Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.18

Ronaldo, Modric und Salah als Weltfußballer 2018 nominiert

LONDON (dpa) - Die Wahl zum FIFA-Weltfußballer des Jahres 2018 wird zwischen dem fünfmaligen Preisträger Cristiano Ronaldo (Portugal), Vize-Weltmeister Luka Modric (Kroatien) und dem englischen Torschützenkönig Mohamed Salah (Ägypten) entschieden.

Das gab der Weltverband am Montag in London bekannt. Die Trophäe wird am 24. September 2018 in der britischen Hauptstadt vergeben. Bei den Frauen schaffte es die Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon als einzige deutsche Vertreterin in die engere Auswahl. Sie konkurriert mit ihrer Vereinskollegin Ada Hegerberg (Norwegen) und der Brasilianerin Marta.

Jonas Hector sagt für Länderspiel-Start ab

MÜNCHEN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw muss beim Neustart nach dem WM-Debakel auf Jonas Hector verzichten.

Der Kölner Linksverteidiger sagte am Montag für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich am Donnerstag in München und drei Tage später gegen Peru ins Sinsheim ab. Als Grund nannte der Deutsche Fußball-Bund die hohe Belastung für Hector durch den frühen Saisonstart in der 2. Bundesliga. Löw nominierte vorerst keinen Akteur nach und hat somit noch 22 Spieler, darunter 16 WM-Teilnehmer, in seinem Aufgebot.

Dänemarks Nationalmannschaft droht EM-Ausschluss

KOPENHAGEN (dpa) - Ein Streit über Sponsorenverträge droht der dänischen Nationalmannschaft die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 zu verhindern.

Dem dänischen Fußballverband (DBU) ist es nicht gelungen, vor den Partien am Mittwoch gegen die Slowakei und am Sonntag gegen Wales mit den 23 Nationalspielern Verträge auszuhandeln. Weder die Spieler noch Trainer Åge Hareide werden daran teilnehmen, sagte ein DBU-Sprecher der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau am Montag. Der DBU bat andere Profis, sich für die Spiele zur Verfügung zu stellen. Sollten die Dänen keine Mannschaft zusammenbekommen, drohte die UEFA mit hohen Strafen und mit einem Ausschluss von der EM 2020.

McLaren trennt sich von Vandoorne - Teenager Norris zweiter Fahrer

WOKING (dpa) - Das Formel-1-Team McLaren trennt sich zum Jahresende vom Belgier Stoffel Vandoorne und hat den Teenager Lando Norris als neuen zweiten Fahrer verpflichtet.

Der 18-jährige Engländer stammt aus der Nachwuchsschmiede des englischen Traditionsrennstalls und wird 2019 an der Seite von Carlos Sainz jr. an den Start gehen. Sainz beerbt seinen spanischen Landsmann Fernando Alonso, der sich Ende dieses Jahres aus der Formel 1 verabschiedet.

Ermittlung gegen Springreiter - Anfangsverdacht von Sexualstraftaten

KOBLENZ (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen Nachwuchs-Springreiter wegen des Anfangsverdachts von Sexualstraftaten.

Gegen den jungen Mann soll der vorerst «pauschal erhobene Verdacht» bestehen, auf Reitturnieren im In- und Ausland alleine oder mit anderen gegen junge Frauen sexuell übergriffig geworden zu sein, wie der Behördenleiter Harald Kruse am Montag mitteilte. Die Vorwürfe gegen den Springreiter beruhten auf den Angaben eines Anzeigeerstatters. Dieser berief sich laut Mitteilung ohne eigene Beobachtungen auf die Wahrnehmungen eines anderen Zeugen, der nun von der Polizei vernommen werden soll.

Erste Medaille für deutsche Schützen bei WM in Changwon

CHANGWON (dpa) - Die deutschen Schützen haben bei der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Changwon die erste Medaille gewonnen.

Das Luftgewehr-Team mit Isabella Straub, Julia Simon und Selina Gschwandtner kam am Montag auf den dritten Platz. Den Sieg holte sich Gastgeber Südkorea vor Indien. «Das ist natürlich super, wenn alle drei konstant hoch schießen und es für eine Medaille reicht», sagte die Münchnerin Gschwandtner.

Mustafi droht Strafe wegen umstrittenen Torjubels bei Arsenal-Sieg

LONDON (dpa) - Shkodran Mustafi droht nach seinem Torjubel bei Arsenals 3:2 (1:1)-Sieg in Cardiff ein Nachspiel.

Mustafi hatte nach seinem Kopfballtor in der 11. Minute mit seinen Händen den doppelköpfiger Adler gezeigt, der auf der Flagge Albaniens zu sehen ist. Weil der Torjubel des Abwehrspielers, der als Sohn albanischer Einwanderer geboren wurde, als politische Geste gewertet werden kann, muss er möglicherweise mit einer Strafe rechnen. Mustafi hatte den Doppeladler in Richtung seines Teamkollegen Granit Xhaka gezeigt. Der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln hatte schon bei der Fußball-WM in Russland mit dieser Geste für Ärger gesorgt.

Hoeneß kritisiert Pariser Sportdirektor: «Kein Aushängeschild»

MÜNCHEN (dpa) - Nach dem geplatzten Wechselwunsch von Nationalspieler Jérôme Boateng hat Bayern Münchens Vereinspräsident Uli Hoeneß den Sportdirektor von Paris Saint-Germain scharf kritisiert.

«Ich würde Paris Saint-Germain raten, seinen Sportdirektor auszutauschen», sagte Hoeneß dem «Kicker» mit Blick auf den Portugiesen Antero Henrique und kritisierte dessen Verhandlungstaktik. «Dieser Mann ist kein Aushängeschild für diesen Verein. Wenn PSG ein Weltclub sein will, kann sich der Verein einen solchen Sportdirektor nicht leisten.»