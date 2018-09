Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.18

Mick Schumacher nach Formel-3-Sieg nun Gesamtzweiter

NÜRBURG (dpa) - Rennfahrer Mick Schumacher hat sich in der Formel 3 mit seinem vierten Saisonsieg auf Rang zwei der Gesamtwertung verbessert.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann am Samstag den ersten von drei Läufen der Nachwuchsserie auf dem Nürburgring. Es war Mick Schumachers vierter Erfolg in den vergangenen acht Rennen. Damit liegt er nur noch 26 Punkte hinter dem britischen Spitzenreiter Daniel Ticktum, der auf dem Nürburgring Dritter wurde.

Nationalspieler Sané ist Vater geworden: «Unglaublich glücklich»

BERLIN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané ist Vater geworden.

Er sei «unglaublich glücklich» mitteilen zu können, dass gestern seine Tochter geboren wurde, schrieb der 22 Jahre alte Profi von Manchester City am Samstag auf Twitter. Der Fußball-Jungstar war am Freitag «aus privaten Gründen» aus dem Teamhotel der Nationalmannschaft in München abgereist. Am Donnerstag war Sané in der Nations League gegen Weltmeister Frankreich noch zu einem siebenminütigen Kurzeinsatz als Joker gekommen.

Dortmunds Toprak fällt mit Muskelfaserriss

DORTMUND (dpa) - Abwehrspieler Ömer Toprak vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund muss wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel eine Zwangspause einlegen.

Das teilte der Verein am Samstag mit. Toprak falle «vorerst aus», hieß es.

Mercedes-Pilot Gary Paffett erobert DTM-Spitze zurück

NÜRBURG (dpa) - Titelverteidiger René Rast hat den 15. Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters gewonnen.

Der Audi-Pilot aus Minden siegte am Samstag auf dem Nürburgring vor dem kanadischen BMW-Fahrer Bruno Spengler. Auf Platz drei fuhr Gary Paffett im Mercedes, der damit wieder die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Der Brite verdrängte seinen Landsmann und Markenkollegen Paul di Resta wieder von der DTM-Spitze, nachdem der ehemalige Formel-1-Fahrer wegen einer Kollision die Punkteränge klar verpasste. Für di Resta war es die zweite Nullnummer dieser Saison.

Isabella Straub holt bei Schieß-WM ihre fünfte Medaille

CHANGWON (dpa) - Isabella Straub hat bei den Weltmeisterschaften der Sportschützen im südkoreanischen Changwon ihre fünfte Medaille geholt.

Die 27 Jahre alte Studentin musste sich am Samstag im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr nur der Russin Julia Karimowa mit 1,6 Ringen Rückstand geschlagen geben und sicherte sich Silber. Zuvor hatte Straub schon im Team zweimal Gold und einmal Bronze sowie im Einzel Silber gewonnen. Sie holte damit auch den ersten Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio für das deutsche Team.

Dahlmeier und Schempp fehlen - Kühn und Horchler holen DM-Titel

ALTENBERG (dpa) - In Abwesenheit der Top-Athleten Laura Dahlmeier und Simon Schempp haben sich Johannes Kühn und Karolin Horchler zum Auftakt der deutschen Biathlon-Meisterschaften im sächsischen Altenberg die Sprint-Titel gesichert.

Olympiasieger Arnd Peiffer wurde am Samstag nach drei Strafrunden mit klarem Rückstand nur Sechster.