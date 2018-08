Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.18

Trainer Deschamps setzt gegen Deutschland auf Weltmeister-Kader

PARIS (dpa) - Fußball-Weltmeister Frankreich setzt für das Länderspiel gegen Deutschland am kommenden Donnerstag auf fast den gleichen Kader wie bei der WM in Russland.



«Das erscheint mir logisch», sagte Nationaltrainer Didier Deschamps am Donnerstag bei der Vorstellung der Spielerliste in Paris. Damit gehören zum Aufgebot für das Match in der Nationenliga in München unter anderen die Stürmerstars Kylian Mbappé und Antoine Griezmann. Im Vergleich zum WM-Kader wurde nur Ersatztorhüter Steve Mandanda ausgetauscht.

U21 startet mit vier Debütanten in entscheidende EM-Quali-Phase

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit vier Debütanten starten die deutschen U21-Fußballer in die neue Länderspiel-Saison und die entscheidende Phase der EM-Qualifikation.



U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz nominierte am Donnerstag erstmals die Berliner Arne Maier und Maximilian Mittelstädt sowie Marco Richter vom FC Augsburg. Neu dabei ist auch Wolfsburgs Felix Uduokhai, der bei seiner ersten Nominierung verletzt absagen musste. In Waldemar Anton von Hannover 96 steht nur noch ein U21-Europameister von 2017 im 23-köpfigen Aufgebot. Die DFB-Auswahl startet mit einem Test gegen Mexiko am 7. September in Fürth in die EM-Saison.

Rückkehr von Freiburgs Trainer Streich gegen 1899 weiter unsicher

FREIBURG (dpa) - Die Rückkehr von Trainer Christian Streich auf die Bank des SC Freiburg ist vor dem ersten Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim weiterhin unsicher.



«Er ist auf dem Weg der Besserung und es wird morgen abgeklärt, ob er wieder dabei sein kann», sagte SC-Pressesprecher Sascha Glunk am Donnerstag. Streich hat einen Bandscheibenvorfall und fehlte bereits am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.

Vier russische Biathleten verstoßen gegen Anti-Doping-Regeln

SALZBURG (dpa) - Vier russische Biathleten haben gegen die Anti-Doping-Regeln des Weltverbandes IBU verstoßen.



Wie die IBU am Donnerstag mitteilte, wurden der nationale russische Verband RBU und die betroffenen Sportler über den Vorgang informiert. Die Namen der Athleten wurden nicht veröffentlicht, auch über mögliche Strafen wurde zunächst nichts bekannt. Die Russen bekommen nun 14 Tage Zeit, um auf die offizielle Benachrichtigung zu reagieren.

Comebacks von Seitz und Dauser bei Turn-WM-Qualifikation in Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Bei der ersten nationalen Qualifikation für die Turn-Weltmeisterschaften in Doha werden Weltcupsiegerin Elisabeth Seitz sowie Vizeeuropameister Lukas Dauser in Stuttgart ihr Comeback geben.



Bei der Veranstaltung am 15. September geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tickets zur WM in Katars Hauptstadt vom 25. Oktober bis 3. November. Die Olympia-Dritte Sophie Scheder aus Chemnitz muss hingegen nach ihrer Finger-Operation die erste Qualifikation noch auslassen.

Hamilton reist verspätet zum Formel-1-Rennen nach Monza

MONZA (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat seine Vorbereitung auf den Großen Preis von Italien mit Verspätung aufgenommen.



Wegen einer «unvermeidlichen persönlichen Verpflichtung» des Titelverteidigers wurden seine Medientermine und sein Auftritt bei der offiziellen Autogrammstunde am Donnerstag in Monza abgesagt, wie das Mercedes-Team mitteilte. Hamilton wurde erst am Abend in Monza erwartet. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Zum Training am Freitag werde Hamilton einsatzbereit sein, hieß es.

IOC: Fall Schenk ist verjährt - könnte Kampf gegen Doping stärken

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat das Doping-Geständnis von Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk ausdrücklich begrüßt.



Gemäß den IOC-Regeln darf der 53-Jährige die Goldmedaille von den Sommerspielen 1988 in Seoul wie erwartet behalten. «Laut unseren Verjährungsfristen, wird das IOC diesen Fall - wie in ähnlichen Fällen - nicht weiterverfolgen», teilte ein IOC-Sprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit.