Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.18

Tennisprofi Djokovic zum dritten Mal US-Open-Sieger

NEW YORK (dpa) - Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat zum dritten Mal nach 2011 und 2015 die US Open gewonnen.

Der 31 Jahre alte Serbe siegte im Endspiel am Sonntag (Ortszeit) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 gegen den Argentinier Juan Martin del Potro. Der 29 Jahre alte Weltranglisten-Dritte verpasste damit seinen zweiten Triumph in New York nach 2009. Djokovic hatte sich nach seiner überstandenen Ellbogenverletzung zuletzt schon mit dem Erfolg in Wimbledon zurückgemeldet.

Reinhard Rauball wird nicht mehr als DFL-Präsident kandidieren

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Reinhard Rauball gibt sein Amt als Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) im nächsten Jahr auf.

«Nach intensiven Überlegungen habe ich mich entschieden, im kommenden Sommer nicht erneut für ein Amt bei der DFL zur Verfügung zu stehen», teilte der 71-Jährige in einer am Montag von der DFL veröffentlichten persönlichen Erklärung mit.

Kroos, Hummels, Kimmich und ter Stegen Kandidaten für Weltauswahl

ZÜRICH (dpa) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Mats Hummels und Joshua Kimmich (beide Bayern München) gehören zu den insgesamt 55 Kandidaten für die Weltauswahl 2018.

Die Wahl wird vom Weltverband FIFA und der Spielergewerkschaft FIFPro organisiert und die Sieger am 24. September im Rahmen der Show «The Best FIFA Football Awards» in London bekanntgegeben.

Nach Bandscheibenvorfall: Freiburgs Coach Streich zurück im Training

FREIBURG (dpa) - Erstmals nach seinem leichten Bandscheibenvorfall hat Fußball-Trainer Christian Streich am Montag das Training des SC Freiburg geleitet.

Das bestätigte ein Sprecher des badischen Fußball-Bundesligisten, nachdem der «Kicker» am Sonntag bereits über die anstehende Rückkehr des 53-Jährigen berichtet hatte. Wegen seiner Rückenprobleme hatte Streich die ersten beiden Bundesliga-Partien der Saison verpasst, sechs Tage vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag ist er wieder dabei.

UEFA: Europas Clubs machen 600 Millionen Euro Gewinn

NYON (dpa) - Die europäischen Fußball-Erstligaclubs haben nach UEFA-Angaben erstmals seit der Datenerfassung einen Gesamt-Gewinn erwirtschaftet.

Der Überschuss der 718 Vereine aus den höchsten Spielklassen betrug im Jahr 2017 insgesamt 600 Millionen Euro, wie die Europäische Fußball-Union am Montag mitteilte. Seit 2008 gab es stets Verluste, vor sieben Jahren hatten diese mit 1,7 Milliarden ihr Maximum erreicht. Daten einzelner Ligen oder Vereine veröffentlichte die UEFA nicht.

Kerber nun Weltranglisten-Dritte - Görges fällt aus den Top Ten

NEW YORK (dpa) - Angelique Kerber hat sich nach den US Open um einen Rang auf Platz drei der Tennis-Weltrangliste verbessert.

Dies geht aus dem neuen Ranking vom Montag hervor. Die Wimbledonsiegerin hatte mit dem Achtelfinal-Einzug in New York deutlich besser abgeschnitten als im Vorjahr, als sie gleich in der ersten Runde an der diesjährigen Siegerin Naomi Osaka scheiterte. Die Japanerin schaffte als Siebte erstmals den Sprung unter die besten Zehn, aus denen Julia Görges als Elfte herausfiel.

Nach Bremsskandal: Team trennt sich von Motorrad-Pilot Fenati

MISANO (dpa) - Das Motorrad-Team Marinelli Snipers hat sich nach dem Skandal im Moto2-Rennen in Misano von seinem Piloten Romano Fenati getrennt.

Der Italiener hatte am Sonntag während des Rennes bei einer Geschwindigkeit von rund 200 Kilometern pro Stunde an den Lenker seines Konkurrenten Stefano Manzi gegriffen und den Bremshebel gezogen. Damit brachte er seinen Landsmann in Lebensgefahr. Nach kurzem Schlingern hatte Manzi sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle.

Deutsche Mixed-Staffel holt WM-Gold im Modernen Fünfkampf

MEXIKO-CITY (dpa) - Das deutsche Duo Rebecca Langrehr und Fabian Liebig hat bei den Weltmeisterschaften der Modernen Fünfkämpfer völlig überraschend die Goldmedaille in der Mixed-Staffel gewonnen.

In Mexiko-City setzten sich die beiden Außenseiter aus Berlin und Potsdam am Sonntagabend (Ortszeit) vor Michelle Gulyas und Gergo Bruckmann aus Ungarn sowie Emma Riff und Alexandre Henrard aus Frankreich durch.

Springreiter Ehning verpasst den Halbe-Million-Jackpot

SPRUCE MEADOWS (dpa) - Marcus Ehning hat den Jackpot deutlich verpasst. Der Springreiter kam im Großen Preis von Spruce Meadows nur auf Platz 33.

Der 44-Jährige aus Borken gab am Sonntag beim Turnier in Calgary mit Cornado auf. Durch den Sieg im Großen Preis von Aachen im Juli hatte Ehning die Möglichkeit, mit einem weiteren Erfolg in Calgary einen Bonus von einer halben Million Euro zu kassieren. Den Großen Preis gewann überraschend der Ägypter Sameh el Dahan mit Zorro. Zweiter wurde der Niederländer Maikel van der Vleuten mit Verdi.