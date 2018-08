Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.18

Formel 1 fährt 2019 doch wieder in Hockenheim

BERLIN (dpa) - Die Formel 1 fährt im kommenden Jahr nun doch wieder in Deutschland. Im am Freitag veröffentlichten Renn-Kalender für die nächste Saison ist das Rennen in Hockenheim für den 28. Juli geplant.



Zuvor drohte ein neuer Vertrag für das traditionsreiche Rennen lange Zeit am Geld zu scheitern. Die Streckenbetreiber wollten nur dann auch im kommenden Jahr Gastgeber sein, wenn die Formel 1 die geforderten Antrittsgebühren von angeblich rund 21 Millionen Euro deutlich senkt und so keine Verluste drohen. Nun bestätigte die Rennserie den Abschluss eines neuen Einjahresvertrags. «Dies zeigt, dass alle Beteiligten in der Formel 1 zusammen daran arbeiten, die langfristige Zukunft des Sports und seiner Fans zu sichern», wurde Formel-1-Chef Chase Carey in der Mitteilung zitiert.

Pikante Lose für Europa-League-Trio - RB-Duell Leipzig gegen Salzburg

MONACO (dpa) - In der Europa League kommt es für RB Leipzig zu einem pikanten Duell mit dem ebenfalls von Red Bull gesponserten FC Salzburg. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.



Weitere Gegner des Fußball-Bundesligisten in der Gruppe B sind Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim. Pokalsieger Eintracht Frankfurt erwischte mit Lazio Rom und Vorjahresfinalist Olympique Marseille zwei attraktive Gegner in der Gruppe H, dritter Kontrahent ist Apollon Limassol aus Zypern. Bayer Leverkusen bekam leichtere Kontrahenten und hat es es in der Gruppe A mit Ludogorets Rasgrad aus Bulgarien, AEK Larnaka aus Zypern und dem FC Zürich zu tun.

Kevin Trapp kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Rückkehr von Fußball-Torwart Kevin Trapp zu Pokalsieger Eintracht Frankfurt ist perfekt.



Der 28-Jährige kehrt für ein Jahr auf Leihbasis von Paris Saint-Germain zu den Hessen zurück, wie der Verein am Freitag bestätigte. «Ich bin glücklich, dass es geklappt hat. Für mich war relativ schnell klar, dass ich das einfach unbedingt machen möchte», sagte der 28-Jährige in einem Video, das der Bundesligist versehentlich schon am Morgen gepostet und wieder gelöscht hatte. «Es zeigt die Wertigkeit unseres Clubs, dass sich ein aktueller Nationalspieler gegen andere Topclubs entscheidet und zu uns kommt», sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner. Trapp könnte bereits am Samstag gegen Bremen spielen.

Kovac bestätigt Boateng-Verbleib - «Wird sich aufopfern für den Club»

MÜNCHEN (dpa) - Trainer Niko Kovac hat kurz vor dem Ablauf der Transferfrist in der Fußball-Bundesliga bestätigt, dass der von Paris Saint-Germain umworbene Nationalspieler Jérôme Boateng beim FC Bayern München bleiben wird.



«Er ist hier und er wird hier bleiben», sagte Kovac am Freitag. Der 46-Jährige sieht in Boateng einen wichtigen Baustein, um die hohen Saisonziele in seinem ersten Jahr in München zu erreichen. Der Kroate rechnet nicht damit, dass der fast 30-jährige Boateng nach dem geplatzten Wechselwunsch Motivationsprobleme haben werde. Zu PSG wechselte dagegen am Freitag der spanische Außenverteidiger Juan Bernat.

Nuri Sahin wechselt von Dortmund nach Bremen

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat die überraschende Verpflichtung des Mittelfeldspielers Nuri Sahin von Borussia Dortmund perfekt gemacht.



Nach bestandenem Medizincheck unterschrieb der 29-Jährige am letzten Tag der Transferfrist einen Vertrag mit den Bremern, über dessen Laufzeit zunächst öffentlich nichts bekannt wurde. Medienberichten zufolge muss Werder für den früheren Spieler von Real Madrid und des FC Liverpool eine Ablösesumme von rund einer Million Euro bezahlen. «Ich gehe nicht ganz, denn Borussia wird immer in meinem Herzen sein», sagte Sahin zu seinem Abschied in Dortmund.

Robert Harting schließt Comeback aus: «Das wird nicht passieren»

BERLIN (dpa) - Zwei Tage vor seinem letzten Wettkampf hat Diskuswurf- Olympiasieger Robert Harting ein Comeback kategorisch ausgeschlossen.



«Ganz sicher: Das wird nicht passieren!», sagte der 33 Jahre alte Berliner am Freitag auf einer Pressekonferenz. Beim ISTAF im Olympiastadion wird der dreimalige Weltmeister an diesem Sonntag seine zwölfjährige Karriere als Leistungssportler endgültig beenden. «Sicher gibt's tolle Comebacks. Aber ich kann mir das ganz sicher nicht vorstellen», versicherte Harting. Auch als Trainer will der Berliner künftig nicht arbeiten, zunächst sei eher ein Job in der freien Wirtschaft denkbar.

Ex-Sprint-Star Bolt debütiert als Fußballer in Australien

CANBERRA (dpa) - Jamaikas achtmaliger Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat in Australien sein Debüt als Fußballer gegeben.



Für den A-League-Proficlub Central Coast Mariners durfte Bolt am Freitag in einem Freundschaftsspiel gegen eine Amateurmannschaft in der 71. Minute aufs Feld. Die Mariners hatten zu dem Zeitpunkt in dem Stadion in Gosford rund 80 Kilometer nördlich von Sydney bereits sechs Tore geschossen. Vor Bolts Einwechslung schallte es «Wir wollen Bolt» aus der Menge, mehr als 12 000 Fans verfolgten die Partie. Der schnellste Mann der Welt spielte mit der Trikotnummer 95 auf dem linken Flügel. Bolt hatte seine Sprinterlaufbahn 2017 beendet und arbeitet nun an einer neuen Karriere als professioneller Fußballspieler.