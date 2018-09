Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.18

DFB-Elf mit 0:0 gegen Frankreich in erstem Länderspiel nach WM

MÜNCHEN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem ersten Länderspiel nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Russland ein Unentschieden gegen Frankreich geholt.



In der neuen Nations League trennten sich die DFB-Elf und der Weltmeister am Donnerstag in der mit 67 485 Zuschauern ausverkauften Münchner Allianz Arena 0:0. In einer mutigen Schlussphase wäre bei vielen Chancen sogar ein Sieg möglich gewesen. Der Punkt lässt in dem neuen Wettbewerb vor den schweren Auswärtspartien in Holland und Frankreich im Oktober alle Möglichkeiten offen. Nach dem Teilerfolg zum Neustart geht es am Sonntag im Test in Sinsheim gegen Peru weiter.

Auftakt der Nations League: Wales setzt gegen Irland Ausrufezeichen

BERLIN (dpa) - Wales hat sich zum Auftakt der Nations League eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet.



Der Mannschaft von Trainer Ryan Giggs gelang in Gruppe B4 ein 4:1 (3:0)-Sieg gegen Irland. Tom Lawrence (6.), Superstar Gareth Bale (18.) und Aaron Ramsey (37.) sorgten am Donnerstag schon vor der Pause für die Vorentscheidung, später legte Connor Roberts beim ersten Pflichtspielsieg von Wales gegen Irland überhaupt den vierten Treffer (56.) nach. Shaun Williams (66.) gelang zumindest noch der Anschlusstreffer für die Iren. Im ersten Spiel der Gruppe B1 gewann die Ukraine 2:1 (1:1) in Tschechien. In der Gruppe C3 gewann Norwegen gegen Zypern 2:0 (2:0), Bulgarien setzte sich in Slowenien mit 2:1 (1:1) durch.

Niederlande verabschiedet Rekord-Nationalspieler Sneijder mit Sieg

AMSTERDAM (dpa) - Die Niederlande hat Rekord-Nationalspieler Wesley Sneijder mit einem Sieg verabschiedet.



In einem Testspiel gewann die Elftal am Donnerstag gegen WM-Teilnehmer Peru dank eines Doppelpacks von Memphis Depay mit 2:1 (0:1). Peru ging in der ersten Halbzeit durch Pedro Aquino (13.) in Führung, doch Depay drehte mit seinen zwei Treffern die Partie (60. Minute, 83.). Sneijder verließ bei seinem 134. und letzten Länderspiel nach 62 Minuten das Feld. Es war der Abschied des letzten Stars einer großen Generation um Arjen Robben, Robin van Persie oder auch Raffael van der Vaart, die bei der WM 2010 Zweiter und bei der WM 2014 Dritter wurde.

Golfprofi Kieffer führt bei Europa-Tour-Turnier in Crans Montana

CRANS MONTANA (dpa) - Der deutsche Golfprofi Maximilian Kieffer hat beim Europa-Tour-Turnier in Crans Montana nach dem ersten Tag die Führung übernommen.



Der 28-Jährige aus Düsseldorf benötigte am Donnerstag auf dem Par-70-Kurs 64 Schläge und liegt einen Schlag vor dem Verfolger-Quartett aus Andy Sullivan (England), Soren Kjeldsen (Norwegen), Julien Guerrier (Frankreich) und Hideto Tanihara (Japan). Kieffer hatte zuletzt Mitte August beim Turnier im schwedischen Göteborg seinen Premierensieg auf der European Tour knapp verfehlt und Platz drei belegt. Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer liegt in Crans Montana mit 69 Schlägen auf dem geteilten 37. Platz.

Vorläufige Einigung - Dänemarks Nationalelf tritt gegen Wales an

KOPENHAGEN (dpa) - Die dänische Nationalmannschaft hat ihren Streit mit dem Dänischen Fußballverband (DBU) vorerst beigelegt und wird am Sonntag im Nations-League-Spiel gegen Wales antreten.



Spieler und Verband einigten sich am Donnerstagabend darauf, unter den Konditionen des ausgelaufenen Vertrages zu spielen. Über einen permanenten Vertrag wolle man nach dem Spiel am Montag weiter verhandeln. «Das Abkommen ist ein Schritt in die richtige Richtung, und die Nationalspieler sind froh, dass sie sich jetzt auf das Spiel gegen Wales am Sonntag konzentrieren können», sagte Mads Olands, Direktor der Spielervereinigung, laut einer Pressemitteilung des DBU.

Noebels verlässt vorerst Eisbären und trainiert bei NHL-Club Boston

BERLIN (dpa) - Olympia-Silbergewinner Marcel Noebels startet seinen Anlauf für den erhofften Vertrag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL und verlässt vorerst die Eisbären Berlin.



Der 26 Jahre alte Nationalstürmer werde am Sonntag ins Trainingscamp des NHL-Clubs Boston Bruins reisen, teilte der Vizemeister aus der Deutschen Eishockey Liga mit. Noebels' Vertrag beim Hauptstadtclub ruhe während seines Aufenthalts in den USA und werde bei der Rückkehr wieder aktiv, hieß es weiter. Damit wird Noebels den Eisbären auch in den anstehenden Spielen in der Champions Hockey League am Freitag (19.45 Uhr) beim Schweizer Club EV Zug und am Sonntag (17.00 Uhr) beim tschechischen Verein HC Kometa Brünn (Brno) fehlen.

Radprofi Herrada neuer Vuelta-Spitzenreiter

MAÑÓN (dpa) - Auf der zwölften Etappe der 73. Vuelta hat der spanische Radprofi Jesus Herrada das Rote Trikot von Simon Yates übernommen.



Der neue Spitzenreiter im Gesamtklassement fuhr als Mitglied einer 18-köpfigen Ausreißergruppegruppe einen großen Vorsprung heraus, auch wenn er mit dem Tagessieg nichts zu tun hatte. Der 28 Jahre alte Herrada führt jetzt mit 3:22 Minuten vor dem Briten Yates. Der Ravensburger Emanuel Buchmann vom Bora-hansgrohe-Team fiel am Donnerstag durch den Wechsel an der Spitzte auf Rang sieben zurück. Den Tagessieg nach 181 Kilometern in Mañón in Galizien feierte der Franzose Alexandre Geniez vor dem Niederländer Dylan van Baarle.

FIFA-Funktionär Spahn tritt als Präsident der Kickers Offenbach ab

OFFENBACH (dpa) - FIFA-Sicherheitschef Helmut Spahn ist als Präsident von Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach zurückgetreten.



Der 57 Jahre alte Spitzenfunktionär des Weltverbandes tritt aus beruflichen Gründen ab, wie Geschäftsführer Christopher Fiori am Donnerstag bestätigte. «Das ist Fakt. Es ist nicht erfreulich, aber es hat sich abgezeichnet, weil er beruflich viel im Ausland ist», erklärte Fiori. Zuvor hatte der Radiosender FFH von dem Rücktritt berichtet. Die Mitgliederversammlung zur Wahl eines neuen Präsidenten kann frühestens im November einberufen werden. Spahn war erst im Februar für zwei Jahre wiedergewählt worden. Die Kickers belegen in der Regionalliga Südwest derzeit den sechsten Rang.