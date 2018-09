Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.18

Schalkes Heim-Serie reißt nach 14 Jahren: 0:2 gegen Hertha

GELSENKIRCHEN (dpa) - Champions-League-Teilnehmer FC Schalke 04 bleibt in dieser Bundesliga-Saison weiter ohne Sieg.



Im ersten Heimspiel mussten die Gelsenkirchener am Sonntag gegen den bisherigen Lieblingsgegner Hertha BSC eine 0:2 (0:2)-Niederlage und damit die zweite Pleite im zweiten Spiel hinnehmen. Beide Tore für die Berliner erzielte der Slowake Ondrej Duda (15./90.+6 Minute). Schalkes Jewgeni Konopljanka sah nach einer Notbremse gegen Dennis Jastrzembski die Rote Karte (90.+5), Duda verwandelte den fälligen Freistoß.

1. FC Köln nach 5:3 beim FC St. Pauli alleiniger Tabellenführer



Düsseldorf (dpa) - Erstligaabsteiger 1. FC Köln hat am vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die alleinige Tabellenführung übernommen.



Mit dem 5:3 (2:2) am Sonntag beim FC St. Pauli bleibt die Mannschaft von Trainer Markus Anfang ungeschlagen und belegt bei zehn Punkten Rang eins vor Darmstadt 98. Die Hessen siegten beim 1. FC Heidenheim 1:0 (1:0) und haben neun Zähler. Dritter ist der 1. FC Union Berlin nach dem torlosen Remis beim SV Sandhausen.



Letzter Wurf beim ISTAF: Diskus-Ass Robert Harting beendet Karriere

BERLIN (dpa) - Mit Platz zwei beim Berliner ISTAF und tosendem Beifall der 45.500 Zuschauer im Olympiastadion ist die Karriere von Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting zu Ende gegangen.



Der 33 Jahre alte Berliner holte am Sonntag um 17.52 Uhr zum letzten Wurf aus: Die Zwei-Kilo-Scheibe landete bei 64,95 Metern. Im Olympiastadion hatte der Publikumsliebling 2009 bei der Heim-WM den ersten seiner drei WM-Titel gefeiert. Den Sieg bei der 77. Auflage des traditionsreichen Leichtathletik-Meetings feierte der Robert Hartings Bruder Christoph mit 65,67 Metern.

RB Leipzig weiter ohne Liga-Sieg: 1:1 gegen Aufsteiger Düsseldorf

LEIPZIG (dpa) - Europa-League-Teilnehmer RB Leipzig ist auch im zweiten Spiel der neuen Bundesliga-Saison ohne Sieg geblieben.



Die Sachsen kamen am Sonntag nach einem 0:1-Rückstand zu Hause nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Für beide Teams war es am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga der erste Punktgewinn. Verteidiger Matthias Zimmermann hatte die Gäste in Führung gebracht (47. Minute), Jean-Kevin Augustin glich für die Mannschaft von Ralf Rangnick aus (68.). Beide Mannschaften stehen mit je einem Zähler aus zwei Spielen im unteren Tabellenmittelfeld.

Hamilton gewinnt Grand Prix in Italien - WM-Führung ausgebaut

MONZA (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Italien gewonnen.



Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag in Monza gegen den Finnen Kimi Räikkönen im Ferrari und dessen Landsmann Valtteri Bottas im zweiten Mercedes durch. Sebastian Vettel wurde im zweiten Ferrari Vierter. Durch seinen sechsten Saisonsieg baute der Brite Hamilton seine Führung in der Gesamtwertung nach 14 von 21 Saisonrennen auf Vettel aus.

RB Leipzig holt in der Winterpause zwei neue Spieler

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig hat die Verpflichtung von zwei neuen Spielern in der Winterpause bekanntgegeben.



«Die Spieler haben unterschrieben. Die konkreten Wechsel werden wir aber noch nicht bekanntgeben, so ist es mit den anderen Vereinen besprochen», sagte Sportdirektor Ralf Rangnick, der die beiden Verpflichtungen am Sonntag nach dem 1:1-Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf gemeinsam mit Vorstandschef Oliver Mintzlaff verkündete. Bei den Spielern könnte es sich um Amadou Haidara von RB Salzburg und Tyler Adams von RB New York handeln.

Radprofi Greipel gewinnt erste Etappe der Tour of Britain

NEWPORT (dpa) - André Greipel hat am Sonntag die erste Etappe der achttägigen Tour of Britain gewonnen.



Nach 175 Kilometern verwies der gebürtige Rostocker die Topsprinter Caleb Ewen aus Australien und den zweimalige Tour-Etappensieger Fernando Gaviria aus Kolumbien auf die nächsten Plätze.