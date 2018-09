Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.18

Russlands bester WM-Torschütze Tscheryschew auf Doping getestet

MOSKAU (dpa) - Der viermalige russische WM-Torschütze Denis Tscheryschew ist von der spanischen Anti-Doping-Agentur wegen eines Dopingverdachts getestet worden.



Das bestätigte die Welt-Antidoping-Agentur WADA russischen Medien. Tscheryschew sagte, er habe nichts Verbotenes getan. Der russische Sportminister Pawel Kolobkow nahm den Mittelfeldspieler am Dienstag in Schutz. «Ich denke, es gibt keine Probleme, und das wird alles schnell geklärt», sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur R-Sport zufolge. Den Verdacht ins Rollen gebracht hatte Tscheryschews Vater in einem Interview 2017.

Formel 1: Leclerc wechselt zu Ferrari - Räikkönen 2019 bei Sauber

HINWIL (dpa) - Der Monegasse Charles Leclerc ersetzt in der kommenden Formel-1-Saison bei Ferrari den Finnen Kimi Räikkönen.



Der 20-Jährige werde dann an der Seite von Sebastian Vettel fahren, teilte die Scuderia am Dienstag mit. Räikkönen (38) übernimmt dafür Leclercs Cockpit bei Sauber. Der Weltmeister von 2007 habe einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben, teilte der Schweizer Rennstall mit. Zuvor hatte Ferrari bekanntgegeben, dass der am Saisonende auslaufende Vertrag mit Räikkönen nicht verlängert wird. Sein Nachfolger Leclerc stammt aus dem Ferrari-Nachwuchsprogramm und gab in diesem Jahr sein Formel-1-Debüt beim Sauber-Team.

Medien: Strukturreform bei der DFL noch in diesem Jahr

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach dem angekündigten Rückzug von Präsident Reinhard Rauball soll die Strukturreform bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.



Dies berichteten die «Sport Bild» (Mittwoch-Ausgabe) und der «Kicker» in seiner Online-Ausgabe. Demnach werden die Liga-Vizepräsidenten Peter Peters (FC Schalke 04) und Helmut Hack (SpVgg Greuther Fürth) ihr Papier «Neuordnung der DFL-Gremienstruktur» den 36 Clubs der 1. und 2. Bundesliga präsentieren. Dazu sollen in den nächsten zwei Wochen fünf Regionalkonferenzen - in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Leipzig - stattfinden. Die Reform umfasse im Kern die Abschaffung des Präsidiums und mehr Entscheidungsgewalt für die Vereine.

Walpurgis als Cheftrainer bei Dynamo Dresden vorgestellt

DRESDEN (dpa) - Maik Walpurgis ist neuer Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden. Der 44-Jährige wurde am Dienstag als Nachfolger des am 22. August beurlaubten Uwe Neuhaus vorgestellt.



«Es ist ein fantastischer Club, ein sehr emotionaler Club mit tollen Fans und einer tollen Mannschaft», sagte Walpurgis. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, dieser gilt für die erste und zweite Liga. Walpurgis kann als Trainer unter anderem auf eine Erfahrung von 24 Erst- und 80 Drittliga-Partien zurückgreifen. Zuletzt trainierte er den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt.

Gespräche über Champions-League-Finale in New York

MADRID (dpa) - Die europäische Fußball-Königsklasse könnte ihren Sieger nach Angaben aus Spanien bald auch außerhalb Europas ermitteln.



«Es wird darüber verhandelt, ein Champions-League-Finale in New York auszutragen», sagte der Vorstandsvorsitzende des einflussreichen spanischen Multimedia-Unternehmens Mediapro, Jaume Roures, am Montag im Interview des Radiosenders Catalunya Radio. Erst jüngst hatte die spanische Profiliga bekanntgegeben, dass man erstmals in der Geschichte der Primera División Spiele auch außerhalb der Landesgrenzen austragen werde.

Tschechischer Fußball-Nationaltrainer Jarolim hört auf

PRAG (dpa) - Tschechiens Fußball-Nationaltrainer Karel Jarolim muss sein Amt nach zwei Jahren abtreten.



Die Entscheidung sei im beiderseitigen Einvernehmen erfolgt, teilte der nationale Verband FACR am Dienstag mit. Jarolim zieht damit die Konsequenzen aus dem 1:5-Debakel im Freundschaftsspiel gegen Russland vom Montag. Das Team brauche einen neuen Impuls, erklärte der 62-Jährige. Auf dem Rückflug aus Rostow am Don soll sich der Coach Medienberichten zufolge drastisch ausgedrückt haben: «Ich hätte eine öffentliche Hinrichtung verdient.»

Schwimm-Weltrekordler Marco Koch wechselt nach Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schwimm-Weltrekordler Marco Koch verlässt seinen langjährigen Verein DSW 1912 Darmstadt und wechselt zur SG Frankfurt.



Das teilte der Deutsche Schwimm-Verband am Dienstag mit. In der Main-Metropole übernimmt die Landestrainerin des Hessischen Schwimm-Verbandes, Shila Sheth, bis 2020 die direkte Betreuung des ehemaligen 200-Meter-Brust-Weltmeisters. Chef-Bundestrainer Henning Lambertz ist für die Trainingsplanung und -steuerung zuständig.

DEL-Trainerumfrage: Meister München nicht mehr klarer Titel-Favorit

HANNOVER (dpa) - Nach drei Meisterschaften in Serie endet die Dominanz des EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga - das erwarten zumindest die Trainer der DEL-Clubs.



In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur setzen lange nicht mehr so viele Coaches wie in der Vergangenheit auf eine erneute Titelverteidigung der Münchner. Lediglich fünf von elf teilnehmenden Trainern nannten den EHC vor dem Beginn der am Freitag beginnenden 25. Saison als klaren Titelfavoriten. Die meisten rechnen mit einem spannenderen Kampf. Als aussichtsreichster Herausforderer gelten demnach die Adler Mannheim mit ihrem neuen Trainer Pavel Gross.

Fenati kündigt nach Skandalrennen von Misano Rücktritt an

ROM (dpa) - Zwei Tage nach dem Rennskandal von Misano hat der Italiener Romano Fenati seinen Rückzug vom Motorradsport angekündigt.



«Ich werde jetzt für eine Weile im Eisenwarenladen meines Opas arbeiten, mit ihm und Mamma», sagte der 22-Jährige in einem Interview der Tageszeitung «La Repubblica» (Dienstag). Sein Rennrivale Stefano Manzi warf ihm derweil einen Mordversuch vor. Fenati hatte am Sonntag während des Rennens in Misano bei einer Geschwindigkeit von rund 200 Kilometern pro Stunde an den Lenker Manzis gegriffen und den Bremshebel gezogen. Damit brachte er seinen Landsmann in Lebensgefahr.