Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.18

Werder-Aufwärtstrend gestoppt - 1:1 gegen Aufsteiger Nürnberg

BREMEN (dpa) - Werder Bremen hat einen Heimsieg in der Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit noch verspielt.



Die Hanseaten mussten sich gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg am Sonntag mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Nach drei Spielen hat Werder damit fünf Punkte. Maximilian Eggestein hatte die Bremer in der 26. Minute vor 40.700 Zuschauern in Führung geschossen. Virgil Misidjan (90.+2) gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Die Franken bleiben mit zwei Punkten in der unteren Tabellenhälfte.

Hamilton baut WM-Vorsprung mit Sieg in Singapur auf Vettel aus

SINGAPUR (dpa) - Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Singapur gewonnen und den Vorsprung auf Sebastian Vettel im Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft weiter vergrößert.



Der 33 Jahre alte Brite verteidigte am Sonntag beim Nachtrennen seine Pole Position und feierte in seinem Mercedes den siebten Saisonsieg. Vettel kam im Ferrari nicht über den dritten Platz hinaus. Zwischen die beiden jeweils viermaligen Weltmeister schob sich der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Im Klassement hat Titelverteidiger Hamilton durch seinen 69. Karrieresieg 40 Punkte mehr als der 31 Jahre alte Vettel. Sechs Rennen stehen in diesem Jahr noch an.

Deutschland-Achter gewinnt Gold bei Ruder-WM

PLOWDIW (dpa) - Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Plowdiw die Goldmedaille gewonnen.



Im Finale der Titelkämpfe am Sonntag in Bulgarien kam der Titelverteidiger um Schlagmann Hannes Ocik vor den Booten aus Australien und Großbritannien ins Ziel.

Kenianer Kipchoge gewinnt Berlin-Marathon mit Fabel-Weltrekord

BERLIN (dpa) - Der Kenianer Eliud Kipchoge hat den Berlin-Marathon gewonnen und einen Weltrekord aufgestellt.



Bei anfangs idealen Wetterbedingungen kam der 33-Jährige am Sonntag in 2:01:39 Stunden ins Ziel und blieb damit gleich 1:18 Minuten unter der vier Jahre alten Top-Zeit seines Landsmanns Dennis Kimetto. Olympiasieger Kipchoge ist damit der erste Läufer der Geschichte, der die klassischen 42,195 Kilometer unter 2:02 Stunden bewältigt hat. Zweiter wurde Kipchoges Landsmann Amos Kipruto in 2:06:23 Stunden vor dem dritten Kenianer, Ex-Weltrekordler Wilson Kipsang (2:06:48).

Ronaldo trifft erstmals und verhilft Juve mit Doppelpack zum Sieg

ROM (dpa) - Cristiano Ronaldo hat in der italienischen Serie A sein lang ersehntes Tor-Debüt gefeiert.



Bei US Sassuolo Calcio traf der Offensivspieler am Sonntag gleich zweimal (50./65. Minute) für seinen neuen Club Juventus Turin. Kurz vor Schluss kassierte Juve allerdings den Anschlusstreffer durch Khouma Babacar, so dass es für den Rekordmeister am Ende 2:1 (0:0) stand. Der deutsche Nationalspieler Emre Can war bis zur 71. Minute dabei und gab die Vorlage zu Ronaldos zweitem Tor, Team-Kollege Sami Khedira spielte die gesamte Partie. In der Nachspielzeit bekam Ex-Bayern-Spieler Douglas Costa die Rote Karte, weil er nach einem Foul in Richtung von Sassuolo-Spieler Federico Di Francesco spuckte.

Köln verliert Zweitliga-Tabellenführung - Fürth nun Erster vor Bochum

DÜSSELDORF (dpa) - Der 1. FC Köln hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga an die SpVgg Greuther Fürth verloren.



Die Rheinländer verloren am Sonntag in einem turbulenten Spiel gegen Aufsteiger SC Paderborn mit 3:5 (1:1) und kassierten die ersten Saisonniederlage. Der VfL Bochum ließ am 5. Spieltag im Duell der Ex-Bundesligisten dem FC Ingolstadt beim 6:0 (3:0) keine Chance und und sprang dank des Dreierpacks von Lukas Hinterseer auf den zweiten Platz hinter dem neuen Spitzenreiter Fürth, der bereits am Samstag 4:1 gegen Holstein Kiel gewann. Außerdem feierte der FC Erzgebirge Aue beim 3:1 (2:1) gegen den FC St. Pauli den ersten Saisonsieg.

NHL-Profi Holzer fällt nach Handgelenks-OP monatelang aus

MÜNCHEN (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer hat sich am Handgelenk operieren lassen und fällt voraussichtlich für drei bis fünf Monate aus.



«Die OP war dann leider nicht mehr zu verhindern», teilte der NHL-Verteidiger von den Anaheim Ducks am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Er werde für den ersten Teil seiner Reha in Deutschland bleiben. Mit einem Abschied von den Kaliforniern und einem Wechsel zu einem anderen NHL-Team für die kommende Saison rechne er nicht mehr. «Ein Trade wird wohl wegen der Verletzung nicht passieren», erklärte Holzer. Die Saison in der nordamerikanischen Profiliga beginnt am 3. Oktober.

«#Wirsindmehr»: Basketballer mit Statement gegen Rassismus

LEIPZIG (dpa) - Die Spieler der deutschen Basketball-Nationalmannschaft haben sich für Toleranz und gegen Rassismus ausgesprochen.



Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Israel am Sonntag (18.00 Uhr) in Leipzig veröffentlichte das Team um Kapitän Robin Benzing und NBA-Star Dennis Schröder ein gemeinsames Statement und ein Video. «Angesichts der menschenverachtenden Demonstrationen der letzten Wochen und des Anstiegs des Rechtspopulismus in Deutschland generell haben wir, die Spieler der deutschen Basketballnationalmannschaft, beschlossen ein Zeichen zu setzen», heißt es auf der Facebookseite des Deutschen Basketball Bunds.

Mesut Özil mit Tor bei Arsenal-Sieg

LONDON (dpa) - Langsam geht es für Mesut Özil wieder bergauf beim FC Arsenal.



Der Mittelfeldspieler erzielte am Samstag auswärts beim 2:1 (0:0) bei Newcastle United sein erstes Premier-League-Tor nach dem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und einem durchwachsenen Saisonstart bei den Gunners. «Mein 200. Auftritt für Arsenal, drei Auswärtspunkte für das Team und ein Tor für mich», twitterte er anschließend, «ich kann mich nicht beklagen». Özil traf in der 58. Minute zum 2:0, nachdem Arsenal zuvor durch den Ex-Gladbacher Granit Xhaka (49.) in Führung gegangen war.

Zeidler verpasst WM-Medaille: Rang sechs im Finale

PLOWDIW (dpa) - Für Oliver Zeidler haben sich die Hoffnungen auf eine Medaille bei der Ruder-WM zerschlagen.



Im Einer-Endlauf der Titelkämpfe in Plowdiw kam der 22 Jahre alte WM-Debütant aus Ingolstadt am Sonntag nicht über Rang sechs hinaus. Gold ging an den Norweger Kjetil Borch, Silber und Bronze an Ondrej Synek (Tschechien) und Mindaugas Griskonis (Litauen). Damit konnte Zeidler die bisherige Bilanz des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in den 14 olympischen Klassen mit einmal Silber durch den Frauen-Doppelvierer nicht aufbessern.