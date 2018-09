Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.18

Räikkönen fährt vor Vettel auf Pole Position in Monza

MONZA (dpa) - Der Finne Kimi Räikkönen hat beim Formel-1-Heimspiel seines Ferrari-Teams in Monza die Pole Position erobert.



Der 38- Jährige verwies am Samstag in der Qualifikation für den Großen Preis von Italien überraschend seinen Teamkollegen Sebastian Vettel auf den zweiten Platz. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der im Mercedes in den vergangenen vier Jahren in Monza stets vom ersten Platz gestartet war. In der WM hat Vettel vor dem 14. Saisonlauf am Sonntag 17 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Hamilton.

Nach Spielabsage: HSV-Profis wollen Geld sammeln für Fans

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV will Geld für die Fans sammeln, damit diese ihre Kosten für das abgesagte Punktspiel bei Dynamo Dresden ausgleichen können.



«Die komplette Mannschaft hat entschieden, dass sie Geld sammeln wird. Diese Geld wird dann den Fans übergeben, die sich entscheiden können, wie das Geld am sinnvollsten eingesetzt wird. So, dass es für den ein oder anderen eine Hilfe sein kann», sagte Trainer Christian Titz am Samstag. HSV-Anhänger waren bereits nach Dresden gereist oder hatten Bahntickets gekauft.

FC Liverpool setzt Siegesserie mit 2:1 bei Leicester City fort

LEICESTER (dpa) - Tabellenführer FC Liverpool hat auch sein viertes Saisonspiel in der englischen Premier League gewonnen.



Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Samstag knapp mit 2:1 (2:0) bei Leicester City durch. Sadio Mané (10. Minute) und Roberto Firmino (45.) erzielten die Tore für die Reds. Für Leicester City, das wegen einer Sperre auf Stürmer Jamie Vardy verzichten musste, traf Rachid Ghezzal (63.). Das Tor für Leicester fiel nach einem Aussetzer von Liverpool-Keeper Alisson, der den Ball nach einem missglückten Rückpass nahe der Eckfahne in einem Zweikampf verlor.

Torspektakel in Bielefeld: Regensburg verliert 3:5

BIELEFELD (dpa) - Arminia Bielefeld hat in einem turbulenten Spiel dem SSV Jahn Regenburg die zweite Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga beschert.



Die Ostwestfalen besiegten die Regensburger am Samstag mit 5:3 (3:2). Fünf Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit. Während Bielefeld nach dem zweiten Erfolg am vierten Spieltag in der Tabelle zumindest vorübergehend bis auf Rang fünf kletterte, muss sich Regensburg nach der dritten sieglosen Partie nacheinander in der Tabelle weiter nach unten orientieren.

Amerikaner Lambie verbessert Weltrekord in der Einerverfolgung

AGUASCALIENTES (dpa) - Der weitgehend unbekannte US-Amerikaner Ashton Lambie hat am Freitagabend bei den pan-amerikanischen Meisterschaften in 4:07,250 Minuten einen Bahnrad-Weltrekord in der 4.000-Meter-Einerverfolgung aufgestellt.



Der WM-Siebte von 2018 verbesserte die acht Jahre alte Bestmarke des Australiers Jack Bobridge (4:10,534) um mehr als drei Sekunden. Begünstigt wurde die Rekordfahrt durch die Höhenlage der Radrennbahn in Aguascalientes (Mexiko) von über 2000 Metern über dem Meeresspiegel. Der deutsche Rekord von Domenic Weinstein (Villingen) steht seit Anfang August bei 4:13,073 Minuten.

Indonesien will sich um Olympia 2032 bewerben

JAKARTA (dpa) - Indonesien will sich als Gastgeber für Olympia 2032 bewerben. Nach dem Erfolg der Asienspiele in Jakarta sei das Land bereit für größere Sportveranstaltungen, sagte Präsident Joko Widodo am Samstag in Bogor.



Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, begrüßte die Ankündigung. Die nächsten Sommerspiele finden 2020 in Tokio statt. Für 2024 ist Olympia nach Paris vergeben, 2028 wird Los Angeles Gastgeber sein.

Serena Williams nach Sieg im Schwestern-Duell im US-Open-Achtelfinale

NEW YORK (dpa) - Serena Williams hat das 30. Tennis-Duell gegen ihre Schwester Venus in der dritten Runde der US Open klar gewonnen. Die 36-Jährige siegte am Freitagabend (Ortszeit) 6:1, 6:2 und steht damit im Achtelfinale.



Es war der insgesamt 18. Sieg für die langjährige Weltranglisten-Erste gegen die 38-jährige Venus Williams, die das vergangene Duell in diesem Jahr gewonnen hatte. Damals war Serena Williams gerade von ihrer Babypause zurück. «Das war mein bestes Match, seit ich zurückgekehrt bin», sagte sie nun nach der Partie.

Titelverteidiger Nadal mit viel Mühe in der nächsten Runde

NEW YORK (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal steht nach einer Zitterpartie bei den US Open im Achtelfinale.



Der Titelverteidiger aus Spanien bezwang den Russen Karen Chatschanow am Freitag (Ortszeit) in New York mit 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Erst nach 4:23 Stunden schaffte Nadal den Sprung unter die letzten 16, wo er auf Außenseiter Nikolos Bassilaschwili aus Georgien trifft.