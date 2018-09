Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.18

Bayern München nach 3:0 in Stuttgart Bundesliga-Tabellenführer

BERLIN (dpa) - Titelverteidiger Bayern München ist nach einem 3:0 (1:0)- Sieg beim VfB Stuttgart zumindest über Nacht Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.



Neuzugang Leon Goretzka brachte die Gäste bei seinem Startelf-Debüt in der 37. Minute in Führung. Torjäger Robert Lewandowski legte nach (62.), Thomas Müller traf vor 58 680 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena zum Endstand (76.). Es war der 400. Bundesliga-Auswärtssieg der Bayern in ihrer Vereinsgeschichte. Die sieglosen Schwaben sind jetzt Tabellenletzter.

Angelique Kerber verpasst Achtelfinale der US Open

NEW YORK (dpa) - Angelique Kerber ist bei den US Open in der dritten Runde ausgeschieden.



Die Wimbledonsiegerin, die 2016 in New York triumphiert hatte, verlor am Samstag 6:3, 3:6, 3:6 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova. Die frühere Australian-Open-Finalistin trifft am Montag auf die amerikanische US-Open-Vorjahresfinalistin Madison Keys. Kerber scheiterte dagegen als letzte von einstmals sieben deutschen Damen im Hauptfeld. Bei den Herren wird der Gewinner des anschließenden deutschen Tennis-Duells zwischen Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber in die Runde der letzten 16 einziehen.

Wolfsburg feiert zweiten Sieg - Werder gewinnt in Frankfurt

BERLIN (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat auch am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga einen Sieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am Samstag beim Europa-League-Starter Bayer Leverkusen mit 3:1 (1:1).



Der FC Augsburg kam gegen Borussia Mönchengladbach zu einem 1:1 (1:0). Auch Aufsteiger 1. FC Nürnberg erkämpfte gegen den FSV Mainz 05 ein 1:1 (0:1). Werder Bremen feierte ein 2:1 (1:0) bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Champions-League-Starter 1899 Hoffenheim bezwang den SC Freiburg mit 3:1 (0:1).

DFB-Frauen nach 2:0 auf Island auf direktem WM-Kurs

REYKJAVIK (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen können wieder auf die direkte Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich hoffen.



Die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch gewann am Samstag das WM-Qualifikationsspiel auf Island mit 2:0 (1:0) und übernahm damit die Tabellenführung in der Gruppe 5 vor den Isländerinnen. Die beiden Tore für die DFB-Elf in Reykjavik erzielte Svenja Huth von Turbine Potsdam in der 42. und 74. Minute. Deutschland (18 Punkte) kann sich am letzten Spieltag am kommenden Dienstag auf den Färöer endgültig den Gruppensieg sichern und so das Ticket für die WM 2019 direkt lösen.

Real Madrid gewinnt auch drittes Spiel - Atlético verliert in Vigo

MADRID (dpa) - Champions-League-Sieger Real Madrid hat auch das dritte Spiel in der spanischen Fußballmeisterschaft gewonnen.



Die Mannschaft des neuen Trainers Julen Lopetegui setzte sich am Samstagabend ungefährdet mit 4:1 (1:1) gegen CD Leganes durch. Die Treffer für den Favoriten erzielten der Waliser Gareth Bale (17. Minute), Doppeltorschütze Karim Benzema (50./61.) und Sergio Ramos per Foulelfmeter (66). Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Atlético Madrid hatte zuvor bei Celta Vigo 0:2 (0:0) verloren.

3. Liga: Braunschweig weiter sieglos - Haching Tabellenführer

LEIPZIG (dpa) - Die sportliche Talfahrt von Eintracht Braunschweig geht ungebremst weiter.



Der Zweitliga-Absteiger kassierte am 6. Spieltag der 3. Fußball-Liga mit dem 0:3 (0:1) beim neuen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching die dritte Niederlage und ist damit als einziges Team der Liga weiter sieglos. Der einstige Bundesligist bleibt mit drei Zählern Tabellenletzter, Haching verdrängte dagegen mit 14 Punkten den VfL Osnabrück von Rang eins. Die Tore für Haching markierten Luca Marseiler (15. Minute), Stephan Hain (51.) und Josef Welzmüller (56./Foulelfmeter).

Valverde gewinnt achte Etappe bei Vuelta - Molard weiter vorn

ALMADÉN (dpa) - Der spanische Altmeister Alejandro Valverde hat mit einem beeindruckenden Schlusssprint zur leicht ansteigenden Zielankunft die achte Etappe der Vuelta gewonnen.



Der 38 Jahre alte Radprofi setzte sich am Samstag gegen den slowakischen Weltmeister Peter Sagan durch, der bereits am Vortag mit Rang zwei vorliebnehmen musste. Der Niederländer Danny van Poppel fuhr als Dritter über die Ziellinie des 195,5 Kilometer langen Teilstücks von Linares nach Almadén. Die Gesamtführung verteidigte der Franzose Rudy Molard.

FC Chelsea feiert mit 2:0 gegen Bournemouth vierten Sieg in Serie

LONDON (dpa) - Der englische Fußball-Pokalsieger FC Chelsea hat in der Premier League den vierten Saisonsieg in Serie geholt.



Die Mannschaft des italienischen Trainers Maurizio Sarri mühte sich am Samstag im Heimspiel gegen den AFC Bournemouth zu einem 2:0 (0:0). Pedro (72. Minute) und der überragende Eden Hazard (85.) erzielten an der Stamford Bridge die Tore für die Blues, bei denen der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf stand.

Handballerinnen des Thüringer HC gewinnen den Supercup

NORDHAUSEN (dpa) - Die Handballfrauen des Thüringer HC haben zum dritten Mal den Supercup gewonnen.



Der deutsche Meister setzte sich am Samstagabend vor heimischer Kulisse in Nordhausen souverän mit 35:23 (16:11) gegen Pokalsieger VfL Oldenburg durch. Vor 1200 Zuschauern in der Wiedigsburghalle war die Tschechin Iveta Luzumova mit elf Treffern erfolgreichste Werferin bei den Thüringern, die den Supercup bereits 2015 und 2016 gewonnen hatten.

Urteil eines Brüsseler Berufungsgerichts schwächt Position des CAS

BRÜSSEL (dpa) - Das Urteil eines Brüsseler Berufungsgerichts könnte weitreichende Folgen für den Sport haben.



Demnach entschied in dieser Woche der Appellationshof in Brüssel, dass die gesetzliche Verpflichtung, Streitigkeiten zwischen Spielern, Vereinen und Verbänden vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS zu regeln, rechtswidrig ist. Hintergrund ist eine Klage des belgischen Fußball-Clubs FC Seraing gewesen. Die Entscheidung in Brüssel könnte auch Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein in ihrem Fall vor dem Bundesverfassungsgericht zugute kommen.