Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.18

DFB-Frauen schlagen Färöer 8:0

TORSHAVN (dpa) - Horst Hrubesch hat seine Mission WM-Qualifikation mit den deutschen Fußball-Frauen mit einem 8:0 (3:0) auf den Färöer Inseln erfolgreich abgeschlossen.



Die Olympiasiegerinnen fahren als Gruppensieger zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr nach Frankreich. Vor rund 700 Zuschauern im Nationalstadion von Torshavn trafen am Dienstag Lea Schüller (3. Minute), Lina Magull (25.) und Leonie Maier (27.) vor der Pause. Nach dem Wechsel schossen Carolin Simon (58., 73.), Magull (68.) und Alexandra Popp (71., 90.+2) die Tore. Hrubesch hatte das Traineramt bei den DFB-Frauen nach der Trennung von Steffi Jones im Frühjahr interimsweise übernommen.

Hrubesch bleibt vorerst: Voss-Tecklenburg mit Schweiz in WM-Playoff

Martina Voss-Tecklenburg wird erst zum 1. Januar Bundestrainerin der deutschen Fußball-Frauen.



Für den DFB bedeutet das, dass Horst Hrubesch seine Trainertätigkeit bei den Frauen noch ein paar Monate fortsetzen darf. Das von Voss-Tecklenburg trainierte Schweizer Frauen-Nationalteam muss in der WM-Qualifikation nachsitzen und versuchen, im Playoff das Ticket zur WM 2019 in Frankreich zu lösen.

Ex-HSVer Jensen für zwei Spiele Interimstrainer von Dänemark

KOPENHAGEN (dpa) - Der frühere Hamburger Bundesligaprofi John Jensen wird nach dem Sponsorenstreit bei der dänischen Fußball-Nationalmannschaft als Interimstrainer fungieren.



Das gab der Verband DBU am Dienstag bekannt. Es wird eine Aushilfsmannschaft mit Hallenfußballern und Profis aus unteren Ligen das Länderspiel am Mittwoch in der Slowakei bestreiten. Der dänische A-Kader tritt in der Slowakei nicht an, weil die Spieler sich mit dem Fußballverband über die Ausgestaltung ihrer Verträge streiten.

DFL-Boss Seifert: Keine Pflichtspiele im Ausland

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Trotz der weltweiten Expansionsbemühungen der Fußball-Bundesliga hat DFL-Chef Christian Seifert eine Austragung einzelner Spiele im Ausland kategorisch ausgeschlossen.



«Wir werden niemals ein Pflichtspiel außerhalb Deutschlands spielen», sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga am Dienstag beim Internationalen Fußball-Kongress in Frankfurt. Die spanische Liga hatte jüngst angekündigt, künftig jährlich eine Partie in den USA austragen zu wollen.

Nach WM-Debakel: Lahm freut sich auf Neustart der DFB-Auswahl

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Philipp Lahm sieht dem Neustart der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel erwartungsvoll entgegen.



«Wir müssen schauen, dass es wieder positiver und erfolgreicher wird», sagte der Weltmeister von 2014 am Dienstag in Frankfurt. Den Auftakt der DFB-Auswahl in der neuen Nations League gegen Weltmeister Frankreich an diesem Donnerstag in München wird Lahm mit seiner Frau und dem sechsjährigen Sohn live im Stadion verfolgen. «Ich gehe mit Vorfreude dorthin», sagte Lahm. Der frühere DFB-Kapitän hatte nach dem historischen Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft bei der Endrunde in Russland öffentlich Kritik geäußert und Bundestrainer Joachim Löw zu einem anderen Führungsstil geraten.

Kolumbiens Nationaltrainer Pékerman hört auf

BOGOTÁ (dpa) - Der kolumbianische Nationaltrainer José Néstor Pékerman gibt sein Amt auf.



Er werde seinen Vertrag nicht verlängern, teilte der kolumbianische Fußballverband am Dienstag mit. Der Argentinier Pékerman trainierte die kolumbianische Nationalmannschaft seit 2012. «Es war eine persönliche Entscheidung», sagte Verbandschef Ramón Jesurún.

Handball-Meister Flensburg gewinnt Topspiel in Berlin

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Meister SG Flensburg-Handewitt hat die erste Herausforderung im Titelkampf der Handball-Bundesliga beim Vorjahresdritten Füchse Berlin mit Bravour bestanden.



Der Titelverteidiger setzte sich am Dienstag im Topspiel des dritten Spieltages mit 30:25 (14:16) durch. Rekordmeister THW Kiel gewann sein Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe mit 28:24 (14:9). Weiter ungeschlagen bleibt auch der SC Magdeburg, der die Auswärtshürde bei der HSG Wetzlar mit 31:26 (17:15) souverän meisterte. Den ersten Saisonsieg feierte der SC DHfK Leipzig beim 31:24 (14:14) gegen Aufsteiger SG BBM Bietigheim.

Viertelfinal-Aus für Titelverteidigerin Stephens bei US Open

NEW YORK (dpa) - Die letztjährige US-Open-Siegerin Sloane Stephens ist im Viertelfinale in New York gescheitert.



Die Nummer drei der Tennis-Welt verlor am Dienstag klar mit 2:6, 3:6 gegen die Weltranglisten-18. Anastasija Sevastova aus Lettland. Die 28-Jährige Sevastova schaffte es im dritten Anlauf unter die letzten Vier bei den US Open und steht damit zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale.