großen Banner ausgerollt, der das Konterfei Hopps hinter einem Fadenkreuz darstellte.

Audi-Pilot Rast in Spielberg mit viertem DTM-Sieg in Serie

SPIELBERG (dpa) - Audi-Pilot René Rast hat den 18. Saisonlauf im Deutschen Tourenwagen Masters gewonnen.



Der Titelverteidiger aus Minden setzte sich am Sonntag in Spielberg vor seinem Schweizer Markenkollegen Nico Müller durch. Mit seinem vierten Sieg in Serie verkürzte er den Rückstand auf den in der Meisterschaft führenden Mercedes-Fahrer Paul Di Resta aus Schottland auf 30 Punkte und kann beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring am 13./14. Oktober noch in die Titelentscheidung eingreifen. Zweiter in der Gesamtwertung hinter Di Resta, der in Österreich auf Rang vier fuhr, ist dessen englischer Markenkollege Gary Paffett. Rast ist Dritter.

Judoka Wieczerzak holt WM-Bronze - Trajdos und Ressel Fünfte

BAKU (dpa) - Titelverteidiger Alexander Wieczerzak hat bei den Judo-Weltmeisterschaften in Baku die erste Medaille für das deutsche Team geholt.



Der 27 Jahre alte Wiesbadener setzte sich im Kampf um Rang drei gegen den Weltranglisten-Siebten Dominic Ressel aus Kronshagen durch und erkämpfte sich Bronze. Der 24 Jahre alte Ressel wurde damit Fünfter. Auch für Martyna Trajdos blieb wie schon im vergangenen Jahr erneut nur der fünfte Platz. Die 29 Jahre alte Hamburgerin unterlag in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm im Kampf um Bronze in der Verlängerung der Niederländerin Juul Franssen.

Flensburgs Handballer gewinnen 23:21 in Lemgo

LEMGO (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben in der Bundesliga ungeschlagen.



Die Mannschaft von Maik Machulla setzte sich am Sonntag 23:21 (11:10) beim TBV Lemgo Lippe durch. Mit 12:0 Punkten ist der Meister erster Verfolger des SC Magdeburg, der mit 14:0 Zählern das Klassement anführt. Bester Flensburger Werfer war Johannes Golla mit sechs Toren. Für den TBV war Patrick Zieker fünfmal erfolgreich.

Deutschland-Achter verliert auf dem Nord-Ostsee-Kanal gegen die USA

RENDSBURG (dpa) - Der Deutschland-Achter hat beim 18. Schleswig-Holstein Netz-Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal den 14. Sieg verpasst.



Eine Woche nach dem Gewinn der Goldmedaille bei der WM im bulgarischen Plowdiw musste sich das Paradeboot des Deutschen Ruderverbands am Sonntag den USA geschlagen geben. Auf Platz drei landete nach dem Rennen über 12,7 Kilometer das Team aus Großbritannien vor dem abgeschlagenen Achter aus den Niederlanden.

Weltmeister Marc Marquez gewinnt MotoGP-WM-Rennen in Alcañiz

ALCAÑIZ (dpa) - Motorrad-Weltmeister Marc Marquez hat beim Großen Preis von Aragonien in Alcañiz das Rennen in der MotoGP-Klasse gewonnen.



Der 25 Jahre alte Spanier verwies nach einem überaus dramatischen Rennen, in dem kein deutscher Fahrer am Start war, am Sonntag die beiden Italiener Andrea Dovizioso und Andrea Iannone auf die folgenden Ränge. Marquez baute mit seinem sechsten Saisonsieg die Führung in der Gesamtwertung vor Dovizioso aus und ist auf dem Weg zu seinem fünften WM-Titel in der Königsklasse kaum noch zu stoppen.

Auch Real Madrid gegen Liga-Spiele in den USA - «Wir weigern uns»

MADRID (dpa) - Der Streit um die Austragung von Fußball-Spielen der spanischen Primera División in den USA weitet sich aus.



Nach dem Fußballverband RFEF hat sich am Sonntag auch der Präsident von Rekordmeister Real Madrid, Florentino Pérez, gegen die Pläne der Profiliga ausgesprochen. «Wir werden nicht in die Vereinigten Staaten fahren. Ich weiß nicht, wessen Interessen dahinterstecken, aber es sind nicht die der Clubs oder der Fans», sagte der 71-Jährige bei der Hauptversammlung des Spitzenvereins. «Wir weigern uns strikt.»

Karius hat Finalpatzer abgehakt: «Kann mich nicht verbuddeln»

LIVERPOOL (dpa) - Torwart Loris Karius hat seine spielentscheidenden Patzer aus dem Champions-League-Finale fast vier Monate nach der Partie abgehakt.



«Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Aber ich habe damit abgeschlossen», sagte der 25 Jahre alte Fußball-Profi der «Bild am Sonntag». «Ich wusste: Ich muss mich wieder aufraffen und kann mich nicht verbuddeln und nur mit der Vergangenheit beschäftigen.» Nach der 1:3-Niederlage mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid war Karius im Sommer zu Besiktas Istanbul gewechselt. Die Final-Niederlage hatte Karius mit zwei Fehlern mit verschuldet.