Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.18

0:6-Debakel für Vizeweltmeister Kroatien - auch Island verliert

ELCHE (dpa) - Vizeweltmeister Kroatien hat knapp zwei Monate nach der grandiosen Fußball-WM gleich im ersten Pflichtspiel ein Debakel erlebt.



Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic ging bei ihrem Nations-League-Start am Dienstagabend in Spanien mit 0:6 (0:3) regelrecht unter. Die Gastgeber lagen in Elche dank der Treffer von Saul Niguez (24. Minute) und Marco Asensio (33.) vorn. Nach dem Eigentor des Kroaten Lovre Kalinic (35.) machten Rodrigo (49.), Sergio Ramos (57.) und Isco (70.) die Schmach der Kroaten perfekt. WM-Teilnehmer Island verlor auch das zweite Gruppenspiel in der Nations League mit 0:3 (0:2) gegen Belgien.

Deutsche U21 nach Kantersieg bei Konkurrent Irland auf EM-Kurs

DUBLIN (dpa) - Deutschlands U21-Fußballer haben mit einem Auswärtssieg beim härtesten Verfolger Irland einen großen Schritt in Richtung EM-Endrunde 2019 gemacht.



Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Dienstag in Dublin verdient mit 6:0 (2:0) durch und baute ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Quali-Gruppe fünf auf fünf Zähler aus. Aaron Seydel (6. Minute), Cedric Teuchert mit einem Dreierpack (22./Foulelfmeter/66./73./Foulelfmeter) und Suat Serdar (83./Foulelfmeter/86.) erzielten vor 2325 Zuschauern die Treffer für die DFB-Auswahl. Im Oktober stehen für das deutsche Team die beiden letzten Heimspiele gegen Irland und Norwegen an. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die EM-Endrunde 2019.

Japans Nationalteam feiert bei Debüt von Coach Moriyasu klaren Sieg

OSAKA (dpa) - Japans Fußball-Nationalmannschaft hat beim Debüt des neuen Trainers Hajime Moriyasu im ersten Spiel nach dem WM-Aus einen klaren Sieg gefeiert.



Die Mannschaft besiegte am Dienstag in Osaka WM-Teilnehmer Costa Rica mit 3:0 (1:0). Zuvor war ein für vergangenen Freitag geplantes Länderspiel gegen Chile wegen des schweren Erdbebens mit mehreren Toten auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido abgesagt worden. Sho Sasaki (16. Minute), Takumi Minamino (66.) und Junya Ito (90.+3) erzielten die Tore für die Gastgeber.

Australier Dennis gewinnt sein zweites Zeitfahren bei Vuelta

TORRELAVEGA (dpa) - Der ehemalige Stunden-Weltrekordler Rohan Dennis hat auch das zweite Einzelzeitfahren der 73. Spanien-Rundfahrt gewonnen.



Der Australier entschied am Dienstag die 16. Etappe über 32 Kilometer von Santillana del Mar nach Torrelavega für sich. Dennis, der eine Siegerzeit von 38:57 Minuten fuhr, hatte bereits zum Vuelta-Auftakt in Malaga gewonnen. Er kündigte an, zur 17. Etappe am Mittwoch nicht mehr anzutreten. Etwas überraschend konnte der Brite Simon Yates seine Spitzenposition in der Gesamtwertung vor dem Spanier Alejandro Valverde sogar leicht ausbauen.

Reitverband: Weiterer Vorwurf der sexualisierter Gewalt

TRYON (dpa) - Der deutsche Reitverband FN ermittelt in einem weiteren Fall den Vorwurf sexualisierter Gewalt durch Nachwuchsreiter.



Das bestätigte FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben in den letzten zehn Tagen drei Vorfälle bei Turnieren gemeldet bekommen, bei einem davon ging es um sexuelle Belästigung», sagte Lauterbach am Rande der WM in den USA. «Wir haben das auch an die Polizei weitergegeben.» Vor knapp zwei Wochen hatten die FN nach einer Veröffentlichung des «Spiegel» Probleme mit einigen Nachwuchsreitern bestätigt. Es ging um Alkoholmissbrauch, Sachbeschädigung und den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs durch einen Reiter aus dem Nachwuchs-Kader.

DSV-Team startet mit Sieg gegen Ungarn in Wasserball-Weltcup

BERLIN (dpa) - Das deutsche Wasserball-Nationalteam der Männer ist mit einer starken Leistung und einem Sieg in den Wasserball-Weltcup in Berlin gestartet.



Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm setzte sich am Dienstag mit 12:10 (1:2, 3:4, 4:2, 4:2) gegen Rekord-Olympiasieger Ungarn durch. Ziel der DSV-Auswahl bei dem bis Sonntag laufenden Turnier ist ein Platz unter den Top vier, der die Qualifikation für die WM 2019 in Südkorea bedeutet. Die Treffer für das deutsche Team erzielten Ben Reibel (3), Julian Real (3), Mateo Cuk (2), Marin Restovic (2), Hannes Schulz und Dennis Eidner.