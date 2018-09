Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.18

Werder Bremen verlängert mit Sportchef Baumann bis 2021

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Sportchef Frank Baumann bis 2021 verlängert.



Das teilte Werder am Donnerstag mit. Baumanns bisheriger Vertrag war noch bis 2019 gültig. «Frank hat in den letzten beiden Jahren die Hoffnungen, die wir in ihn gesetzt haben, mehr als erfüllt», sagte Aufsichtsratschef Marco Bode. «Er hat mit seinem Team die Mannschaft spürbar weiterentwickelt und einen hohen Anspruch in der täglichen Arbeit etabliert.» Baumann übernahm das Amt des Sport-Geschäftsführers 2016 von Thomas Eichin.

Wimbledonsieger Djokovic letzter Herren-Halbfinalist bei US Open

NEW YORK (dpa) - Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat als letzter Spieler das Herren-Halbfinale bei den US Open erreicht.



Der serbische Wimbledonsieger schlug den australischen Außenseiter John Millman am Mittwochabend (Ortszeit) in New York 6:3, 6:4, 6:4. Millman hatte zuvor im Achtelfinale überraschend den Weltranglisten-Zweiten Roger Federer aus der Schweiz ausgeschaltet. Im Halbfinale am Freitag trifft der 31-Jährige auf den Japaner Kei Nishikori, der sich in einer Revanche für das Finale 2014 knapp gegen den damaligen Sieger Marin Cilic durchsetzte. Im anderen Semifinale trifft Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien auf den Argentinier Juan Martin del Potro.

Toursieger Thomas und Froome verzichten auf Rad-WM in Innsbruck

COCKERMOUTH (dpa) - Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas und sein Vorgänger Chris Froome verzichten auf einen Start bei den am 23. September beginnenden Straßen-Weltmeisterschaften in Innsbruck.



Bei der Tour of Britain bestätigten die beiden britischen Radprofis aus dem Sky-Team ihren Verzicht. «Beide werden ihre Saison hier beenden. Es ist gut, die Saison mit einem psychologischen Hoch zu beenden. Das ist gut für die Moral im nächsten Jahr», erklärte der zuständige Sky-Teamchef Brett Lancaster am Rand der Tour of Britain dem Internetportal «Cycling Weekly».

Erstmals Alkoholkontrollen für Reiter bei Nachwuchs-Meisterschaft

MÜNCHEN (dpa) - Die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN will durchgreifen und setzt auf verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen Alkohol-Missbrauch.



Bei den deutschen Jugend-Meisterschaften in München werden an diesem Wochenende erstmals Alkoholkontrollen durchgeführt. Das bestätigte FN-Sport-Geschäftsführer Dennis Peiler der Deutschen Presse-Agentur. «Es wird stichprobenartig Tests geben», sagte Peiler. «Diese werden von der FN durchgeführt.» Am Wochenende zuvor hatte die FN erstmals massive Probleme mit einer kleinen Gruppe von Nachwuchsreitern bestätigt. Jugend-Abteilungsleiterin Maria Schierhölter-Otte hatte von Alkoholexzessen, Sachbeschädigung und sexuellen Übergriffen berichtet.

Leverkusens Rudi Völler: Glaube an Mannschaft und Trainer

LEVERKUSEN (dpa) - Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler hat seinen Trainer Heiko Herrlich gestärkt. «Wir haben nach zwei Spieltagen sieben Mannschaften, die gar keinen oder erst einen Punkt haben.



Und ausgerechnet unser Trainer, der es in der vergangenen Saison erstklassig gemacht hat, steht so in der Kritik?», sagte Völler dem «Kicker» (Donnerstag). Die mit hohen Ambitionen gestarteten Leverkusener haben die ersten beiden Bundesliga-Spiele bei Borussia Mönchengladbach (0:2) und gegen den VfL Wolfsburg (1:3) verloren. Nach der Länderspielpause spielt der Tabellenfünfte der vergangenen Saison beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.

MotoGP bleibt auch 2019 am Sachsenring

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa) - Die Zukunft des Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring ist vorerst gesichert.



Auch im kommenden Jahr findet der «Große Preis von Deutschland» auf der Traditionsstrecke bei Hohenstein-Ernstthal statt. Das teilte die MotoGP am Donnerstag mit. Mitte Juli hatten sich Rechte-Inhaber Dorna, der ADAC und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geschlossen hinter die Traditionsveranstaltung gestellt, die vor dem Aus stand. Nun wurden die noch fehlenden Unterschriften geleistet. Die MotoGP, der ADAC und der ADAC Sachsen bekräftigten ihr Engagement für die Veranstaltung, die vom 5. bis 7. Juli 2019 stattfinden soll.

Weitspringerin Wester schwer verletzt: vierfacher Bänderriss

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Weitspringerin Alexandra Wester hat sich eine schwere Fußverletzung zugezogen.



Die 24-Jährige vom ASV Köln erlitt am Sonntag beim Leichtathletik-Meeting ISTAF in Berlin einen vierfachen Bänderiss im linken Sprungfuß, teilte leichtathletik.de am Donnerstag mit. Über eine Operation sei noch nicht entschieden worden. Die Verletzung zog sich die Olympia-, WM- und EM-Starterin im sechsten Versuch zu, als sie beim Absprung umknickte. Dabei sind drei Außenbänder sowie das Innenband gerissen.

Spitz sagt WM-Start ab - Karriereende im Cross-Country

LENZERHEIDE (dpa) - Die dreifache Olympia-Medaillengewinnerin Sabine Spitz wird international nicht mehr in der olympischen Crosss-Country-Disziplin an den Start gehen.



Am Donnerstag sagte die 46 Jahre alte Olympiasiegerin von Peking ihren Start bei der Mountainbike-WM in Lenzerheide/Schweiz wegen einer Rückenverletzung ab. In zehn Tagen bei der Marathon-WM in Auronzo di Cadore/Italien will sie aber am Start stehen. Spitz war seit 1995 in Kirchzarten bei jeder WM in der olympischen Cross-Country-Disziplin dabei und hatte dabei fünf Einzel- und zwei Team-Medaillen gewonnen, darunter den Titel 2003. Sie war beim Weltcup in Val di Sole auf den Kopf gestürzt und hatte wochenlang Probleme im Schulter- und Nackenbereich.

Nach Erdbeben: Japan sagt Fußball-Länderspiel gegen Chile ab

SAPPORO (dpa) - Wegen eines schweren Erdbebens auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido mit mindestens neun Toten hat Japans Fußballverband ein Freundschaftsspiel gegen Chile abgesagt.



Das Länderspiel sollte eigentlich an diesem Freitag in Hokkaidos Provinzhauptstadt Sapporo stattfinden. Einen Tag zuvor wurde Hokkaido jedoch am frühen Morgen (Ortszeit) von einem Beben der Stärke 6,7 erschüttert. Straßen und Häuser wurden zerstört, zahlreiche Berghänge brachen ab. Rund 300 Menschen wurden verletzt. Die Spieler und Teams beider Nationalmannschaften seien in Sicherheit, meldeten Medien.

FC Bayern startet weitere Fußballschule in China

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern hat eine weitere Fußballschule in China gestartet. Der deutsche Rekordmeister geht dabei mit der Provinz Shanxi im Norden des Landes eine Partnerschaft ein.



Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, ist die sogenannte FC Bayern Football School in Taiyuan beheimatet. Die Kooperation beinhalte unter anderem «einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch, regelmäßige und intensive Präsenz von Nachwuchstrainern des FC Bayern in Taiyuan». Die Münchner unterhalten bereits Fußballschulen in Qingdao und Shenzhen. Der FC Bayern begreift China neben den USA als ganz wichtigen Markt für seine Internationalisierung.