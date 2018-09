Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.18

Topspiel Dortmund-Bayern am 10. November - FCN-Leverkusen montags

BERLIN (dpa) - Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Meister Bayern München ist als Top-Begegnung des elften Spieltages am Samstag (10. November) um 18.30 Uhr ausgewählt worden.

Das geht aus dem Terminplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spieltage sieben bis 14 hervor. Das erste von fünf Montagspielen ist für den 3. Dezember zwischen dem 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen angesetzt worden. Die vier weiteren Montaggspiele werden in der Rückrunde terminiert. Das Revier-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Dortmund am 14. Spieltag findet am Samstag (8. Dezember) um 15.30 Uhr statt.

Rückkehr von Freiburgs Trainer Streich weiter unklar

FREIBURG (dpa) - Die Rückkehr von Chefcoach Christian Streich in den Trainingsbetrieb des SC Freiburg ist weiter ungewiss.

Wegen des leichten Bandscheibenvorfalls werde von Tag zu Tag geschaut, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Mittwoch auf Anfrage mit. Streich hatte wegen seiner Rückenprobleme die ersten beiden Bundesliga-Partien dieser Saison verpasst. Nach der Länderspielpause empfangen die noch punktlosen Freiburger am 16. September (18.00 Uhr) den VfB Stuttgart, der ebenfalls die beiden Auftaktpartien verloren hat. Streich wird momentan von Co-Trainer Lars Voßler vertreten.

Dänemarks Notelf schlägt sich achtbar - nur 0:3 in der Slowakei

TRNAVA (dpa) - Dänemark hat sich mit einem Team aus Halbprofis und Hallenfußballern im Länderspiel in der Slowakei achtbar geschlagen.

Die Mannschaft von Interimstrainer John Jensen, der einst für den Hamburger SV in der Bundesliga spielte, kam am Mittwoch beim 0:3 in Trnava glimpflich davon. Schließlich spielte beispielsweise im Tor der 31-jährige Christoffer Haagh, der in seiner Karriere mehr als 50 Futsal-Länderspiele bestritt. Dazu bestand die Mannschaft vor allem aus Zweitliga-Spielern, die mitunter nebenbei studieren oder einem Job nachgehen. Der dänische A-Kader ist nicht zum Spiel angetreten, weil die Spieler im Streit mit dem Verband DBU über die Ausgestaltung von Werbeverträge stehen.

Handball-Löwen nach Sieg gegen Melsungen neuer Tabellenführer

MANNHEIM (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen sind mit einem souveränen 34:26 gegen die MT Melsungen an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga gestürmt.

Nach dem klaren Erfolg am Mittwochabend zog der DHB-Pokalsieger mit 6:0 Zählern dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Rivalen SG Flensburg-Handewitt und SC Magdeburg vorbei. Die erste Saisonniederlage kassierte die TSV Hannover-Burgdorf beim 26:27 bei Frisch Auf Göppingen. Aufsteiger Bergischer HC feierte einen deutlichen 35:26-Heimsieg gegen den HC Erlangen. GWD Minden bezwang die weiter sieglosen Eulen Ludwigshafen knapp mit 29:28.

Japanerin Osaka bei US Open erstmals in Grand-Slam-Halbfinale

NEW YORK (dpa) - Japans neuer Damen-Tennis-Star Naomi Osaka ist problemlos in das Halbfinale der US Open eingezogen und steht damit erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere in der Vorschlussrunde.

Die 20-Jährige gewann am Mittwoch in New York 6:1, 6:1 gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko. Dort trifft die Weltranglisten-19. an diesem Donnerstag entweder auf Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA oder die Spanierin Carla Suarez Navarro. Das andere Semifinale bestreiten die sechsmalige US-Open-Siegerin Serena Williams aus den USA und die Lettin Anastasija Sevastova.

Erneuter Etappensieg für Radprofi Greipel bei Tour of Britain

NEWPORT (dpa) - Radprofi André Greipel hat seinen zweiten Etappensieg bei der Tour of Britain geholt.

Der Sprinter gewann am Mittwoch auf dem vierten Teilstück über 183,5 Kilometern von Nuneaton nach Royal Leamington Spa vor dem Italiener Sacha Modolo und Patrick Bevin aus Neuseeland. Rick Zabel belegte den vierten Platz. Für Greipel, der bereits die Auftaktetappe gewonnen hatte, war es der achte Saisonsieg. Bevin führt indes die Gesamtwertung vor dem Australier Cameron Meyer und dem Tour-Bergkönig Julian Alaphilippe aus Frankreich an.

Vuelta: Simon Yates bleibt vorne - De Marchi Tagessieger

LUINTRA (dpa) - Der britische Radprofi Simon Yates hat auf der mit 207,5 Kilometern längsten Etappe der 73. Vuelta sein Rotes Trikot als Spitzenreiter des Gesamtklassements erfolgreich verteidigt.

Der Fahrer aus der Mitchelton-Scott-Mannschaft führt weiter mit nur einer Sekunde vor dem spanischen Altmeister Alejandro Valverde. Bora-hansgrohe-Kapitän Emanuel Buchmann verlor am Mittwoch im Finale der anspruchsvollen Etappe einige Sekunden und rutschte auf den sechsten Rang ab. Den Tagessieg in Luintra feierte am Mittwoch nach vier Bergwertungen der Italiener Alessandro De Marchi.