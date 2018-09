Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.18

Petkovic bei Tennis-Turnier in China im Viertelfinale - Lisicki raus

GUANGZHOU (dpa) - Tennisspielerin Andrea Petkovic hat zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Viertelfinale auf der WTA-Tour erreicht.

Die 31 Jahre alte Darmstädterin bezwang am Mittwoch im chinesischen Guangzhou Wang Yafan aus China 6:4, 7:6 und steht damit als einzige Deutsche in der Runde der besten Acht. Dort darf sich die Weltranglisten-85. gegen die Weißrussin Vera Lapko gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale ausrechnen. Für Sabine Lisicki endete das Hartplatz-Turnier dagegen im Achtelfinale. Die 28 Jahre alte Berlinerin verlor gegen die Kasachin Julia Putinzewa 3:6, 3:6.

Super-Talent Schachmann wechselt von Quick-Step zu Bora-hansgrohe

BERLIN (dpa) - Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann wechselt vom belgischen Quick-Step-Team in die Bora-hansgrohe-Mannschaft.

«Ich bin unglaublich glücklich, mit Pascal Ackermann, Emanuel Buchmann und Schachmann nun drei der wichtigsten Talente des deutschen Radsports bei Bora-hansgrohe zu vereinen», teilte Teamchef Ralph Denk am Mittwoch mit. Der 24 Jahre alte Schachmann schaffte in dieser Saison den Durchbruch. Im April verhalf der Berliner seinem Teamkollegen Julian Alaphilippe zum Sieg beim Frühjahrs-Klassiker Flèche Wallonne, im Mai gewann er eine schwere Etappe des Giro d'Italia, wurde Dritter bei der Zeitfahr-EM und gewann im August eine Etappe der wiederbelebten Deutschland-Tour.

Tennis-Star Nadal pausiert mit Knieproblemen

PEKING (dpa) - Tennis-Star Rafael Nadal wird weiter von seinem schmerzenden Knie ausgebremst. Der spanische Weltranglisten-Erste wird noch mehrere Wochen pausieren und Anfang Oktober auf die Turniere in Peking und Shanghai verzichten.

Diese Entscheidung habe er auf Anraten seines Arztes und in Rücksprache mit seinem Team getroffen, teilte Nadal am Mittwoch in den sozialen Netzwerken mit. Der 32 Jahre alte Spanier hatte im Halbfinale der US Open in New York gegen den Argentinier Juan Martin del Potro aufgeben müssen und anschließend auch für das Davis-Cup-Halbfinale am vergangenen Wochenende abgesagt. Das Knie bereitet dem 17-fachen Grand-Slam-Sieger seit Jahren Probleme.

Leipziger Werner und Saracchi arbeiten vor Salzburg-Spiel individuell

LEIPZIG (dpa) - Nationalspieler Timo Werner und Defensivspezialist Marcelo Saracchi von RB Leipzig haben am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining vor dem Europa-League-Duell gegen RB Salzburg am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN live) teilgenommen.

Beide standen beim Abschlusstraining zwar mit auf dem Trainingsplatz, arbeiteten aber individuell. Gründe dafür und ob sie für einen Einsatz infrage kommen gab es noch nicht. Werner hatte aber bereits zu Wochenbeginn wegen Adduktorenbeschwerden nicht mit dem Team trainiert.

DJ Ötzi verspricht FC Augsburg Privatkonzert bei Platz sieben

Leipzig (dpa) - Die Spieler des FC Augsburg dürfen sich auf ein Privatkonzert des österreichischen Entertainers DJ Ötzi («Anton aus Tirol») freuen.



In einem Interview mit dem online-Portal von Fußball-Bundesligist RB Leipzig vor dem Duell in der Europa League am Donnerstag gegen RB Salzburg verriet der Tiroler, dass er mit den bayrischen Schwaben eine Wette laufen habe. Sollten sie Platz sieben in der Bundesliga erreichen, tritt er extra und nur für sie auf. «Während des Sommer-Trainingslagers in Tirol habe ich die Mannschaft besucht und kennengelernt», sagte der österreichische Sänger.

Süd- und Nordkorea wollen sich gemeinsam um Olympia 2032 bewerben

PJÖNGJANG (dpa) - Süd- und Nordkorea wollen sich gemeinsam um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben.

Das sagte der südkoreanische Präsident Moon Jae In am Mittwoch auf seinem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang. Südkoreas Sportminister Do Jong hwan hatte entsprechende Überlegungen bereits vor einigen Tagen geäußert. «Es ist ein Vorschlag, die Spiele in Seoul und Pjöngjang stattfinden zu lassen», sagte er vor einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Japan und China. Zuletzt hatten im südkoreanischen Pyeongchang im Februar die Winterspiele stattgefunden, zudem war Seoul 1988 Gastgeber der Sommerspiele.

IOC-Chef Bach wünscht Süd- und Nordkorea Erfolg bei Olympia-Plänen

LAUSANNE (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach hat die Pläne von Süd- und Nordkorea für eine gemeinsame Bewerbung um Olympia 2032 begrüßt.

Auf diese Weise könne der «Sport einmal mehr einen Beitrag zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt leisten», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch. Schon vor den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar habe das IOC die Tür für politische Verhandlungen über den späteren gemeinsamen Einmarsch der Teams aus Nord- und Südkorea bei der Eröffnungsfeier geöffnet. «Wir wünschen uns sehr, dass diese politischen Gespräche den notwendigen Fortschritt für eine erfolgreiche Kandidatur bringen», sagte Bach.

Seehofer: Russische Anti-Doping-Agentur soll suspendiert bleiben

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer ist dagegen, die Suspendierung der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA durch die Weltagentur WADA aufzuheben.

«Für eine Wiedereinsetzung der RUSADA fordert die WADA, dass die Untersuchungsergebnisse des McLaren-Reports vollumfänglich anerkannt werden und dass der WADA Zugang zu dem Moskauer Labor und den dortigen Dopingproben gewährt wird», sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «Beides ist bisher nicht geschehen. Die Suspendierung sollte daher weiterhin aufrecht erhalten werden, bis die von der WADA geforderten Kriterien zur Compliance mit dem Welt-Anti-Doping-Code erfüllt sind.» Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur entscheidet am Donnerstag auf den Seychellen über die Zukunft der RUSADA.