Von: Redaktion DER FARANG | 10.09.18

Fußball-Nationalmannschaft gewinnt in Löws Rekordspiel 2:1 gegen Peru

SINSHEIM (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Freundschaftsspiel gegen Peru den ersten Sieg nach dem WM-Debakel gefeiert.



Im 167. Länderspiel von Bundestrainer Joachim Löw gewann die Mannschaft am Sonntag in Sinsheim mit 2:1 (1:1). Die bei den Titelkämpfen in Russland ebenfalls in der Vorrunde ausgeschiedenen Südamerikaner gingen durch Luis Advincula in der 22. Minute zunächst in Führung. Der Leverkusener Julian Brandt sorgte in der mit 25 494 ausverkauften Arena nur drei Minuten später für den Ausgleich. Der umjubelte Siegtreffer gelang dann dem Hoffenheimer Debütanten Nico Schulz in der 84. Minute. Drei Tage nach dem 0:0 beim Nations-League-Auftakt gegen Weltmeister Frankreich egalisierte der 58-jährige Löw nach DFB-Angaben mit seinem 167. Einsatz als Bundestrainer die Rekordmarke von Sepp Herberger.

Deutsche Nations-League-Gruppe: Frankreich schlägt Niederlande 2:1

BERLIN (dpa) - Drei Tage nach dem torlosen Remis gegen Deutschland hat Fußball-Weltmeister Frankreich ein erfolgreiches Heimdebüt in der Nations League gefeiert.



Die Franzosen setzten sich am Sonntagabend im Stade de France von Saint-Denis vor den Toren von Paris gegen die Niederlande mit 2:1 (1:0) durch. Damit übernahm die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps in der Gruppe A1 die Tabellenführung. Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain (14. Minute) und Olivier Giroud (75.) trafen für Frankreich. Dem früheren Hoffenheimer Bundesliga-Profi Ryan Babel war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (67.).

17.000 Dollar Geldstrafe für Serena Williams nach US-Open-Finale

NEW YORK (dpa) - Nach ihren Ausrastern im Finale der US Open muss Serena Williams eine Geldstrafe von 17.000 US-Dollar zahlen.



Das teilte der Veranstalter des Grand-Slam-Tennisturniers in New York am Sonntag mit. Die Amerikanerin hatte bei der 2:6, 4:6-Niederlage gegen die Japanerin Naomi Osaka tags zuvor drei Verwarnungen von Schiedsrichter Carlos Ramos erhalten. Die erste gab es wegen Coachings von der Tribüne, nach der zweiten wegen eines zertrümmerten Schlägers verhängte Ramos einen Punktabzug, nach der dritten einen kampflosen Spielverlust zum 3:5 im zweiten Satz. Die Amerikanerin hatte Ramos als unter anderem Dieb bezeichnet.

Speerwurf-Europameister Röhler siegt auch beim Continental Cup

OSTRAVA (dpa) - Mit einem fulminanten Sieg beim Continental Cup im tschechischen Ostrava hat Speerwurf-Europameister Thomas Röhler seine erfolgreiche Saison abgerundet und 30.000 US-Dollar Urlaubsgeld kassiert.



Der 26 Jahre alte Olympiasieger aus Jena gewann die Konkurrenz am Sonntag mit 87,07 Metern im entscheidenden fünften Versuch. Für den Thüringer, der in Ostrava für das Team von Cup-Verteidiger Europa startet, war es der sechste Sieg im 16. Wettkampf der Saison. Bis dato letzter deutscher Speerwurf-Sieger bei einem Leichtathletik-Weltcup - dem Vorgänger des Continental Cups - war vor 33 Jahren Ex-Weltrekordler Uwe Hohn.

Nach Sponsorstreit: Dänemark bezwingt in Nations League Wales

AARHUS (dpa) - Nach dem vorerst beigelegten Sponsoring-Streit hat die dänische Fußball-Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel in der Nations League gewonnen.



Gegen Wales mit Stürmerstar Gareth Bale setzten sich die Dänen mit Borussia Dortmunds Thomas Delaney und Yussuf Poulsen von RB Leipzig am Sonntagabend in Aarhus verdient mit 2:0 (1:0) durch. Beide Treffer in der Partie unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Deniz Aytekin erzielte Christian Eriksen von den Tottenham Hotspur (32. Minute, 63./Handelfmeter). Am ersten Spieltag des neuen Wettbewerbs hatte Wales in der zweitklassigen Gruppe B4 klar mit 4:1 gegen Irland gewonnen. Dänemark hatte spielfrei.

Mick Schumacher gewinnt alle Formel-3-Rennen am Nürburgring

NÜRBURG (dpa) - Rennfahrer Mick Schumacher greift in der Formel 3 nach dem Titel.



Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann am Sonntag auch das zweite und dritte der drei Rennen der Nachwuchsserie am Nürburgring und verringerte damit seinen Rückstand auf den Gesamtführenden Daniel Ticktum auf drei Punkte. In der Eifel gelangen Schumacher am Sonntag von der Pole Position im Dallara-Mercedes zwei souveräne Start-Ziel-Erfolge vor seinem russischen Teamkollegen Robert Schwartzmann. Der 19-Jährige hatte am Samstag auch das erste Rennen für sich entschieden.

Continental Cup: Team Amerika enttrohnt Titelverteidiger Europa

OSTRAVA (dpa) - Amerikas Leichtathleten haben Titelverteidiger Europa enttrohnt und zum zweiten Mal nach 2010 den Continental Cup gewonnen.



Die Amerikaner setzten sich am Sonntag im tschechischen Ostrava mit 262 Punkten vor Europa (233), dem Team Asien-Pazifik (188) und Afrika (142) durch. Von den neun deutschen Athleten im Team Europa konnte nur Speerwurf-Europameister Thomas Röhler für einen Einzelsieg sorgen. Zweite vor 15.000 Zuschauern im Mestsky-Stadion wurde Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong; dritte Plätze verbuchten

Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo, Kugelstoßerin Christina Schwanitz und am Vortag Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz.

Löwen-Handballer erobern Bundesliga-Tabellenführung zurück

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben mit einem souveränen 36:21 (20:11)-Sieg beim Aufsteiger SG BBM Bietigheim die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert.



Der DHB-Pokalsieger zog mit 8:0 Zählern dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt vorbei, der am Samstag das Topspiel gegen Rekord-Champion THW Kiel mit 26:25 (15:13) gewonnen hatte. Vor den Flensburgern rangiert momentan auch der ebenfalls noch ungeschlagene SC Magdeburg, der sich gegen Aufsteiger Bergischer HC sicher mit 32:27 (15:11) durchsetzte.

Barty und Vandeweghe US-Open-Siegerinnen im Damen-Doppel

NEW YORK (dpa) - Das australisch-amerikanische Tennis-Duo Ashleigh Barty und Coco Vandeweghe hat sich nach einem äußerst spannenden Finale den US-Open-Titel im Damen-Doppel geholt.



Beide siegten am Sonntag in New York nach drei abgewehrten Matchbällen 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) gegen die Französin Kristina Mladenovic und Timea Babos aus Ungarn. Mladenovic, die mit Babos in diesem Jahr schon die Australian Open gewann, unterlief beim dritten Matchball für Vandeweghe und Barty ein Doppelfehler. Für die Siegerinnen, die sich 700.000 Dollar teilen, war es jeweils der erste Grand-Slam-Titel. Die beiden Verliererinnen bekommen zusammen 350.000 Dollar.

Volleyballer gewinnen zweiten Test gegen Olympiasieger Brasilien

DRESDEN (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben sich mit einem beeindruckenden Prestigeerfolg gegen Olympiasieger Brasilien in die Länderspielpause verabschiedet.



Der Vize-Europameister um Ausnahmespieler Georg Grozer bezwang die Südamerikaner am Sonntag in Dresden im zweiten Testspiel mit 3:1 (25:27, 27:25, 25:21, 25:19). Das erste Kräftemessen mit Brasilien hatte Deutschland, das diesmal ausgezeichnet in der Feldabwehr agierte, am Freitag in Leipzig trotz einer starken Leistung mit 0:3 verloren.

Golfprofi Fitzpatrick verteidigt erfolgreich Titel in Crans Montana

CRANS MONTANA (dpa) - 40 Jahre nach dem Spanier Severiano Ballesteros hat der Engländer Matthew Fitzpatrick als erster Golfer seinen Titel beim European-Masters-Turnier in Crans Montana erfolgreich verteidigt.



Nach seinem Sieg im Vorjahr gewann der 24-Jährige das prestigeträchtige Turnier auch in diesem Jahr. Fitzpatrick setzte sich am Sonntag in der Schweiz im Stechen gegen den Dänen Lucas Bjerregaard am ersten Extra-Loch durch und kassierte für seinen fünften Karrieresieg 416.660 Euro Preisgeld. Zuvor hatten beide Kontrahenten für die vier Runden auf dem Par-70-Kurs jeweils 263 Schläge benötigt. Ballesteros hatte das Turnier 1977 und 1978 gewonnen, seitdem war dieses Kunststück keinem Golfer mehr gelungen.

Franzose Pinot gewinnt 15. Vuelta-Etappe - Yates weiter vorn

LAGOS DE COVADONGA (dpa) - Radprofi Thibaut Pinot hat am Sonntag die 15. Etappe der 73. Vuelta gewonnen.



Der Franzose siegte nach 178,5 Kilometern an den Covadonga-Seen als Solist. Der Brite Simon Yates wurde einen Tag vor dem zweiten Ruhetag Tagesdritter und behauptete seine Spitzenposition im Roten Trikot.

Deutscher Kletterer Megos holt Bronze bei WM in Innsbruck

INNSBRUCK (dpa) - Der deutsche Kletterer Alexander Megos hat bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck die Bronzemedaille gewonnen.



Der Erlanger musste sich am Sonntag in der Disziplin Lead, also dem Vorstiegs-Klettern mit Seil, nur dem Lokalmatadoren und Sieger Jakob Schubert sowie Titelverteidiger Adam Ondra aus Tschechien geschlagen geben. Der 25-Jährige, der einer der besten Fels-Kletterer der Welt ist, feierte den größten Erfolg seiner Wettkampfkarriere. Megos hatte es als einziger von drei deutschen Startern ins Finale geschafft. Megos ist neben Jan Hojer Top-Anwärter des Deutschen Alpenvereins für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.