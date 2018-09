Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.18

Italien weiter in der Krise - 0:1 bei Europameister Portugal

BERLIN (dpa) - Für den viermaligen Fußball-Weltmeister Italien ist der Fehlstart in die Nations League perfekt.



Die Squadra Azzurra von Trainer Roberto Mancini verlor am Montag bei Europameister Portugal in Lissabon 0:1 (0:0) und muss mit nur einem Punkt aus zwei Spielen sogar um den Verbleib in der A-Gruppe bangen. Zum Auftakt hatten sich die Italiener, die schon die WM-Endrunde verpasst hatten, von Polen 1:1 getrennt. In der B-Gruppe feierte die Türkei trotz eines 0:2-Rückstandes noch einen 3:2 (0:1)-Sieg bei WM-Achtelfinalist Schweden.

UEFA bleibt hart: Frankfurt-Spiel in Marseille vor leeren Rängen

NYON (dpa) - Das Gastspiel von Eintracht Frankfurt in der Europa League bei Olympique Marseille findet definitiv vor leeren Rängen statt.



Das bestätigte die Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) nach dem Einspruch der Südfranzosen gegen das Strafmaß. Hintergrund für die Strafe sind diverse Verfehlungen der OM-Fans bei insgesamt vier Partien in der vergangenen Saison, darunter auch das Europa-League-Viertelfinale gegen RB Leipzig.

FedExCup: US-Golfer Bradley gewinnt drittes Playoff-Turnier

PHILADELPHIA (dpa) - Sechs Jahre nach seinem letzten Tour-Sieg hat Keegan Bradley das dritte Golf-Turnier der diesjährigen FedExCup-Playoffs gewonnen.



Der 32-jährige US-Amerikaner setzte sich am Montag im Aronimink Golf Club in der Nähe von Philadelphia im Stechen am ersten Extraloch gegen Olympiasieger Justin Rose aus England durch. Beide Profis lagen nach vier Runden mit einem Gesamtergebnis von jeweils 260 Schlägen gemeinsam an der Spitze, so dass ein Playoff um den Sieg entscheiden musste. US-Superstar Tiger Woods (263) beendete seine Aufholjagd auf dem geteilten sechsten Rang.