Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.18

Zweitliga-Partie Dresden gegen Hamburg für 18. September terminiert

DRESDEN (dpa) - Das am Samstag ausgefallene Spiel des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV ist neu angesetzt worden.



Die Partie wird am 18. September um 18.30 Uhr ausgetragen, teilte die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mit. Die Begegnung musste neu terminiert werden, weil die DFL das für den vergangenen Samstag angesetzte Spiel auf Initiative des Freistaats Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden wegen des Mangels an verfügbaren Polizeikräften in Folge der Demonstrationen in Chemnitz absagen musste.

Ter Stegen weiter Nummer 2 hinter Neuer - Löw: «Der kommende Mann»

MÜNCHEN (dpa) - Marc-André ter Stegen muss sich auch beim Neustart nach der missratenen Fußball-Weltmeisterschaft mit der Rolle des Ersatztorwartes in der Nationalmannschaft begnügen.



Kapitän Manuel Neuer habe auch in Russland mit seinen Leistungen bewiesen, «dass er unsere Nummer 1 ist», sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem ersten Länderspiel nach der WM am Donnerstag in München gegen Weltmeister Frankreich. «Marc ist der kommende Mann», ergänzte Löw. Bayern-Keeper Neuer ist 32 Jahre alt, ter Stegen ist sechs Jahre jünger.

DFB muss auf Voss-Tecklenburg warten: Schweiz in den WM-Playoffs

DÜSSELDORF (dpa) - Martina Voss-Tecklenburg kann ihr Amt als Bundestrainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft erst später antreten als erhofft.



Durch das enttäuschende 0:0 in Polen verpasste die 50 Jahre alte Trainerin mit der Schweiz am Dienstag die direkte Qualifikation für die WM in Frankreich im kommenden Sommer und muss nun in einer Playoff-Runde mit Belgien, Dänemark und Europameister Niederlande um das neunte und letzte europäische Ticket kämpfen. Erst danach kann Voss-Tecklenburg Interimscoach Horst Hrubesch ablösen.

Europas Club-Trainer für Überprüfung der Auswärtstor-Regel

NYON (dpa) - Europas Club-Trainer haben sich für eine Überprüfung der bisher geltenden Auswärtstor-Regel in den Vereinswettbewerben der UEFA ausgesprochen.



Nach Ansicht der Trainer sei es nicht mehr so schwierig wie früher, auswärts ein Tor zu erzielen, sagte UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti nach dem Trainerforum der Europäischen Fußball-Union in Nyon am Dienstag, an dem als einziger deutscher Coach Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain teilnahm.

Wolfsburg bestätigt: Meeske zum 1. November neuer Geschäftsführer

WOLFSBURG (dpa) - Der bisherige Finanz-Vorstand des 1. FC Nürnberg, Michael Meeske, steigt am 1. November als Geschäftsführer beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ein.



Das bestätigten die Niedersachsen am Mittwoch offiziell. Bereits am Dienstag hatten die Franken Meeskes Ausstieg verkündet. Der 46 Jahre alte Oldenburger ersetzt beim VfL Clubchef Wolfgang Hotze (66), der seinen Ausstieg aus Altersgründen zuletzt wegen der Suche nach neuen Geschäftsführern mehrfach aufgeschoben hatte.

Nadal erreicht nach packendem Match gegen Thiem US-Open-Halbfinale

NEW YORK (dpa) - Titelverteidiger Rafael Nadal ist mit einem schwer erkämpften Sieg gegen den Österreicher Dominic Thiem in das Halbfinale der US Open eingezogen.



Der Tennis-Weltranglisten-Erste gewann am Mittwochmorgen (Ortszeit) in New York 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) gegen den Weltranglisten-Neunten. Die spektakuläre Partie war erst nach 4:49 Stunden um 2.03 Uhr beendet. Nadal trifft im Halbfinale am Freitag auf den Argentinier Juan Martin del Potro.

Radprofi Siutsou nach positiver EPO-Kontrolle suspendiert

BERLIN (dpa) - Radprofi Kanstantsin Siutsou aus Weißrussland ist nach einem EPO-Befund bei einer Doping-Kontrolle vom 31. Juli von seinem Team Bahrain-Merida suspendiert worden.



Darüber informierte die Mannschaft des Tour-, Giro-, und Vuelta-Siegers Vincenzo Nibali am Mittwoch. Vier Tage nach der in der A-Probe positiven Dopingprobe stand der 36 Jahre alte Kletterspezialist noch bei der Clasica San Sebastian am Start. Siutsou beendete das WorldTour-Rennen in Spanien nicht. Seitdem wurde der U23-Weltmeister von 2004 nicht mehr eingesetzt.

Keine Wildcard: Golfprofi Kaymer nicht im europäischen Ryder-Cup-Team

BERLIN (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer wird dieses Jahr definitiv nicht beim Ryder Cup spielen.



Der 33-Jährige aus Mettmann erhielt am Mittwoch aufgrund seiner schwachen Saisonleistungen keine Wildcard vom europäischen Ryder-Cup-Kapitän Thomas Björn für den Kontinentalvergleich gegen die besten zwölf Golfer aus den USA. Zuvor hatte Kaymer viermal in Serie am Ryder Cup teilgenommen. Der 42. Ryder Cup wird vom 28. bis 30. September im Le Golf National vor den Toren von Paris ausgespielt.

Russischer Shorttrack-Star Viktor Ahn beendet Karriere

Moskau (dpa)- Der sechsmalige Olympiasieger und russische Shorttrack-Star Viktor Ahn hat seine Profikarriere beendet.



Der 32 Jahre alte Athlet ziehe sich zurück, um mehr Zeit bei seiner Familie in seiner alten Heimat Südkorea verbringen zu können, teilte der Eisschnelllaufverband russischen Agenturen am Mittwoch mit. Ahn, der zu den weltbesten Shorttrackern zählt, habe auch nicht vor, in Russland als Trainer zu arbeiten. Man schließe aber nicht aus, dass man irgendwann wieder zusammenarbeiten werde, hieß es.