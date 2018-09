Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.18

Basketballer machen WM-Qualifikation perfekt - Sieg gegen Israel

LEIPZIG (dpa) - Die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder haben vorzeitig das Ticket für die WM 2019 in China perfekt gemacht.

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl feierte mit dem 112:98 (92:92, 35:54) nach Verlängerung gegen Israel am Sonntag in Leipzig den achten Sieg im achten Qualifikationsspiel. Schröder war mit 30 Punkten bester Werfer, zudem kam der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder auf 13 Assists. Zwischenzeitlich lag das Heimteam schon mit 23 Zählern hinten, kämpfte sich aber mit einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit zurück. Damit ist die Männer-Auswahl des Deutschen Basketball Bunds zum insgesamt sechsten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei.

Franzose Mayer stellt Zehnkampf-Weltrekord auf

TALENCE/FRANKREICH (dpa) - Der französische Zehnkämpfer Kevin Mayer hat beim Mehrkampfmeeting in Talence einen Weltrekord aufgestellt.

Der 26 Jahre alte Weltmeister und Olympia-Zweite von Rio de Janeiro erreichte am Sonntag bei der Veranstaltung in Frankreich 9126 Punkte und überflügelte damit den bisherigen Weltrekordinhaber Ashton Eaton. Der Amerikaner hatte seine Bestmarke von 9045 Punkten im August 2015 bei der WM in Peking aufgestellt. Bei der Europameisterschaft in Berlin Anfang August war Mayer frühzeitig ausgeschieden, weil er im Weitsprung keinen gültigen Sprung schaffte. Nach dem neuen Bestwert des Kenianers Eliud Kipchoge beim Berlin-Marathon (2:01:39 Stunden) war es der zweite Leichtathletik-Weltrekord des Tages.

Turbulentes 3:3 zwischen Freiburg und Stuttgart: Gomez trifft doppelt

FREIBURG (dpa) - In einem turbulenten Baden-Württemberg-Derby haben sich der SC Freiburg und der VfB Stuttgart am Sonntag 3:3 (1:1) getrennt.

Beide Clubs warten damit auch nach dem dritten Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg. Für den VfB erzielte Mario Gomez (49. und 56.) zwei Tore in seinem 300. Bundesliga-Spiel, außerdem traf Emiliano Insua (44.). Freiburg kam durch zwei Treffer von Jerôme Gondorf (1. und 58.) sowie einem Tor des eingewechselten Luca Waldschmidt zum Punktgewinn. Außerdem sah der Freiburger Pascal Stenzel die Gelb-Rote Karte (83.).

Werder-Aufwärtstrend gestoppt - 1:1 gegen Aufsteiger Nürnberg

BREMEN (dpa) - Werder Bremen hat einen Heimsieg in der Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit noch verspielt.

Die Hanseaten mussten sich gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg am Sonntag mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Nach drei Spielen hat Werder damit fünf Punkte. Maximilian Eggestein hatte die Bremer in der 26. Minute vor 40 700 Zuschauern in Führung geschossen. Virgil Misidjan (90.+2) gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Die Franken bleiben mit zwei Punkten in der unteren Tabellenhälfte.

Simon Yates gewinnt 73. Vuelta - Viviani holt dritten Etappensieg

MADRID (dpa) - Der 26 Jahre alte britische Radprofi Simon Yates hat souverän die 73. Vuelta mit 1:46 Minuten Vorsprung vor dem Spanier Enric Mas gewonnen.

Die 21. und letzte Etappe in Madrid sicherte sich am Sonntag nach 100,9 Kilometern der Italiener Elia Viviani im Massensprint. Es war der dritte Tageserfolg des Quick-Step-Fahrers in Spanien. Emanuel Buchmann aus Ravensburg wurde als bester Deutscher 12. im Gesamtklassement.

Tennis-Auswahl Kroatiens folgt Frankreich ins Davis-Cup-Finale

LILLE/ZADAR (dpa) - Titelverteidiger Frankreich und Kroatien bestreiten das Endspiel um den Davis Cup.

Borna Coric machte am Sonntag in einem Tennis-Krimi über fünf Sätze gegen Frances Tiafoe den 3:2-Halbfinal-Erfolg der Kroaten gegen die USA perfekt. Der Weltranglisten-18. setzte sich in 4:06 Stunden mit 6:7 (0:7), 6:1, 6:7 (11:13), 6:1, 6:3 durch. Der frühere US-Open-Sieger Marin Cilic hatte zuvor in Zadar durch das überraschende 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 3:6, 4:6 gegen Sam Querrey die Entscheidung für den Gastgeber noch verpasst. In Lille hatte der Sieg für die Franzosen gegen Spanien bereits am Samstag festgestanden. Das Doppel Julien Benneteau und Nicolas Mahut holte mit dem 6:0, 6:4, 7:6 (9:7) gegen Marcel Granollers und Feliciano Lopez den entscheidenden dritten Punkt.

Magdeburgs Handballer übernehmen Tabellenspitze - Löwen nur remis

HAMBURG (dpa) - Die Handballer des SC Magdeburg haben die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert feierte am Sonntag beim 31:20 (17:10)-Auswärtserfolg über den VfL Gummersbach den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen musste beim 24:24 (12:11) gegen den SC DHfK Leipzig ein überraschendes Remis hinnehmen. Erster Verfolger des SCM ist der ebenfalls noch verlustpunktfreie Meister SG Flensburg-Handewitt, der am Abend seine Champions-League-Partie beim HBC Nantes in Frankreich bestritt. Rekordmeister Kiel setzte sich nach der Pleite unter der Woche in Magdeburg 34:20 (13:10) gegen die SG BBM Bietigheim durch.

Flensburg gewinnt Champions-League-Auftakt in Nantes 34:31

NANTES/FLENSBURG (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen optimalen Einstand in der Champions League gefeiert.

Der deutsche Meister setzte sich am Sonntag 34:31 (18:16) beim französischen Vertreter HBC Nantes durch. Bester SG-Werfer war Magnus Rød mit sieben Toren. Für die Franzosen erzielte bei ihrer erst zweiten Heimniederlage in der Königsklasse Valero Rivera sechs Treffer. Schon am Mittwoch müssen die Norddeutschen erneut in der Königsklasse antreten. Dann gastiert der kroatische Rekordmeister RK Zagreb in der Flensburger Arena. In der Bundesliga geht es für den Tabellenzweiten am kommenden Sonntag beim TBV Lemgo Lippe weiter.

Bayern-Frauen gewinnen zum Bundesligastart 10:1 in Leverkusen

DÜSSELDORF (dpa) - Die Fußballerinnen von Bayern München sind furios in die neue Saison der Frauenfußball-Bundesliga gestartet.

Der Vizemeister der vorigen Spielzeit gewann am Sonntag seine Auftaktpartie beim Aufsteiger Bayer Leverkusen zweistellig mit 10:1 (3:1) und setzte sich damit an die Tabellenspitze. Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle erzielten Sara Däbritz, Jill Roord (2), Mandy Islacker, Nicole Rolser, Sydney Lohmann (2), Verena Schweers, Lina Magull und Leonie Maier. Bayer war durch Jessica Wich zunächst sogar in Führung gegangen.