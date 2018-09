Von: Redaktion DER FARANG | 13.09.18

Wolfsburg und Bayern mit Siegen in der Frauen-Champions-League

BERLIN (dpa) - Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg ist mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet.

In der Runde der besten 32 Teams gewann der Vorjahresfinalist am Mittwochabend das Hinspiel beim isländischen Club Thor/KA mit 1:0 (1:0). Auch die Fußballerinnen des FC Bayern können nach einem Schützenfest für die nächste Runde planen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle deklassierte den serbischen Meister Spartak Subotica am Mittwoch im Hinspiel des Sechzehntelfinales mit 7:0 (3:0).

Medien: Spanien erwägt Kandidatur für EM 2028 oder WM 2030

MADRID (dpa) - Spanien hat nach Medienberichten erste Gespräche über eine Kandidatur für die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2028 oder der WM 2030 aufgenommen.

Ministerpräsident Pedro Sánchez empfing am Mittwoch im Madrider Regierungspalast Moncloa den Präsidenten des Weltverbandes FIFA, Gianni Infantino, sowie den spanischen Verbandschef Luis Rubiales. Obwohl die Teilnehmer des Treffens vorerst nichts bestätigten, berichteten gewöhnlich gut informierte spanische Medien, das Hauptthema der Unterredung sei die Ausrichtung eines großen internationalen Turniers gewesen.

Löwen erwischen Traumstart in die Champions League

MANNHEIM (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben einen Traumstart in der Champions League erwischt.

Der deutsche Handball-Pokalsieger besiegte am Mittwochabend den Titelanwärter FC Barcelona mit 35:34 (16:13). Vor 6018 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Gudjon Valur Sigurdsson mit sechs Treffern bester Torschütze der Nordbadener.

Radprofi Woods gewinnt 17. Vuelta-Etappe - Yates weiter vorn

BALCON DE BIZKAIA (dpa) - Der Kanadier Michael Woods hat nach 157 Kilometern die schwere 17. Etappe der 73. Vuelta als Solist gewonnen.

Auf der bis zu 24 Prozent steilen Rampe des Schlussanstiegs auf den Balcon de Bizkaia im Baskenland verlor Spitzenreiter Simon Yates in einer ersten Verfolgergruppe einige Sekunden auf den spanischen Routinier Alejandro Valverde. Aber der Brite konnte sein Rotes Trikot im Nebel von Bizkaia dennoch verteidigen. Er führt jetzt nur noch mit 25 Sekunden vor Valverde. Der Ravensburger Emanuel Buchmann ist weiter Gesamtelfter.

Zweiter Sieg für DSV-Wasserballer bei Weltcup in Berlin

BERLIN (dpa) - Die deutschen Wasserballer haben am zweiten Tag des Weltcups in Berlin den zweiten Sieg geholt.

Nach dem umjubelten 12:10-Auftaktsieg gegen Ungarn hatte das DSV-Team beim 14:9 (3:4, 3:1, 3:3, 5:1) gegen Asienmeister Japan aber mehr Mühe als erwartet. Mit zwei Siegen ist das Team von Bundestrainer Hagen Stamm (Berlin) nun Spitzenreiter der Gruppe A vor Australien und Ungarn mit geteilter Bilanz und den sieglosen Japanern.