Von: Redaktion DER FARANG | 08.09.18

Sané beim Länderspiel gegen Peru nicht dabei - DFB: «private Gründe»

MÜNCHEN (dpa) - Jungstar Leroy Sané wird der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Peru am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Sinsheim fehlen.



Der Stürmer von Manchester City habe «in Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw aus privaten Gründen das Mannschaftshotel in München verlassen», teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Die Personalie Sané hatte im Vorfeld des Spiels gegen Frankreich Sané war vor der WM von Löw aus dem Kader für die Endrunde in Russland gestrichen worden. Zukünftig soll er aber eine wichtige Rolle einnehmen.

U21 holt sich mit Sieg gegen Mexiko Selbstvertrauen für EM-Quali

FÜRTH (dpa) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat wenige Tage vor dem Start der entscheidenden Phase in der EM-Qualifikation einen überzeugenden Sieg gefeiert.



Im Testspiel gegen Mexiko setzte sich der Europameister am Freitag in Fürth mit 3:0 (1:0) durch. Janni Serra (22. Minute), Aaron Seydel (49.) und Cedric Teuchert (55.) erzielten vor 4438 Zuschauern die Treffer für die Auswahl von U21-Coach Stefan Kuntz. Am Dienstag müssen die U21-Fußballer in Dublin zum wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen Irland antreten.

70.000 feiern Dortmunds Torhüter Weidenfeller beim Abschied

DORTMUND (dpa) - Auf seiner letzten Ehrenrunde war Roman Weidenfeller sichtlich gerührt.



Der Torhüter von Borussia Dortmund wurde nach seinem Abschiedsspiel am Freitagabend von rund 70.000 Fans überschwänglich gefeiert. «So etwas gibt es nur in Dortmund», sagte der scheidende Torhüter. Er gehe «mit einer Träne im Auge», sagte der 38-Jährige nach seinem letzten Spiel, «weil es so lange mein Wohnzimmer war». Beim 4:1 (2:1) der «BVB-Allstars» gegen «Roman and Friends» spielte Weidenfeller für beide Mannschaften und parierte zwei Strafstöße.

Polen erkämpft Remis zum Nations-League-Auftakt in Italien

BOLOGNA (dpa) - Italiens Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem Remis in die neue Nations League gestartet.



Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Roberto Mancini musste sich die Squadra Azzurra am Freitagabend in Bologna zum Auftakt der Gruppenphase mit einem 1:1 (0:1) gegen Polen begnügen. Italien-Legionär Piotr Zielinski, der beim SSC Neapel spielt, brachte die Gäste beim Debüt des neuen Auswahltrainers Jerzy Brzeczek in der 40. Minute in Führung. Die Vorlage kam von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. Für den Ausgleich sorgte Jorginho per Foulelfmeter (78.).

Buchmann fällt bei Vuelta weiter zurück - Herrada rettet Führung

LA CAMPERONA (dpa) - Radprofi Emanuel Buchmann ist bei der Spanien-Rundfahrt weiter zurückgefallen.



Der 25 Jahre alte Fahrer der deutschen Bora-hansgrohe-Mannschaft verlor am Freitag auf der13. Etappe mehr als 40Sekunden auf die Sieganwärter Nairo Quintana aus Kolumbien und den Briten Simon Yates. In der Gesamtwertung rutschte Buchmann von Rang sieben auf Platz zehn. Der Gesamt-Führende Jesus Herrada aus Spanien kam rettete 1:42 Minuten auf Yates und behält damit vorerst das Rote Trikot. Den Tageserfolg nach 174,8 Kilometern von Candás nach La Camperona feierte überraschend der Spanier Oscar Rodriguez Garaicoechea vom Team Euskadi.

Deutsche Basketballer verpassen Finale beim Supercup in Hamburg

HAMBURG (dpa) - In der Vorbereitung auf die nächsten Duelle in der WM-Qualifikation haben die deutschen Basketballer einen Dämpfer erhalten.



Nach zuvor sechs Siegen in Folge unterlag die Nationalmannschaft um den überragenden NBA-Jungstar Dennis Schröder der Türkei am Freitag im Halbfinale des Supercups in Hamburg 79:100 (41:51). Durch die Niederlage verpasste die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl, bei der Schröder mit 32 Punkten erfolgreichster Werfer war, beim eigenen Vorbereitungsturnier das Finale am Samstagabend. Stattdessen geht es im Spiel gegen Italien nur noch um den dritten Platz.

Golfprofi Kaymer scheitert auch in Crans Montana vorzeitig

CRANS MONTANA (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer befindet sich weiter in einer Formkrise.



Der 33-jährige aus Mettmann spielte am Freitag beim Europa-Tour-Turnier in Crans Montana eine schwache 73er-Runde und konnte sich mit insgesamt 142 Schlägen nicht für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifizieren. Bereits vor einer Woche war der zweimalige Major-Sieger im dänischen Silkeborg am Cut gescheitert. Auch für den Ryder Cup Ende September in Paris wurde Kaymer, nur noch 139. der Weltrangliste, nicht nominiert.

DSV-Präsident verpasst Wahl zum Biathlon-Vize - aber im Vorstand

POREC (dpa) - Franz Steinle ist bei der Wahl für das Amt des Vizepräsidenten des Biathlon-Weltverbandes IBU gescheitert.



Der Präsident des Deutschen Skiverbandes erhielt am Freitag beim IBU-Kongress im kroatischen Porec 20 Stimmen und unterlag damit deutlich dem Tschechen Jiri Hamza, der 30 Nennungen erhielt. Wenig später wurde 68-Jährige aber mit 34 Stimmen in den sechsköpfigen Vorstand gewählt. Zuvor war der Schwede Olle Dahlin als neuer IBU-Präsident und Nachfolger des unter Korruptionsverdachts stehenden Norwegers Anders Besseberg gewählt worden.

Amerikaner Mike Bryan und Sock gewinnen Herren-Doppel bei US Open

NEW YORK (dpa) - Das amerikanische Tennis-Duo Mike Bryan und Jack Sock hat die Herren-Konkurrenz bei den US Open gewonnen und damit seinen zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel nach dem Erfolg in Wimbledon geholt.



Beide siegten am Freitag in New York 6:3, 6:1 gegen den Polen Lukasz Kubot und den Brasilianer Marcelo Melo, die 2017 in Wimbledon triumphiert hatten. Die Sieger teilen sich 700.000 Dollar, Kubot und Melo bekommen insgesamt 350.000 Dollar.