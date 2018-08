Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

Löws Konsequenz: Khedira raus, Schneider versetzt - «Fast arrogant»

MÜNCHEN (dpa) - Joachim Löw hat auf die WM-Blamage von Russland mit der Versetzung von Co-Trainer Thomas Schneider, dem Verzicht auf Ex-Weltmeister Sami Khedira und der Berufung von drei Talenten reagiert.



Zudem nominierte der Bundestrainer am Mittwoch für den Saisonauftakt der deutschen Nationalmannschaft am 6. September in München gegen Weltmeister Frankreich und drei Tage später in Sinsheim gegen Peru in Leroy Sané, Jonathan Tah und Nils Petersen die drei Feldspieler, die er kurz vor der WM noch gestrichen hatte. Dazu kommen die Länderspiel-Neulinge Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (1899 Hoffenheim) und Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Der Trainerstab wird zukünftig neben Löw nur noch aus Assistent Marcus Sorg und Torwarttrainer Andreas Köpke bestehen. Schneider soll zukünftig die Scouting-Abteilung des DFB leiten.

Löw räumt eigene Fehler ein: «Es war fast schon arrogant»

MÜNCHEN (dpa) - Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der WM-Blamage in Russland hat Joachim Löw auch eigene Fehleinschätzungen eingestanden.



«Mein allergrößter Fehler war, dass ich geglaubt habe, dass wir mit unserem dominanten Stil durch die Vorrunde kommen. Wenn wir dieses Spiel spielen, müssen alle Rahmenbedingungen stimmen, damit wir dieses hohe Risiko auch tolerieren können. Diese Rahmenbedingungen haben in diesen Spielen bei uns nicht gepasst», sagte der Bundestrainer am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in München. «Es war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und es noch mehr perfektionieren. Ich hätte die Mannschaft vorbereiten müssen so wie es 2014 der Fall war, als es eine Ausgewogenheit gab zwischen Offensive und Defensive.»

«Bild»: Letzte Details zwischen Formel-1-Chefs und Hockenheim geklärt

HOCKENHEIM (dpa) - Die Besitzer der Formel 1 und die Betreiber des Hockenheimrings haben nach Informationen der «Bild»-Zeitung (Mittwoch) die letzten Details für einen Deutschland-Grand Prix 2019 geklärt.



Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass auch im kommenden Jahr ein Rennen auf dem Hockenheimring stattfindet. Die Geschäftsführung des Hockenheimrings wollte sich auf Anfrage aber noch nicht zum Stand der Verhandlungen äußern. Bereits am Montag hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet, dass sich Liberty Media mit den Verantwortlichen des Hockenheimrings geeinigt hätten. Der neue Vertrag solle im September unterzeichnet werden, in den kommenden Tagen wird die Formel 1 ihren Rennkalender für die nächste Saison vorstellen.

Stark wird «bis auf weiteres» nicht als Video-Assistenz eingesetzt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der frühere Schiedsrichter Wolfgang Stark wird «bis auf weiteres» nicht mehr als Video-Assistent eingesetzt werden.



Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung. Das Spiel zwischen Wolfsburg und Schalke (2:1) am vergangenen Samstag, bei dem der 48 Jahre alte Bayer mehrere Male umstritten eingriff und korrigierte, soll Stark demnach zum Verhängnis geworden sein. Die Tätigkeit des Ex-Referee im Coaching der 3. Liga bleibe von der Entscheidung jedoch unberührt, teilte der DFB mit.

Nach Dopinggeständnis will Schenk Gold behalten: «Das ist verjährt»

BERLIN (dpa) - Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk befürchtet nach seinem Dopinggeständnis nicht, dass ihm das Internationale Olympische Komitee die in Seoul gewonnene Goldmedaille nach 30 Jahren wieder abnimmt.



«Das hoffe ich nicht. Das ist verjährt», sagte der 53 Jahre alte Mecklenburger der Tageszeitung «Die Welt» (Mittwoch) in einem Interview. «Außerdem bin ich nicht positiv im Wettkampf getestet worden.» Wie alle Medaillengewinner musste auch Schenk nach seinem Sieg zur Dopingkontrolle.

Audi setzt weiter auf DTM - Mercedes-Nachfolger bleibt Voraussetzung

INGOLSTADT (dpa) - Audi will auch im kommenden Jahr am Deutschen Tourenwagen Masters teilnehmen - erwartet aber weiterhin den Einstieg eines Mercedes-Nachfolgers spätestens zur Folgesaison.



«In Bezug auf den dafür notwendigen dritten Hersteller habe ich großes Vertrauen, dass DTM-Chef Gerhard Berger diesen für spätestens 2020 an den Start bringt», sagte Audi-Motorsportchef Dieter Gass laut einer Mitteilung vom Mittwoch. Audi sehe in der DTM «nach wie vor großes Potenzial». Die Audi-Ankündigung ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine wichtige Voraussetzung für einen möglichen Einstieg der britischen Nobelmarke Aston Martin. Mercedes zieht sich nach der laufenden Saison aus der DTM zurück.

Eintracht Braunschweig trennt sich von Manager Arnold

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat sich von Manager Marc Arnold getrennt.



Der Aufsichtsrat des Zweitliga-Absteigers hatte am Dienstag entschieden, den 2019 auslaufenden Vertrag des Ex-Profis nicht zu verlängern. Als Konsequenz daraus werde der 47-Jährige sofort freigestellt. Das teilte die Eintracht am Mittwoch mit. Über die Entscheidung des Aufsichtsrates hatte zuvor die «Braunschweiger Zeitung» berichtet. Arnolds Aufgaben werden zunächst von Trainer Henrik Pedersen und Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt übernommen.