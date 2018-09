Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.18

Frankfurts Rebic fällt für Europa-League-Spiel in Marseille aus

MARSEILLE (dpa) - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt muss zum Auftakt in der Europa League auf Top-Stürmer Ante Rebic verzichten.



Ein Einsatz beim Spiel bei Olympique Marseille am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) komme für den Kroaten zu früh, sagte Trainer Adi Hütter am Montagabend in der hr-Sendung «Heimspiel!». «Das kann ich kategorisch ausschließen. Ante ist auf einem guten Weg. Er ist momentan aber noch nicht in der Verfassung, in der er sein müsste», fügte der Österreicher an. Der 24 Jahre alte Rebic war mit Kroatien bis ins WM-Finale gekommen und hatte danach mit mehreren Verletzungen zu kämpfen.

FC Bayern mit Goretzka nach Lissabon - Auch Ribéry im Kader

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München tritt die Reise nach Portugal zum ersten Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon mit Leon Goretzka an.



Der Fußball-Nationalspieler, der sich am Montag beim Training am Fuß verletzt hatte, zählt zum 21-köpfigen Kader, den der deutsche Rekordmeister vor dem Abflug nach Lissabon veröffentlicht hat. Auch Franck Ribéry, der bei der letzten Übungseinheit in München wegen einer Magenverstimmung gefehlt hatte, ist dabei. Ebenso Arjen Robben, der am Montag eine individuelle Einheit abseits der Mannschaft absolviert hatte. Die Bayern bestreiten ihr Auftaktspiel in Gruppe E am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky). Weitere Gegner sind Ajax Amsterdam und AEK Athen.

Präfektur erlässt Aufenthaltsverbot für Frankfurt-Fans in Marseille

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Vor dem Europa-League-Auftaktspiel von Eintracht Frankfurt in Marseille hat die zuständige Präfektur ein Aufenthaltsverbot für Fans des DFB-Pokalsiegers im gesamten Stadtgebiet erlassen.



Am Donnerstag dürfen demnach von 8.00 Uhr bis 24.00 Uhr keine Eintracht-Fans in die südfranzösische Metropole kommen. Verstöße gegen das Aufenthaltsverbot können Haftstrafen und/oder empfindlich hohe Geldstrafen nach sich ziehen.

Anti-Doping-Agenturen: Russland hat Verpflichtungen nicht erfüllt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das Institut der Nationalen Anti-Doping- Agenturen ist über den Kompromiss zu einer Wiederzulassung der russischen Agentur bestürzt.



«iNADO freut sich auf die vollständige Rückkehr von RUSADA zur Zulassung zum frühestmöglichen Zeitpunkt», hieß es in einer iNADO-Mitteilung am Montagabend. «Auf der Grundlage der Briefe, die von Russland und der WADA ausgetauscht wurden, würde jedoch jede vernünftige Person zu dem Schluss kommen, dass Russland seinen Verpflichtungen gegenüber der globalen Sportgemeinschaft noch nicht nachgekommen ist.» Das WADA-Exekutivkomitee wird am Donnerstag auf den Seychellen darüber entscheiden, ob die RUSADA drei Jahre nach Aufdeckung des staatlich organisierten Dopings in dem Land zugelassen und damit die unbeschränkte Rückkehr in den Weltsport geebnet wird.

Rummenigge fordert DFB-Reaktion und setzt auf «Exempel» Bellarabi

MÜNCHEN (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge setzt darauf, dass die Vier-Spiele-Sperre für Karim Bellarabi abschreckende Wirkung hat.



«Ich freue mich nie über Strafen von Spielern, aber in dem Fall könnte es ein Exempel sein, das man statuiert hat, um zu zeigen, dass man bereit ist, durchzugreifen», sagte der Vorstandschef des FC Bayern München am Dienstag. Bellarabi war vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen seines groben Fouls am Münchner Rafinha für vier Spiele gesperrt worden. Zudem muss der 28 Jahre alte Leverkusener eine 10 000-Euro-Geldstrafe bezahlen. Leverkusen hat die Strafe des DFB-Sportgerichts akzeptiert. «Wir werden keinen Einspruch einlegen», sagte Bayer-Sprecher Dirk Mesch am Dienstag.

Erfolgreiches Trainer-Debüt für Maradona in Mexiko - 4:1 bejubelt

CULIACÁN (dpa) - Prima Start für Diego Maradona: Bei seinem ersten Spiel als Trainer des mexikanischen Fußball-Zweitligisten Dorados de Sinaloa hat der Weltmeister von 1986 mit seinem Club gleich einen Sieg verbucht: Mit 4:1 gewann sein Team am Montagabend (Ortszeit) gegen Cafetaleros de Tapachula. Maradona feierte jedes Tor mit einem Dank an Gott und seine Eltern und umarmte die Spieler. «Der erste Schritt ist getan. Ich danke euch allen für die Ausdauer!!!» schrieb Maradona nach dem Spiel auf Instagram.

Bundesliga weitet Engagement in Amerika aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will die Marke Bundesliga in Amerika noch bekannter machen und eröffnet aus diesem Grund am 16. Oktober eine internationale Anlaufstelle für Medien- und Marketingpartner in New York.



Dies teilte die DFL am Dienstag mit. «Ziel ist es, die Sichtbarkeit und Strahlkraft der Bundesliga und ihrer Clubs weiter auszubauen», erklärte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Das gelte vor allem für den Sport- und Medienmarkt in den USA und Lateinamerika.

Frühere Weltklasse-Tennisspielerin Scharapowa beendet Saison

TIANJIN (dpa) - Die frühere Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa hat ihre Tennis-Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet. Anders als geplant werde die 31 Jahre alte Russin in dieser Saison nicht in Peking, Tianjin und Moskau antreten, bestätigte die Profi-Organisation WTA am Dienstag.



«Ich habe mich darauf gefreut, wieder nach Tianjin zu kommen, um meinen Titel zu verteidigen, aber leider brauche ich Zeit, mich zu erholen», sagte Scharapowa. Ihr bislang letztes Spiel absolvierte die Weltranglisten-24. bei den US Open in New York, wo sie im Achtelfinale an der Spanierin Carla Suarez Navarro scheiterte.

Basketballer treten in WM-Qualifikation in Ludwigsburg an

LUDWIGSBURG (dpa) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet in der bereits erfolgreich gemeisterten WM-Qualifikation ein Spiel in Ludwigsburg. Am 3. Dezember (20.00 Uhr) tritt das Team von Bundestrainer Henrik Rödl gegen Estland an, wie der Deutsche Basketball Bund am Dienstag mitteilte.



Mit dem achten Sieg im achten Spiel hatten die Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder die Qualifikation für die WM 2019 in China bereits am Sonntag perfekt gemacht, als sie in Leipzig nach Verlängerung gegen Israel gewannen.