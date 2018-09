Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.18

Stuttgart in Bundesliga weiter sieglos - Nullnummer gegen Düsseldorf

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart wartet in der Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Saisonsieg.



Am Freitagabend kamen die Schwaben zum Auftakt des 4. Spieltages gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. Vor 54.410 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena blieb der VfB in der Liga zum dritten Mal ohne Treffer und droht am Wochenende auf einen Abstiegsrang abzurutschen. Damit wächst der Druck auf VfB-Trainer Tayfun Korkut. Düsseldorf ist seit drei Spielen ungeschlagen und kletterte vorerst auf den achten Tabellenplatz. Für die Fortuna war angesichts vieler Chancen sogar ein Sieg möglich.

Götze nicht im Kader für das Dortmunder Spiel in Hoffenheim

DORTMUND (dpa) - Fußball-Nationalspieler Mario Götze steht nicht im Kader von Borussia Dortmund für das Bundesliga-Spiel am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky).



Der Offensivstar gehörte nach dpa-Informationen am Freitag nicht zu den Spielern, die am Flughafen Dortmund den Flieger nach Mannheim bestiegen. Die «Bild»-Zeitung und die «Ruhr»-Nachrichten hatte zuerst berichtet. Ob eine Verletzung oder sportliche Gründe für seine Nichtnominierung verantwortlich waren, war am Freitag nicht bekannt. Ebenfalls nicht mit nach Mannheim flogen Julian Weigl und BVB-Neuzugang Paco Alcacer. Der Verein äußerte sich nicht zu der Kaderzusammenstellung.

1. FC Köln wieder Zweitliga-Spitze - St. Pauli gewinnt in Ingolstadt

SANDHAUSEN/INGOLSTADT (dpa) - Der 1. FC Köln ist zumindest für eine Nacht wieder Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga.



Eine Woche nach dem ernüchternden 3:5 gegen den SC Paderborn gewann die Mannschaft von Trainer Markus Anfang verdient mit 2:0 (1:0) beim SV Sandhausen und rückte auf Rang eins vor. Der Japaner Ryo Miyaichi bescherte dem FC St. Pauli mit einem Joker-Tor beim FC Ingolstadt einen 1:0 (0:0)-Sieg.

NBA-Superstar Nowitzki nicht mehr in Startformation der Mavericks

DALLAS (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird in seiner 21. Saison in der NBA keinen Stammplatz mehr in der Startformation der Dallas Mavericks haben.



Trainer Rick Carlisle plant den 40-Jährigen aus Würzburg bei den Texanern in der am 17. Oktober beginnenden Spielzeit von der Bank ins Spiel zu bringen. Für Nowitzki wird das eine ganz neue Situation, denn bislang stand er in 20 Jahren bei den Mavs in 1471 NBA-Spielen 1440 Mal in der Anfangsformation.

Deutsche Springreiter gewinnen bei WM Bronze

TRYON (dpa) - Die deutschen Springreiter haben bei den Weltmeisterschaften in den USA Bronze gewonnen.



Die Medaille sicherte am Freitag in Tryon Marcus Ehning als letzter deutscher Starter. Das Team krönte damit eine Aufholjagd, nachdem es in der ersten von drei Runden nur auf Rang acht geritten war und sicherte sich auch das Startrecht für Olympia 2020. Zum Quartett gehörten außerdem die überragende Simone Blum aus dem bayerischen Zolling mit Alice sowie die beiden Niedersachsen Maurice Tebbel aus Emsbüren mit Don Diarado und Laura Klaphake aus Mühlen mit Catch me if you can. Gold holte im Stechen die USA vor Schweden.

Tennisprofi Bachinger in Metz im Halbfinale - Sieg gegen Maden

METZ (dpa) - Matthias Bachinger hat das deutsche Duell gegen Yannick Maden gewonnen und steht beim ATP-Turnier in Metz überraschend im Halbfinale.



Der 31-Jährige aus München setzte sich bei dem Tennis-Hartplatz-Turnier am Freitagabend mit 6:3, 2:6, 6:4 durch und trifft nun in der Vorschlussrunde auf Kei Nishikori. Gegen den an Nummer eins gesetzten Japaner hatte Bachinger in diesem Jahr beim Turnier in Halle verloren.

Filus und Han gewinnen EM-Gold im Tischtennis-Mixed

ALICANTE (dpa) - Ruwen Filus und Han Ying haben bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Alicante den Titel im Mixed gewonnen.



Der Bundesliga-Profi vom TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell und die olympische Silbermedaillen-Gewinnerin von 2016 besiegten am Freitagabend im Endspiel das österreichische Duo Stefan Fegerl und Sofia Polcanova in 3:2 Sätzen. EM-Gold hatten der 30 Jahre alte Filus und die 35-jährige Han zuvor nur mit der Mannschaft geholt.

Vizemeister Berlin mit ersten DEL-Saisonsieg - München bleibt Erster

BERLIN/MÜNCHEN (dpa) - Vizemeister Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert.



Der Meisterschaftsmitfavorit gewann am Freitag beim Debüt seines neuen Torhüters Kevin Poulin verdient mit 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) gegen die Pinguins Bremerhaven und verbesserte sich auf den neunten Tabellenplatz. Titelverteidiger EHC Red Bull München mühte sich zu einem knappen 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) gegen die Augsburger Panther und behauptete mit dem dritten Sieg in Serie die Tabellenführung. Adler Mannheim musste gegen die Nürnberg Ice Tigers in der Schlussphase eines von beiden Mannschaften guten Spiels zittern, gewann dann aber verdient mit 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

Tabárez bleibt Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Uruguays

MONTEVIDEO (dpa) - Trainer-Routinier Oscar Tabárez bleibt Coach der Fußball-Nationalmannschaft Uruguays.



Der Vertrag des 71-Jährigen sei um vier Jahre verlängert worden, gab der Fußballverband des südamerikanischen Landes am Freitag bekannt. Details zu der Vereinbarung wurden zunächst nicht bekannt. Tabárez wird die Celeste bis 2022 dann mit Unterbrechungen insgesamt 18 Jahre trainiert haben.

Besseres Zeugnis für deutsche EM-Bewerbung - Vorteile gegen Türkei

NYON (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA hat in ihrem Evaluationsbericht zur Bewerbung um die EM 2024 der deutschen Kandidatur in mehreren Kategorien ein besseres Zeugnis als dem Konkurrenten Türkei ausgestellt.



Sechs Tage vor der Wahl des Gastgebers der Europameisterschaft in sechs Jahren bescheinigte die UEFA dem DFB eine «inspirierende, kreative und sehr professionelle Vision». Auch der türkische Fußballverband erhielt eine insgesamt positive Bewertung, muss sich jedoch Kritik in mehreren Punkten gefallen lassen.

Trainer Rangnick kündigt Sanktionen gegen einige RB-Spieler an

LEIPZIG (dpa) - Nach der 2:3-Niederlage von RB Leipzig in der Europa League gegen RB Salzburg hat Cheftrainer Ralf Rangnick Sanktionen gegen einige Spieler angekündigt.



Angeblich sollen sich einige Fußball-Profis in der Spielvorbereitung unprofessionell verhalten haben. «Ich hab die Dinge leider erst heute erfahren. Dann hätte ich nicht in der Halbzeit dreimal gewechselt, sondern schon vor dem Spiel», sagte Rangnick am Freitag in Leipzig. Weitere Details wollte der Trainer und Sportdirektor nicht verraten.

Medien: Spaniens Verband verbietet Barças Liga-Spiel in den USA

MADRID (dpa) - Der Streit um die Austragung von Fußball-Spielen der Primera División in den USA spitzt sich in Spanien nach Medienberichten zu.



Der spanische Verband RFEF werde verbieten, dass das Duell zwischen dem FC Girona und Meister FC Barcelona wie von der Profiliga geplant am 26. Januar in Miami im US-Bundesstaat Florida stattfindet, berichtete der Radiosender «Cadena Cope» am späten Donnerstagabend unter Berufung auf Verbandssprecher.

DOSB-Präsident hält RUSADA-Entscheidung für «fragwürdig»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund sieht nach der Begnadigung der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA das Vertrauen in die internationale Dopingbekämpfung infrage gestellt.



«Es ist ein fragwürdiges Signal für den Weltsport», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Freitag zur umstrittenen Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur. Sie sei von ihren nachvollziehbar aufgestellten Kriterien für eine Wiederzulassung der RUSADA abgewichen, und habe sie ohne deren vollständige Erfüllung begnadigt.

Deutsches Tischtennis-Mixed Filus/Han erreicht EM-Finale

ALICANTE (dpa) - Das deutsche Mixed Ruwen Filus und Han Ying hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Alicante das Endspiel im gemischten Doppel erreicht.



Der Bundesliga-Profi vom TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell und die olympische Silbermedaillen-Gewinnerin von 2016 gewannen am Freitag ihr Halbfinale gegen Aleksandar Karakasevic aus Serbien und Ruta Paskauskiene aus Litauen in 3:2 Sätzen. Endspielgegner um 21.15 Uhr sind Stefan Fegerl und Sofia Polcanova.

Petkovic verpasst Tennis-Finale beim WTA-Turnier in Guangzhou

GUANGZHOU (dpa) - Andrea Petkovic hat ihr erstes Endspiel auf der WTA-Tour seit 2015 verpasst.



Die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Darmstadt musste sich im chinesischen Guangzhou am Freitag im Halbfinale der Chinesin Wang Qiang mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. In der Weltrangliste liegt die einstige Top-Ten-Spielerin Petkovic aktuell nur noch auf Platz 85. Qiang trifft im Endspiel nun auf Julia Putinzewa aus Kasachstan oder die Amerikanerin Bernarda Pera.