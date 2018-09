Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.18

Khedira verlängert seinen Vertrag bei Juventus Turin bis 2021

TURIN (dpa) - Sami Khedira hat seinen Vertrag beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin bis 2021 verlängert.



Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am Mittwoch einen neuen langfristigen Kontrakt, wie der Serie-A-Spitzenclub mitteilte. Der bisherige Vertrag des 77-maligen deutschen Nationalspielers in Turin wäre Ende der Saison ausgelaufen. Khedira war 2015 von Real Madrid zu Juventus gewechselt und ist seitdem nach Club-Angaben der Mittelfeldspieler mit den meisten Spielminuten.

«Sport Bild»: DFB will künftig in E-Sport einsteigen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund will nach einem Bericht der «Sport Bild» künftig in den E-Sport einsteigen.



Demnach habe sich der Verband bis Ende August Angebote von drei verschiedenen Firmen erstellen lassen. Der reale und virtuelle Fußball sollen künftig miteinander verbunden werden, wie die Sport-Zeitschrift berichtete. Der DFB teilte dazu am Mittwoch auf Anfrage mit, man befinde «sich aktuell in der Ausarbeitung, was den Einstieg in den virtuellen Fußball betrifft».

Frodeno nicht bei der Ironman-WM: Saison-Aus wegen Stressfraktur

NOOSA (dpa) - Triathlon-Star Jan Frodeno wird nicht bei der Ironman-WM auf Hawaii in knapp vier Wochen antreten.



Der zweimalige Weltmeister musste am Mittwoch wegen einer Verletzung sein vorzeitiges Saison-Aus bekanntgeben. Der 37-Jährige leidet an einer Stressfraktur in der Hüfte.

Auf- und Abstiegsregel im deutschen Eishockey endgültig besiegelt

BIETIGHEIM (dpa) - Die wiedereingeführte Auf- und Abstiegsregel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und der DEL2 ist offiziell besiegelt.



Beide Seiten unterschrieben am Mittwoch in Bietigheim den Vertrag, wie die DEL2 mitteilte. Von der Saison 2020/21 an wird der DEL-Letzte absteigen und der Meister aus der DEL2 aufsteigen, sofern die notwendigen Auflagen erfüllt wurden. Der Auf- und Abstieg war schon Ende Juli beschlossen worden, nachdem vorangegangene Anläufe für die Regelung gescheitert waren.

Kristina Vogel überwältigt von Anteilnahme: «Möchte ins Leben zurück»

BERLIN (dpa) - Die querschnittsgelähmte Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat sich von der Anteilnahme an ihrem Schicksal überwältigt gezeigt.



«Ich hätte niemals gedacht, dass das so eine Welle schlägt. Das war berührend, das war herzzerreißend und hat mir positive Energie gegeben», sagte die 27 Jahre alte Sportlerin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn. Seit zweieinhalb Monaten wird die Ausnahmeathletin, die seit ihrem Trainingssturz vom 26. Juni vom siebten Brustwirbel abwärts gelähmt ist, in der Berliner Spezialklinik behandelt. Am Wochenende fährt sie zum ersten Mal nach dem Unfall für ein paar Tage nach Hause nach Erfurt.

Kaidel: Keine Kandidatur mehr als Sprecher der Spitzensportverbände

BERLIN (dpa) - Siegfried Kaidel wird nicht mehr als Sprecher der Spitzensportverbände im Deutschen Olympischen Sportbund kandidieren.



Das bestätigte der 67 Jahre alte Präsident des Deutschen Ruderverbandes am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Kaidel ist als Sprecher praktisch das Bindeglied zwischen den Spitzensportverbänden und dem DOSB in Fragen des Leistungssports. Auf einer Konferenz am Tag vor der DOSB-Mitgliederversammlung am 1. Dezember in Düsseldorf wird der neue Sprecher von den Verbänden für vier Jahre gewählt.

Zu starker Wind: Rennen bei Ruder-WM abgebrochen

PLOWDIW (dpa) - Die Rennen der Ruder-WM in Plowdiw sind am Mittwochnachmittag wegen zu starker Winde abgebrochen worden.



Diese Entscheidung fällte die zuständige Kommission des Weltverbandes (FISA) aus Sorge vor unfairen Bedingungen. Davon betroffen war die deutsche Einer-Hoffnung Oliver Zeidler und der deutsche Zweier ohne Steuermann. Voraussichtlich werden ihre Viertelfinalläufe am Donnerstag nachgeholt.