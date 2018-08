Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

Auch Julia Görges verpasst dritte Runde der US Open

NEW YORK (dpa) - Auch Tennisspielerin Julia Görges hat die dritte Runde der US Open verpasst.



Die Weltranglisten-Neunte verlor am Mittwoch in New York 6:7 (10:12), 3:6 gegen die Russin Jekaterina Makarowa. Görges hatte die einstige Top-Ten-Spielerin und frühere US-Open-Halbfinalistin in der Vorwoche beim Turnier in New Haven noch besiegt. Zuvor war Tatjana Maria mit 2:6, 3:6 an der Weltranglisten-Siebten Jelia Switolina aus der Ukraine gescheitert. Carina Witthöft spielt erst in der Nacht zum Donnerstag gegen die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams, Wimbledonsiegerin Angelique Kerber am Donnerstag gegen die Schwedin Johanna Larsson.

Red Bull Salzburg verpasst Champions League zum elften Mal

SALZBURG (dpa) - Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat die erstmalige Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League auch im elften Anlauf verpasst.



Die Mannschaft des deutschen Trainers Marco Rose kam im Playoff-Rückspiel gegen Serbiens Champion Roter Stern Belgrad am Mittwochabend nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Selbst eine 2:0-Führung reichte nicht. Beide Treffer für den Gastgeber erzielte Munas Dabbur (45. Minute/48./Foulelfmeter), El Fardou Ben Nabouhane (65./66.) sorgte mit seinem Doppelpack innerhalb von nur gut einer Minute für den Ausgleich. Im Hinspiel hatte es in der Vorwoche ein 0:0 gegeben.

Franzose Molard neuer Vuelta-Spitzenreiter - Buchmann jetzt Dritter

ROQUETAS DE MAR (dpa) - Radprofi Rudy Molard hat bei der 73. Spanien- Rundfahrt das rote Leadertrikot vom polnischen Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski übernommen.



Der 28 Jahre alte Franzose war Mitglied einer 25 Fahrer starken Ausreißergruppe, die sich 60 Kilometer nach dem Start in Granada gebildet hatte. Nach 188,7 Kilometern der fünften Etappe reichte Molard am Mittwoch Platz sechs im Tagesklassement, um sich an die Spitze der Gesamtwertung zu setzen. Den Tagessieg bei großer Hitze sicherte sich der Australier Simon Clarke, der Schnellste einer dreiköpfigen Führungsgruppe.

FIFA-Skandal: Paraguayer Napout muss neun Jahre ins Gefängnis

NEW YORK (dpa) - Der frühere Präsident des südamerikanischen Fußballverbands Conmebol, Juan Angel Napout, muss im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals für neun Jahre ins Gefängnis.



Zudem ordnete Richterin Pamela Chen in New York City an, dass der 60-Jährige rund 4,3 Millionen Dollar (etwa 3,7 Millionen Euro) Strafe zahlen muss, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. Eine Jury hatte Napout bereits im Dezember für schuldig befunden, in seiner Zeit als Fußball-Funktionär Schmiergelder in Höhe von rund 10,5 Millionen Dollar angenommen zu haben. Bereits vor einer Woche hatte Richterin Chen den früheren Präsidenten des brasilianischen Fußballverbands, José Maria Marin, zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Chemnitzer FC verachtet menschenfeindliche Krawalle in der Stadt

CHEMNITZ (dpa) - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat auf die menschenfeindlichen Krawalle in der Stadt mit Verachtung reagiert.



In einer von Insolvenzverwalter Klaus Siemon unterzeichneten Erklärung vom Mittwoch heißt es: «Es ist für uns nicht fassbar, dass es in dieser Anzahl Menschen gibt, die einer menschenverachtenden Ideologie nachhängen, die außer Tod und Zerstörung den Menschen im Deutschland der Jahre 1933 bis 1945 nichts gebracht habe.» Meldungen, nach denen dem Verein zuzuordnende Hooligan-Gruppen an den Aktionen beteiligt sein sollen, wolle man nachgehen.





In jedem Topf ein Bundesligist: FC Bayern bei Königsklassen-Los top

MONACO (dpa) - Bei der Auslosung der Champions League am Donnerstag in Monaco erfahren die vier Bundesligisten, gegen welche drei Teams sie jeweils in der Gruppenphase der Fußball-Königsklasse spielen müssen.



In jedem der vier Töpfe befindet sich ein deutscher Vertreter. Direkte Duelle zwischen Teams einer Nation sind aber ausgeschlossen.

Topf 1 (Titelverteidiger, Sieger Europa League und die Meister der sechs besten nationalen Fußball-Verbände):

Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester City, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Lok Moskau

Topf 2 (nach UEFA-Koeffizient):

Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Schachtjor Donezk, SSC Neapel, Benfica Lissabon, Tottenham Hotspur, AS Rom

Topf 3 (nach UEFA-Koeffizient):

FC Liverpool, FC Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax Amsterdam, ZSKA Moskau, PSV Eindhoven, FC Valencia

Topf 4 (nach UEFA-Koeffizient):

FC Brügge, Galatasaray Istanbul, Young Boys Bern, Inter Mailand, 1899 Hoffenheim, AEK Athen, Viktoria Pilsen, Roter Stern Belgrad