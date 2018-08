Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.18

Losglück für Bayern und Schalke - Dortmund wieder gegen Monaco

MONACO (dpa) - Losglück für den FC Bayern München und Schalke 04, unschöne Erinnerungen für den BVB - und 1899 Hoffenheim bekommt im Kraichgau Besuch von Pep Guardiola.

Die Bayern treffen in Gruppe E auf Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Freuen durften sich die Schalker in der Grupope D auf Lokomotive Moskau, den FC Porto und Galatasaray Istanbul. Interessante wie schwere Duelle warten indes auf Borussia Dortmund. In Gruppe A sind der AS Monaco, Atlético Madrid und FC Brügge die Gegner. 1899 Hoffenheim darf sich bei seinem Königsklassen-Debüt auf Coach Pep Guardiola und den englischen Champion Manchester City freuen. Weiter bekamen sie in Gruppe F Schachtjor Donezk und Olympique Lyon zugelost.

Leipzig nach Sieg gegen Luhansk in Europa-League-Gruppenphase

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat mit viel Mühe die Gruppenphase der Europa League erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick setzte sich am Donnerstag im Playoff-Rückspiel gegen FK Sorja Luhansk in letzter Minute mit 3:2 (1:1) durch. Im Hinspiel in der Ukraine vor einer Woche hatten die Sachsen ein 0:0 geholt. Vor rund 18.000 Zuschauern in der Red-Bull-Arena markierten Nationalstürmer Timo Werner (7.), Jean-Kevin Augustin (69.) und Emil Forsberg per Handelfmeter (90.) die Tore für den Gastgeber. Für die Ukrainer waren Rafael (35.) und Artem Gordijenko (48.) erfolgreich.

Speerwrfer Hofmann gewinnt Diamond League und 50.000 Dollar

ZÜRICH (dpa) - Speerwurf-Saisonaufsteiger Andreas Hofmann hat zum ersten Mal die Diamond League gewonnen und dafür 50.000 US-Dollar Prämie kassiert.

Genau drei Wochen nach seinem Silbergewinn bei der Leichtathletik-EM in Berlin triumphierte der 26-Jährige am Donnerstagabend beim Finale im Zürcher Letzigrund mit 91,44 Metern. Vor 25.000 Zuschauern setzte sich der deutsche Meister aus Mannheim vor dem EM-Dritten Magnus Kirt aus Estland (87,57 Meter) und Olympiasieger Thomas Röhler aus Jena (85,76) durch. Außerdem gab es für Hofmann als Bonus vom Leichtathletik-Weltverband IAAF eine Wildcard für die WM 2019 in Doha/Katar. Der Mainzer Julian Weber wurde mit 83,68 Metern Sechster.

Alexander Zverev erstmals in der dritten Runde der US Open

NEW YORK (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev hat zum ersten Mal die dritte Runde der US Open erreicht.

Der 21 Jahre alte Hamburger schlug am Donnerstag den 15 Jahre älteren Franzosen Nicolas Mahut in New York 6:4, 6:4, 6:2. In der Runde der letzten 32 trifft Zverev am Samstag im deutschen Duell auf Routinier Philipp Kohlschreiber, der den Australier Matthew Ebden 6:7 (1:7), 6:3, 6:2, 6:0 ausschaltete. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber besiegte in einer Zitterpartie die Schwedin Johanna Larsson mit 6:2, 5:7, 6:4.

Kroate Luka Modric Europas bester Fußballer 2018

MONACO (dpa) - Luka Modric ist zum besten Fußballer Europas 2018 gewählt worden. Der kroatische Vize-Weltmeister setzte sich in der UEFA-Abstimmung gegen Cristiano Ronaldo und Mohamed Salah durch.

Für Modric ist es die nächste Auszeichnung nach seiner Wahl zum besten Akteur bei der WM in Russland. Cristiano Ronaldo hatte die Wahl in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Modric wurde auch als bester Mittelfeldspieler der vergangenen Champions-League-Saison gekürt. Dabei setzte er sich gegen seinen Teamkollegen von Real Madrid, Toni Kroos, und Kevin De Bruyne von Manchester City durch.

UEFA: Beratungen über weiteren Europacup-Wettbewerb

MONACO (dpa) - Die UEFA berät über eine mögliche Einführung eines weiteren Europacup-Wettbewerbs unterhalb von Champions League und Europa League.

Wie Europas Fußball-Kontinentalverband am Donnerstag in Monaco mitteilte, befinden sich die Überlegungen aber noch in einem frühen Anfangsstadium. Entsprechende Diskussionen würden noch in der Kommission für Club-Wettbewerbe geführt werden.