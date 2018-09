Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.18

Dortmund verpasst zweiten Saisonsieg - 0:0 in Hannover

HANNOVER (dpa) - Borussia Dortmund hat den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga verpasst.



Das Team des neuen Trainers Lucien Favre kam am Freitagabend zum Auftakt des zweiten Spieltages nur zu einem 0:0 bei Hannover 96. Vor 49.000 Zuschauern hatten die Gäste in der mäßigen Partie mehr Torchancen als die Niedersachsen, ließen diese aber ungenutzt. Der BVB hatte zum Bundesliga-Auftakt am vergangenen Sonntag gegen RB Leipzig gewonnen und vorerst die Tabellenführung übernommen. Hannover schaffte nach dem 1:1 bei Werder Bremen das zweite Remis.

Hannovers Füllkrug verlängert bis 2022 bei 96

HANNOVER (dpa) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat vor dem Spiel am Freitagabend gegen Borussia Dortmund die Vertragsverlängerung von Stürmer Niclas Füllkrug bekanntgegeben.



Der 25 Jahre alte Hannoveraner verlängerte demnach seinen Kontrakt bis 2022 und dürfte damit zum Top-Verdiener bei den Niedersachsen aufsteigen. Nach seinen 14 Toren in der Vorsaison war der Angreifer im Sommer begehrt. Vor allem Borussia Mönchengladbach wollte Füllkrug verpflichten.

Zweitligaspiel Dresden-HSV wegen Polizei-Einsatz in Chemnitz abgesagt

DRESDEN (dpa) - Das Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV am Samstag ist wegen des Polizei-Großeinsatzes in Chemnitz abgesagt worden.



Das teilten beide Clubs am Freitag mit. Hintergrund sind die für Samstag in Chemnitz angemeldeten Demonstrationen und Versammlungen. Um diese personell stemmen zu können, hatte die sächsische Polizei um eine Spielverlegung gebeten. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.

Westfalen-Duell: Joker Ganvoula rettet Bochum Punkt in Paderborn

PADERBORN (dpa) - Dank Joker Silvère Ganvoula hat der VfL Bochum eine Niederlage im Westfalen-Duell beim SC Paderborn abgewendet und zumindest für eine Nacht Rang drei in der 2. Fußball-Bundesliga erobert.



Der zwölf Minuten zuvor eingewechselte Nationalspieler aus dem Kongo sicherte dem VfL durch seinen zweiten Saisontreffer das 2:2 (1:0) beim Aufsteiger. Dadurch zogen die Bochumer am 4. Spieltag mit sieben Punkten vorübergehend mit dem Führungs-Duo 1. FC Köln und Union Berlin gleich.

FC Ingolstadt erzwingt ersten Zweitliga-Saisonsieg gegen Aue

INGOLSTADT (dpa) - Der FC Ingolstadt hat gegen Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga erzwungen.



Dario Lezcano und der eingewechselte Charlison Benshop erlösten Trainer Stefan Leitl und die FCI-Fans am Freitagabend beim 3:2 mit ihrem Doppelschlag. Thorsten Röcher hatte die Schanzer vor 8394 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark in der ersten Hälfte in Führung gebracht. Pascal Testroet glich mit einer energischen Einzelleistung aus. In der Schlussminute verkürzte Dimitrij Nazarov noch. Der FCI verbesserte sich am vierten Spieltag auf fünf Punkte. Aue bleibt mit nur einem Zähler weiterhin sieglos.

Vettel fährt Bestzeit im Monza-Training

MONZA (dpa) - Sebastian Vettel hat mit der Bestzeit im Training die Hoffnungen auf einen Ferrari-Heimsieg beim Formel-1-Rennen in Monza bestärkt.



Der 31 Jahre alte Hesse war am Freitag knapp drei Zehntelsekunden schneller als sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes. Ein Ausritt ins Kiesbett in der Zielkurve blieb für Vettel folgenlos. Vor dem 14. der 21 Saisonläufe am Sonntag hat Vettel in der WM 17 Punkte Rückstand auf den Briten Hamilton. In Monza konnte Ferrari zuletzt vor acht Jahren mit Fernando Alonso einen Sieg feiern. Vettel war hier 2008 im Toro Rosso sowie 2011 und 2013 mit Red Bull erfolgreich

Sagan verpasst Etappensieg bei Vuelta - Buchmann weiter Dritter

POZO ALCÓN (dpa) - Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Bora-hansgrohe-Team hat den Sieg auf der siebten Etappe der Spanien-Rundfahrt knapp verpasst.



Der slowakische Radprofi kam am Freitag nach 185,7 Kilometer von Puerto-Lumbreras nach Pozo Alcón auf den zweiten Platz. Sagan fehlten fünf Sekunden auf den französischen Sieger Tony Gallopin, der sich kurz vor dem Ziel aus der Spitzengruppe absetzen konnte. Sagans Teamkollege Emanuel Buchmann kam ebenfalls mit den besten Fahrern ins Ziel und bleibt im Gesamtklassement der Vuelta auf dem dritten Platz.