Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.18

Tennisprofi Kohlschreiber verpasst Viertelfinale der US Open erneut

NEW YORK (dpa) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat auch im fünften Anlauf sein erstes Viertelfinale bei den US Open verpasst.



Der 34 Jahre alte Augsburger verlor am Montag im Achtelfinale 3:6, 2:6, 5:7 gegen Ex-Finalist Kei Nishikori aus Japan. Kohlschreiber ist damit als letzter von 16 gestarteten deutschen Tennisprofis in New York ausgeschieden. In seiner Karriere hat er es nur 2012 in Wimbledon einmal unter die letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier geschafft.

Holstein Kiel dreht Partie: 2:1-Sieg über Aufsteiger Magdeburg

KIEL (dpa) - Holstein Kiel bleibt auch nach dem vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen.



Die Norddeutschen drehten im Montagsspiel gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg einen 0:1-Rückstand noch zum 2:1 (0:0)-Erfolg und rückten auf den dritten Platz der Tabelle vor, den sie sich nun punkt- und torgleich mit dem 1. FC Union Berlin teilen. Die Gäste-Führung durch Philip Türpitz nach 65 Minuten glich Alexander Mühling mit einem direkt verwandelten Freistoß zehn Minuten später aus. Aaron Seydel köpfte drei Minuten vor dem Ende zum Kieler Siegtreffer ein.

Olympiasieger Schenk erwartet von Kollegen keine Doping-Ehrlichkeit

ROSTOCK (dpa) - Nach seiner Dopingbeichte erwartet der Zehnkampf-Olympiasieger des Jahres 1988, Christian Schenk, von seinen früheren Sportkollegen nicht mehr Ehrlichkeit über deren eigene Doping-Vergangenheit.



Jeder habe sein Leben zu führen, betonte Schenk am Montagabend in Rostock bei der ersten Lesung aus seiner Autobiografie «Riss - mein Leben zwischen Hymne und Hölle». Vor gut 200 Zuhörern forderte er jedoch, dass für die Kinder in den Nachwuchsarbeit gute Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Wenn sie Leistungssport betreiben, dürften sie nicht in die Situation kommen zu denken, dass sie Dopingmittel nehmen müssten.

Ex-Juve-Profi Marchisio unterschreibt bei Zenit St. Petersburg

ST. PETERSBURG (dpa) - Nach 25 Jahren bei Juventus Turin hat der italienische Ex-Nationalspieler Claudio Marchisio einen neuen Arbeitgeber gefunden.



Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb zwei Wochen nach seiner Vertragsauflösung bei Juve einen Zweijahresvertrag bei Zenit St. Petersburg. Dies teilten die Russen am Montag mit. Vertragslose Spieler dürfen in den meisten europäischen Ligen auch nach Transferschluss noch verpflichtet werden.

Oliver Bierhoff will Kontakt zu Özil suchen

MÜNCHEN (dpa) - Oliver Bierhoff bedauert weiterhin die Umstände des Rücktritts von Mesut Özil aus der Fußball-Nationalmannschaft und hofft auf eine Aussprache mit dem Arsenal-Star.



«Ich hoffe, dass wir den Weg zum Gespräch finden. Denn ich will die Dinge verstehen, die passiert sind. Ich versuche weiterhin, mit ihm in Kontakt zu kommen und mit ihm zu sprechen», sagte der DFB-Teammanager in einem Interview den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag-Ausgabe).

DBB-Kapitän Benzing wechselt zu Besiktas in die Türkei

BERLIN (dpa) - Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, Robin Benzing, wechselt zum türkischen Top-Club Besiktas JK nach Istanbul.



Dies bestätigte am Montag Benzings Berater-Agentur Lumani 10.7 via Facebook. «Ich freue mich auf die Herausforderung, mit Besiktas Istanbul den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Es wird ein spannendes Jahr mit hohen Ambitionen in der türkischen Liga und natürlich auch in der Champions League», sagte Benzing.