Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.18

Neuer: Mit Spaß und Freude gegen Frankreich

MÜNCHEN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will das erste Länderspiel nach dem WM-Desaster in Russland dazu nutzen, ihre im Sommer schwer enttäuschten Fans wieder zu begeistern.



Die Partie am Donnerstag in der ausverkauften Münchner Arena gegen den neuen Weltmeister Frankreich sei «das Schönste, was uns jetzt passieren kann», sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem Start in die neue Nations League. «Wir wollen es mit Spaß und Freude angehen und wieder guten und erfolgreichen Fußball spielen», versprach der Torhüter. Neuers Bayern-Kollege Thomas Müller deutete nach den ersten Trainingseindrücken eine modifizierte Spielweise unter Bundestrainer Joachim Löw an: «Die Verteidigung des Tores wird wieder mehr eine Rolle spielen.»

Leipzigs Klostermann neuer U21-Kapitän

FÜRTH (dpa) - Lukas Klostermann von RB Leipzig führt die deutschen U21-Fußballer in den anstehenden Länderspielen als Kapitän an.



Sein Stellvertreter ist Waldemar Anton von Hannover 96, wie U21-Coach Stefan Kuntz vor dem Testspiel gegen Mexiko am Freitag (19.00 Uhr/Eurosport) in Fürth und dem EM-Qualifikationsspiel gegen Irland vier Tage später in Dublin entschied. Die bisherigen U21-Kapitäne Jonathan Tah und Thilo Kehrer wurden von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen.

Medien: Dänischer Verband schickt Ersatzspieler in die Slowakei

KOPENHAGEN (dpa) - Der Dänische Fußballverband (DBU) hat Medienberichten zufolge eine alternative Nationalmannschaft aufstellen können.



Das Internetmagazin «Bold.dk» berichtete am Dienstag, dass die 23 Spieler am Mittag in die Slowakei fliegen werden, wo sie am Mittwochabend ein Testspiel bestreiten. Unterdessen kündigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) an, dass sie ihre Disziplinarkommission einschalten werde, sollte die dänische Nationalmannschaft zu einem Länderspiel nicht antreten. Das teilte die UEFA auf dpa-Anfrage mit. Man sei sich der anhaltenden Situation bewusst, hieß es weiter.

Videobeweis-Projektleiter Drees: Strittige Szenen im Stadion zeigen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der künftige Videobeweis-Projektleiter Jochen Drees würde strittige Szenen gerne als Video in den Stadien der Fußball-Bundesliga zeigen.



«Wir als Schiedsrichter wären da sehr dran interessiert, um einfach auch die Entscheidung transparent zu machen», sagte der ehemalige Top-Schiedsrichter in der Sendung «Heimspiel!» des Hessischen Rundfunks am Montagabend. Der Unterschied zur Fußball-WM in Russland, als alle kontrollierten Entscheidungen im Bewegtbild auf den Leinwänden gezeigt wurden, sei aber, dass dies technisch nicht in allen deutschen Stadien möglich sei, sagte Drees.

Einzeltraining für aussortierte Werder-Profis Caldirola und Petsos

BREMEN (dpa) - Nach ihren gescheiterten Wechsel-Bemühungen dürfen die beiden aussortierten Fußball-Profis Luca Caldirola und Thanos Petsos bei Werder Bremen vorerst nur ein individuelles Training mit den Athletiktrainern der U23-Mannschaft absolvieren.



Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der italienische Verteidiger und der ehemalige griechische Nationalspieler haben in der Bundesliga-Mannschaft der Bremer keine Chancen mehr auf einen Einsatz und waren in den vergangenen Wochen für die Suche nach neuen Vereinen freigestellt worden.

Federer bei US Open überraschend im Achtelfinale ausgeschieden

NEW YORK (dpa) - Der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Roger Federer ist völlig unerwartet im Achtelfinale der US Open ausgeschieden.



Der fünfmalige New-York-Champion aus der Schweiz unterlag dem australischen Außenseiter John Millman in der Nacht zum Dienstag 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). Der 29-jährige Millman ist nur die Nummer 55 der Welt und trifft nach dem größten Erfolg seiner Karriere an diesem Mittwoch auf Novak Djokovic. Der serbische Wimbledonsieger hatte sich zuvor gegen den Portugiesen Joao Sousa glatt durchgesetzt.

Basketball-Nationalteam kurzfristig ohne Kapitän Benzing

HAMBURG (dpa) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss vorerst ohne Kapitän Robin Benzing auskommen.



Bereits am Sonntag verließ der 29-Jährige das Trainingslager der Auswahl, um ein Angebot seines neuen Vereins Besiktas Istanbul in der Türkei anzunehmen. Darüber informierte der Deutsche Basketball Bund am Dienstag. «Ich werde so schnell es geht zur Mannschaft zurückkehren», sagte der 133-malige Nationalspieler Benzing. Wann genau er Bundestrainer Henrik Rödl wieder zur Verfügung stehen wird, ist aber noch offen.