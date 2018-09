Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.18

FC Bayern siegt zum Champions-League-Auftakt bei Benfica Lissabon

LISSABON (dpa) - Niko Kovac hat mit dem FC Bayern München ein gelungenes Trainer-Debüt in der Champions League gefeiert.



Der 46 Jahre alte Kroate konnte am Mittwochabend bei Benfica Lissabon ein abgeklärt herausgespieltes 2:0 bejubeln. Robert Lewandowski und Renato Sanches trafen im Estádio da Luz. Der 21 Jahre alte Sanches durfte gegen seinen Ex-Club in der Startelf auflaufen. Der 35 Millionen Euro teure Portugiese bot beim 15. Münchner Auftakterfolg am Stück in Europas Königsklasse sein bestes Spiel im Bayern-Trikot. In zwei Wochen kann Kovac mit seinem Team im ersten Heimspiel der Gruppe E gegen Ajax Amsterdam frühzeitig die Weichen für den Achtelfinaleinzug stellen.

Cristiano Ronaldo sieht Rot bei Champions-League-Premiere für Juve

BERLIN (dpa) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat bei seinem ersten Champions-League-Einsatz für Juventus Turin vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych die Rote Karte gesehen.



Im Spiel beim FC Valencia musste der portugiesische Superstar am Mittwoch nach 29 Minuten wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit vom Platz. Nach einem Laufduell hatte Ronaldo im Strafraum der Spanier dem gegnerischen Abwehrspieler Jeison Murillo kurz in die Haare gegriffen. Es kam zu einer Rudelbildung, Brych entschied nach Rücksprache mit dem Torrichter auf Rot - eine harte Entscheidung. Ronaldo war vor der Saison vom Champions-League-Sieger Real Madrid zu Juve gewechselt.

Hoffenheim verpasst Sieg bei Königsklassen-Debüt - 2:2 gegen Donezk

CHARKIW (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat einen Sieg zur Premiere in der Champions League verpasst.



Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam im ersten Gruppenspiel in Charkiw gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Florian Grillitsch und Havard Nordveit brachten die Kraichgauer zweimal in Führung, doch Ismaily und Maycon schafften jeweils den Ausgleich. Im ersten Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte empfängt die TSG am 2. Oktober Manchester City mit Startrainer Pep Guardiola.

IOC wirbt bei deutschen Athletenvertretern für das Solidarmodell

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat bei einem Treffen mit deutschen Athletenvertretern am Donnerstag in Lausanne das Solidarmodell zur Finanzierung der Olympischen Spiele diskutiert.



Anlass war ein Offener Brief der deutschen Sportler an das IOC, in dem sie den Anspruch reklamiert haben, dass die an den Spielen teilnehmenden Athleten an den Vermarktungsgewinnen des IOC direkt beteiligt werden. Sie forderten konkret eine Ausschüttung von 25 Prozent des Gesamtgewinns, der in der Olympiade von 2013 bis 2016 mit Erlöse von 5,7 Milliarden Dollar beziffert wurden.

Rangnick gegen Salzburg ohne Werner, Saracchi und Klostermann

LEIPZIG (dpa) - Cheftrainer Ralf Rangnick muss im ersten Gruppenspiel von RB Leipzig in der Europa League an diesem Donnerstag gegen RB Salzburg auf ein hochkarätiges Trio verzichten.



«Drei Spieler stehen nicht zur Verfügung, die verletzungsbedingt ausfallen. Das sind Timo Werner, Marcelo Saracchi und Lukas Klostermann», sagte Rangnick am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Leipzig. «Timo und Marcelo haben muskuläre Probleme, Lukas hat mit einer Reizung in seinem Knie zu kämpfen. Wir werden aber die stärkstmögliche Mannschaft auf den Platz bringen.»

Dallas Mavericks-Besitzer spendet Millionen nach Sexismus-Vorwürfen

DALLAS (dpa) - Mark Cuban, der Boss von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki, will nach Sexismus-Vorwürfen zehn Millionen Dollar (8,6 Mio Euro) für Organisationen zur Stärkung von Frauen in der Gesellschaft spenden.



Die Ankündigung des Besitzers der Dallas Mavericks folgen auf eine monatelange Ermittlung über ein mutmaßlich frauenfeindliches Klima und Fälle von sexueller Belästigung in der NBA-Mannschaft. Die Liga ordnete laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zudem unter anderem Personalwechsel und neue Richtlinien für die Mavericks an. Bekannt wurden die Vorwürfe durch einen Artikel des US-Sportmagazins «Sports Illustrated» im Februar, der das Arbeitsklima bei den Mavericks als frauenfeindlich bezeichnete.

Auch Kroatiens Nationalspieler Lovren wegen Falschaussage angeklagt

ZAGREB (dpa) - Nach dem kroatischen Fußballstar Luka Modric von Real Madrid ist auch der beim FC Liverpool spielende Vize-Weltmeister Dejan Lovren wegen Falschaussage angeklagt worden.



Er habe im Korruptionsprozess um den kroatischen Fußball-Mogul Zdravko Mamic gelogen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit und erhob Anklage beim Landgericht der im Osten gelegenen Stadt Osijek. Der 29-Jährige habe in dem Verfahren über die Aufteilung von Transfergeldern zwischen ihm und Mamic die Unwahrheit gesagt, wurde die Anklage begründet.

Deutsche Springreiter liegen bei WM auf Platz acht

TRYON (dpa) - Die deutschen Springreitern liegen nach dem ersten Tag des dreiteiligen WM-Programms in den USA auf Platz acht.



Vor den beiden Runden des Nationenpreises am Donnerstag und Freitag führt das Team der Schweiz vor den Niederlanden. Fehlerfrei ritten Simone Blum aus Zolling mit Alice und Marcus Ehning mit Pret A Tout. Die Fehler der 24-jährigen Laura Klaphake mit der Stute Catch me if you can und des genauso alten Maurice Tebbel mit Don Diarado verhinderten am Mittwoch in Tryon eine bessere Platzierung im Zeitspringen. In der Einzelwertung liegt Ehning auf Rang vier.

Flensburg verliert gegen Zagreb Heimspiel in Champions League

FLENSBURG (dpa) - Drei Tage nach dem glanzvollen Start in die Champions League hat der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt eine Heimpleite gegen RK Zagreb kassiert.



Die Norddeutschen verloren am Mittwochabend in der Königsklasse gegen die Kroaten mit 29:31 (16:16). Am vergangenen Sonntag hatten die Flensburger beim Vorjahresfinalisten HBC Nantes mit 34:31 gewonnen.