Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.18

Dortmund siegt in Champions League 1:0 - Schalke 1:1 gegen Porto

GELSENKIRCHEN/BRÜGGE (dpa) - Borussia Dortmund hat zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Champions-League einen späten Sieg gefeiert.

Der BVB von Trainer Lucien Favre gewann am Dienstagabend beim FC Brügge in Belgien mit 1:0. Geburtstagskind Christian Pulisic erzielte in der Gruppe A in der 85. Minute den entscheidenden Treffer. Bundesliga-Rivale FC Schalke 04 kam nach zwischenzeitlicher Führung gegen den portugiesischen Meister FC Porto nicht über 1:1 hinaus. Nach ihrem Bundesliga-Fehlstart mit drei Niederlagen in drei Partien hatte Breel Embolo die Schalker in Gruppe D in Führung gebracht. Portos Otavio traf per Foulelfmeter noch zum Ausgleich.

Klopp gewinnt deutsches Champions-League-Trainerduell mit Tuchel

LIVERPOOL (dpa) - Jürgen Klopp hat das deutsche Trainerduell mit Thomas Tuchel in der Fußball-Champions-League für sich entschieden.

Klopps FC Liverpool setzte sich zum Auftakt der Königsklasse am Dienstagabend gegen Paris Saint-Germain mit 3:2 durch. Für den englischen Premier-League-Club, der in der Vorsaison im Endspiel stand, war es nach dem späten Siegtreffer durch Roberto Firmino in der Nachspielzeit in Gruppe C der perfekte Start. Erstmals trafen an der Anfield Road zwei deutsche Coaches ausländischer Mannschaften in der Königsklasse aufeinander.

Messi führt Barça zum Sieg - Inter mit spätem Erfolg gegen Spurs

BARCELONA/MAILAND (dpa) - Lionel Messi hat den FC Barcelona mit einem Tore-Dreierpack zum erwarteten Auftaktsieg in der Champions Leauge geführt.

Der argentinische Superstar erzielte am Dienstagabend beim 4:0 gegen PSV Eindhoven per Freistoß in der 32. Minute das erste Saisontor in der Fußball-Königsklasse. Nach dem Treffer von Ousmane Dembelé erhöhte Messi mit zwei weiteren Treffern im heimischen Camp Nou noch zum Endstand. In der Gruppe B musste sich Tottenham Hotspur nach zuletzt zwei Niederlagen in der englischen Premier League auch bei Inter Mailand 1:2 geschlagen geben.

Boateng wirft Bayern-Bossen fehlende Unterstützung vor

LISSABON (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng vom FC Bayern München hat Club-Präsident Uli Hoeneß und dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge fehlende Unterstützung vorgeworfen und sich gegen Kritik verteidigt.

«Mir ist es wichtig, noch mal klarzustellen, dass ich voll auf den FC Bayern fokussiert bin. Und dass ich es andererseits aber auch nicht so schön finde, wenn überall Sachen über mich behauptet werden und man dann keine öffentliche Unterstützung vom Verein bekommt», sagte er im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch-Ausgabe).

Kovac spürt «absolute Vorfreude» vor seinem Königsklassen-Debüt

LISSABON (dpa) - Niko Kovac blickt seinem ersten Spiel als Trainer in der Champions League mit «absoluter Vorfreude» entgegen.

Auf dem Platz soll am Mittwochabend im Estádio da Luz gegen Benfica Lissabon für den FC Bayern München aber alles so sein, wie in den ersten Spielen in der Fußball-Bundesliga. «Wir sind hier, um zu gewinnen», sagte Kovac. Kapitän Manuel Neuer erklärte bei der Pressekonferenz am Dienstagabend in Lissabon Platz eins in Gruppe E zum Ziel. «Wir wollen zeigen, dass mit dem FC Bayern in dieser Saison international zu rechnen ist», sagte der Torhüter. Weitere Gegner des deutschen Meisters in der Gruppenphase sind Ajax Amsterdam und AEK Athen.

1:0 bei Dynamo Dresden: Hamburger SV Zweitliga-Tabellenführer

DRESDEN (dpa) - Der Hamburger SV ist erstmals nach dem Abstieg Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga.

Am Dienstagabend bezwangen die Hamburger in einem Nachholspiel Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0). Vor 30 723 Zuschauern in der vor der Partie in Rudolf-Harbig-Stadion zurückbenannten Arena erzielte der eingewechselte Hee Chan Hwang in der 69. Minute das Tor des Tages. In der Nachspielzeit verschoss HSV-Profi Pierre-Michel Lasogga noch einen Foulelfmeter (90.+5).

Titelverteidiger Gojowczyk und Bachinger in Metz im Achtelfinale

METZ (dpa) - Vorjahressieger Peter Gojowczyk und Matthias Bachinger haben beim ATP-Turnier in Metz das Achtelfinale erreicht.

Gojowczyk setzte sich ein Jahr nach seinem bislang einzigen Titelgewinn auf der ATP-Tour am Dienstag gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 durch. Der 29 Jahre alte Tennisprofi aus München trifft jetzt auf den an Nummer eins gesetzten Japaner Kei Nishikori. Bachinger gewann gegen den Spanier Jaume Munar 6:4, 6:4. Der 31-Jährige aus Dachau bekommt es bei dem mit 501.345 Euro dotierten Hartplatz-Turnier jetzt mit dem Franzosen Lucas Pouille zu tun. Zuvor hatte auch der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutschte Yannick Maden durch einen Sieg gegen Mischa Zverev die zweite Runde erreicht.