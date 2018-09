Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.18

Löw kündigt personelle Veränderungen für Peru-Spiel an

MÜNCHEN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw plant nach dem 0:0 gegen Weltmeister Frankreich personelle Veränderungen für den Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Peru.



«Jetzt habe ich mir noch keine Gedanken gemacht über das Spiel am Sonntag. Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass der eine oder andere Junge von Anfang an die Möglichkeit bekommt», sagte Löw am Donnerstagabend in München. Gegen die Équipe Tricolore hatte der Coach in der ersten Partie nach dem WM-Debakel praktisch ausschließlich auf Akteure gesetzt, die auch bei der Turnier-Enttäuschung in Russland dabei waren. In der Startelf standen ausschließlich WM-Spieler.

Olympiasiegerin Vogel querschnittsgelähmt - «Kann nicht mehr laufen»

BERLIN (dpa) - Die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel ist querschnittsgelähmt. «Es ist scheiße, das kann man nicht anders sagen.



Egal wie man es verpackt, ich kann nicht mehr laufen», sagte die 27-Jährige dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Die elfmalige Weltmeisterin hatte die folgenschwere Verletzung am 26. Juni bei einem Trainingssturz auf der Radrennbahn in Cottbus erlitten, als sie mit einem niederländischen Nachwuchsfahrer zusammengestoßen war. Danach war sie im Unfall-Krankenhaus Berlin-Marzahn mehrmals operiert worden.



Sponsoring-Streit ruht: Dänen mit drei Bundesligaprofis gegen Wales

AARHUS (dpa) - Nach dem vorerst beigelegten Sponsoring-Streit hat die dänische Fußball-Nationalmannschaft ihren Kader für das Nations-League-Spiel gegen Wales mit drei Bundesligaprofis berufen.



Torhüter Frederik Rönnow von Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmunds Thomas Delaney und Yussuf Poulsen von RB Leipzig stehen im Aufgebot für die Partie am Sonntag (18.00 Uhr) in Aarhus. Spieler und Verband hatten sich am Donnerstagabend darauf geeinigt, unter den Konditionen des ausgelaufenen Sponsoring-Vertrages zu spielen.

Schwede Dahlin neuer Präsident des Biathlon-Weltverbandes

POREC (dpa) - Olle Dahlin ist neuer Präsident des Biathlon- Weltverbandes IBU.



Der 63 Jahre alte Schwede wurde am Freitag auf dem IBU-Kongress im kroatischen Porec als Nachfolger des unter Korruptionsverdachts stehenden Norwegers Anders Besseberg gewählt. Dahlin setzte sich bei der Wahl mit 39 Stimmen klar gegen die lettische Verbandspräsidentin Baiba Broka durch, die auf zwölf Stimmen kam. Nur das Duo hatte sich zur Wahl gestellt. Die Amtszeit dauert vier Jahre.

Japanerin Osaka folgt Serena Williams ins US-Open-Tennis-Finale

NEW YORK (dpa) - Nach Serena Williams hat auch Naomi Osaka das Endspiel der US Open erreicht und steht damit als erste japanische Tennisspielerin im Finale eines Grand-Slam-Turniers.



Die 20-Jährige siegte am Donnerstagabend (Ortszeit) im Halbfinale in New York 6:2 6:4 gegen Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA. Osaka ist Tochter einer Japanerin und eines Haitianers, kam als Kind in die USA und besitzt auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Zuvor gewann die sechsmalige US-Open-Siegerin Serena Williams mit 6:3, 6:0 gegen die Lettin Anastasija Sevastova. Das Damen-Finale in New York findet an diesem Samstag statt.

Springreiter Ehning verbessert sich in der Weltrangliste

LAUSANNE (dpa) - Springreiter Marcus Ehning ist kurz vor der WM in den USA in der Weltrangliste auf Platz drei vorgerückt.



Der 44 Jahre alte Profi aus Borken verbesserte sich im neuen Ranking des Weltverbandes FEI um einen Platz. Zweitbester Deutscher ist der in Belgien lebende Daniel Deußer auf Rang sechs. In der Rangliste führt weiter der Niederländer Harrie Smolders vor dem US-Amerikaner McLain Ward. In der Dressur steht erneut Isabell Werth aus Rheinberg auf Platz eins. Die Weltmeisterschaften in acht Pferdesport-Disziplinen beginnen in der kommenden Woche in Tryon/North Carolina.

Diego Maradona wird neuer Trainer von mexikanischem Zweitligisten

CULIACÁN (dpa) - Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona wird neuer Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Culiacán.



Das gab der Club am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter bekannt. «Willkommen Diego beim großen Fisch!», verkündete der Verein in den sozialen Netzwerken. Nähere Details zu der Verpflichtung des 57-Jährigen gab der Club aus dem westlichen Bundesstaat Sinaloa nicht bekannt. Wann Maradona als Trainer beginnt, war zunächst unklar.

Ole Einar Björndalen feiert Abschied beim Schalker Biathlon

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der ehemalige Ausnahme-Biathlet Ole Einar Björndalen will bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen den sportlichen Abschied von seiner aktiven Laufbahn feiern.



Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, soll der 44 Jahre alte Norweger am 29. Dezember bei der Showveranstaltung im Stadion des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zum letzten Mal in die Loipe gehen. Björndalen startet in dem Mixed-Wettbewerb an der Seite seiner Ehefrau Darja Domratschewa.

Turn-Weltmeisterin Schäfer und Trainerin Frehse gehen getrennte Wege

CHEMNITZ (dpa) - Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer hat sechs Wochen vor der WM in Doha überraschend die Zusammenarbeit mit Trainerin Gabi Frehse ausgesetzt.



«Es war einfach wichtig, dass nach den Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit neue Trainingsreize und eine neue Organisationsform für mich gefunden werden. Das neue Modell wollen wir bis zu den Weltmeisterschaften versuchen, und dann sehen wir weiter», erklärte Schäfer am Freitag. Die Schwebebalken-Weltmeisterin wird weiterhin am Bundesstützpunkt in Chemnitz trainieren.

Deutsches Damen-Team holt bei Schieß-WM in Changwon Gold

CHANGWON (dpa) - Jolyn Beer, Jaqueline Orth und Isabella Straub haben bei der Schieß-Weltmeisterschaft im südkoreanischen Changwon die Goldmedaille im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr gewonnen.



Das Trio setzte sich am Freitag mit 3521 Ringen mit drei Ringen Vorsprung vor Dänemark (3518) durch. Bronze ging an Russland (3511). Für Straub und Orth war es nach Team-Gold im Liegendschießen bereits der zweite Titel, insgesamt ist es das dritte Gold für Deutschland bei dieser WM.