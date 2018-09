Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.18

Manager: Kristina Vogel «frühestens zu Weihnachten» aus Klinik

BERLIN (dpa) - Die querschnittsgelähmte Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel wird «frühestens zu Weihnachten» das Unfall- Krankenhaus Berlin-Marzahn verlassen können.



Das teilte am Sonntag ihr Manager Jörg Werner mit. Die Reha-Möglichkeiten in der Klinik, in der sie seit fast drei Monaten behandelt wird, seien optimal. Sie müsse nun alles neu lernen. Ihr Haus in Erfurt werde erst in nächster Zeit behindertengerecht umgebaut. Die zweimalige Olympiasiegerin und elfmalige Weltmeisterin hatte die folgenschwere Verletzung am 26. Juni bei einem Trainingssturz auf der Betonbahn in Cottbus erlitten. Im «Spiegel» hatte sie die schlimme Diagnose publik gemacht. Am kommenden Mittwoch will sich die 27-Jährige, die vom siebten Brustwirbel abwärts gelähmt ist, im Krankenhaus öffentlich äußern.

Bierhoff: Eingeschlagener Weg beim Neustart nach der WM «richtig»

MAINZ (dpa) - Teammanager Oliver Bierhoff wirbt um Geduld bei der Neuausrichtung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Desaster.



«Wir haben die EM 2020 im Blick. Bis dahin müssen wir eine gute Mannschaft aufbauen», sagte der 50-Jährige am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. Das 0:0 beim Neustart gegen Weltmeister Frankreich bewertete Bierhoff als «wichtiges Zeichen». Kritik am geringen personellen Umbruch wies der Ex-Nationalspieler am Vorabend des Test-Länderspiels gegen Peru in Sinsheim zurück. Die weiterhin von Bundestrainer Joachim Löw berücksichtigten Weltmeister von 2014 seien noch in einem Topalter. Zudem würden sie in europäischen Topclubs wie Real Madrid (Toni Kroos) und Bayern München (Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller) spielen. «Ich halte den eingeschlagenen Weg für richtig», sagte Bierhoff.

Fröhlich lobt Videoassistenten: «Kompliment an die Mannschaft»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hat die Videoassistenten für ihre Reaktion auf den missglückten Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga gelobt.



«Der Druck war riesengroß, deshalb nochmal ein Kompliment an die Mannschaft, die am zweiten Spieltag aufgelaufen ist», sagte der 60 Jahre alte ehemalige Schiedsrichter am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass». Die Leistung am zweiten Bundesliga-Spieltag sei die Beste gewesen, die es seit der Einführung des Videobeweises in Deutschland gegeben habe, betonte Fröhlich. Er unterstrich, dass der Video Assistant Referee (VAR) in der Bundesliga die gleiche Entscheidungsqualität habe wie bei der Weltmeisterschaft in Russland in diesem Sommer.

Mick Schumacher holt zweiten Formel-3-Sieg am Nürburgring

NÜRBURG (dpa) - Rennfahrer Mick Schumacher greift in der Formel 3 nach dem Titel.



Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann am Sonntag auch das zweite von drei Rennen der Nachwuchsserie am Nürburgring und verringerte damit seinen Rückstand auf den Gesamtführenden Daniel Ticktum auf 16 Punkte. In der Eifel gelang Schumacher von der Pole Position im Dallara-Mercedes ein souveräner Start-Ziel-Erfolg vor seinem russischen Teamkollegen Robert Schwartzmann und dem Briten Ticktum. Für den 19-Jährigen war es bereits der fünfte Saisonsieg. Im Klassement hat er als Zweiter nun 236 Zähler. Ticktum liegt bei 252 Punkten.

Audi-Pilot Rast gewinnt auch zweites DTM-Rennen am Nürburgring

NÜRBURG (dpa) - Titelverteidiger René Rast hat beide Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Nürburgring gewonnen.



Der Audi-Pilot aus Minden fuhr nach seinem Sieg am Samstag auch einen Tag später auf Rang eins. Damit schaffte es erstmals ein Fahrer in der DTM-Geschichte, an einem Wochenende beide Rennen von der Pole Position zu gewinnen und die so mögliche Maximal-Punktzahl von 56 Zählern einzufahren. An der Spitze der Gesamtwertung verkürzte der Brite Paul di Resta mit Platz zwei den Rückstand zu seinem führenden Mercedes-Markenkollegen Gary Paffett auf zwei Punkte.

Volleyballer Grozer beendet spätestens 2020 Karriere im Nationalteam

LEIPZIG (dpa) - Deutschlands Ausnahmevolleyballer Georg Grozer wird seine Karriere in der Nationalmannschaft spätestens nach Olympia 2020 in Tokio beenden.



«Ich versuche, an Olympia 2020 teilzunehmen, die Qualifikation dafür ist im Januar 2020. Bis dahin mache ich auf jeden Fall noch, danach ist echt Schluss mit der Nationalmannschaft», sagte der 33 Jahre alte Diagonalangreifer der Deutschen Presse-Agentur in Leipzig am Rande der Testspiele gegen Olympiasieger Brasilien. Der gebürtige Ungar hatte 2007 sein Debüt im Nationalteam für Deutschland gefeiert und war seitdem unverzichtbar im Kampf um Medaillen. Grozers letztes großes Ziel mit der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes ist die Qualifikation für Tokio.

Italiener Dovizioso holt Heimsieg bei Motorrad-WM - Bradl stürzt

MISANO (dpa) - Ducati-Pilot Andrea Dovizioso hat vor heimischen Fans in Misano seinen dritten Sieg in der Motorrad-GP-Saison gefeiert.



Der Italiener fuhr am Sonntag beim Grand Prix von San Marino einen ungefährdeten Sieg heraus. Damit verbesserte sich der Vizeweltmeister der vergangenen Saison in der Fahrerwertung um zwei Positionen und reist als WM-Zweiter zum nächsten Rennen in zwei Wochen. Weltmeister Marc Marquez baute mit dem zweiten Platz seine Führung in der WM-Wertung aus. Der britische Honda-Pilot Cal Crutchlow profitierte von Lorenzos Sturzpech und stieg als Dritter aufs Podium. Gaststarter Stefan Bradl aus Zahling schied nach etwa zwei Dritteln der Renndistanz durch einen Sturz aus.

Muskelverletzung: Dortmund für unbestimmte Zeit ohne Guerreiro

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund muss für unbestimmte Zeit auf den portugiesischen Europameister Raphaël Guerreiro verzichten.



Der Außenverteidiger reiste nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Sonntag aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus dem Teamcamp der Nationalmannschaft ab. Angaben zur genauen Verletzung und der möglichen Ausfalldauer machte der BVB nicht. Am Samstag hatten die Dortmunder mitgeteilt, dass Innenverteidiger Ömer Toprak wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel «vorerst» ausfallen wird. Der 29-Jährige war in den ersten drei Pflichtspielen der Saison allerdings noch nicht zum Einsatz gekommen.

Deutsche Frauen-Staffel holt WM-Silber im Modernen Fünfkampf

MEXIKO-CITY (dpa) - Die Frauen-Staffel Annika Schleu und Ronja Steinborn hat gleich zum Auftakt der Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf die erste Medaille für das deutsche Team geholt.



Die beiden Athletinnen des TSV Spandau wurde am Samstag in Mexiko-City Zweite hinter den beiden Weißrussinnen Anastasija Prokopenko und Irina Prasiantsowa. «Silber ist ein toller Erfolg und für uns als Team ein gelungener Start in die WM», sagte Bundestrainerin Kim Raisner. Die Titelkämpfe in Mexiko dauern noch bis zum 13. September an. Ein Moderner Fünfkampf besteht aus den Disziplinen Fechten, Schwimmen, Reiten sowie einem Laser-Run mit Laufen und Schießen.

Oberhof erhält Zuschlag für Biathlon-WM 2023

POREC (dpa) - Oberhof wird zum zweiten Mal nach 2004 eine Biathlon-Weltmeisterschaft ausrichten.



Der Thüringer Wintersport-Ort erhielt am Sonntag beim Kongress des Weltverbandes IBU im kroatischen Porec den Zuschlag für die Welttitelkämpfe 2023. Nachdem die Oberhofer vor zwei Jahren das Bewerbungsrennen um die WM 2020 gegen Antholz klar verloren hatten, setzten sie sich diesmal mit 28:21 Stimmen gegen den tschechischen Bewerber Nove Mesto, Ausrichter der WM 2013, durch. Die bislang letzte Biathlon-WM in Deutschland fand 2012 im bayerischen Ruhpolding statt.

Deutsche Springreiter gewinnen Nationenpreis in Kanada

SPRUCE MEADOWS (dpa) - Die deutschen Springreiter haben den Nationenpreis von Kanada gewonnen.



Das Team um WM-Starter Marcus Ehning (Borken) ritt am Samstag (Ortszeit) in Spruce Meadows bei Calgary überlegen zum Sieg vor dem Gastgeber-Quartett. Zur siegreichen Mannschaft gehörten zudem Philipp Weishaupt (Riesenbeck), Holger Wulschner (Groß Viegeln) und Andre Thieme (Plau am See). Ehning ritt mit Funky Fred und wird bei der am Dienstag beginnenden WM in den USA Pret a Tout oder Comme il faut satteln. Weishaupt hatte hingegen auf die WM verzichtet, um mit seinem Toppferd Convall am Sonntag im Großen Preis von Calgary zu reiten.