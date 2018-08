Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.18

75.000 Bayern-Fans feiern Schweinsteiger beim Abschiedsspiel

MÜNCHEN (dpa) - Ein tief bewegter Bastian Schweinsteiger hat bei seinem Abschiedsspiel in München noch einmal das Bayern-Trikot mit der Nummer 31 getragen.



Beim 4:0 (2:0) des deutschen Fußball-Meisters gegen Schweinsteigers aktuellen Verein Chicago Fire spielte der 34-Jährige in der zweiten Hälfte zur Freude der 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena nochmals zusammen mit den alten Kameraden wie Arjen Robben, Thomas Müller oder Franck Ribéry, mit denen er 2013 die Champions League gewonnen hatte. In der 84. Minute gelang ihm sogar mit einem Volleyschuss das 4:0. «Oh, wie ist das schön», sangen die Fans und feierten ihren «Fußball-Gott». Die weiteren Treffer erzielten Serge Gnabry, Sandro Wagner und Arjen Robben.

Kerber erreicht mit Mühe zweite Runde bei US Open

NEW YORK (dpa) - Angelique Kerber steht in der zweiten Runde der US Open.



Die Wimbledonsiegerin startete am Dienstag mit einem mühsamen 7:6 (7:5), 6:3-Erfolg über die Russin Margarita Gasparjan in das Turnier, das sie vor zwei Jahren gewinnen konnte. Kerber trifft am Donnerstag auf die Schwedin Johanna Larsson, die sie in den bisherigen drei Vergleichen jeweils klar besiegte. Vor der Tennis-Weltranglisten-Vierten Kerber waren am Montag Julia Görges, Tatjana Maria und Carina Witthöft weitergekommen, am Dienstag schieden Andrea Petkovic und Laura Siegemund aus. Als erster der deutschen Tennis-Herren kam am Dienstag Jan-Lennard Struff weiter.

Ajax Amsterdam, Young Boys Bern und AEK Athen in der Champions League

KIEW (dpa) - Der niederländische Traditionsclub Ajax Amsterdam hat die Gruppenphase der Champions League erreicht.



Im Playoff-Rückspiel kam Ajax am Dienstag bei Dynamo Kiew zu einem 0:0, was nach dem 3:1-Hinspielsieg zum Weiterkommen reichte. Ajax hatte zuvor letztmals in der Saison 2014/15 die Gruppenphase der europäischen Fußball-Königsklasse erreicht. Seine Premiere feiert dort der Schweizer Meister Young Boys Bern. Bei Dinamo Zagreb setzten sich die Young Boys mit 2:1 durch und machten nach dem 1:1 vor einer Woche den erstmaligen Einzug in die lukrative Gruppenphase perfekt. AEK Athen schaltete in den Playoffs den ungarischen Club MOL Vidi FC aus.

Transfer von Stürmer Alcácer vom FC Barcelona zum BVB perfekt

DORTMUND (dpa) - Der Transfer des 13-maligen spanischen Nationalspielers Francisco «Paco» Alcácer vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund ist perfekt.



Das teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Der 24-Jährige werde für ein Jahr ausgeliehen mit der Kaufoption für weitere vier Jahre. Der Mittelstürmer soll beim BVB die Rückennummer 9 tragen. «Wir freuen uns sehr, dass sich Paco Alcácer für Borussia Dortmund entschieden hat und sind fest davon überzeugt, dass dieser Spielertypus gut zu unserer Spielweise passt», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Leverkusens Nationalspieler Henrichs wechselt zur AS Monaco

DÜSSELDORF (dpa) - Nach 14 Jahren kehrt Benjamin Henrichs dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen den Rücken und wechselt zur AS Monaco.



Wie der Werksclub am Dienstagabend mitteilte, unterschrieb der 21-Jährige beim französischen Erstligisten einen Fünfjahresvertrag bis 2023. Die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach rund 20 Millionen Euro betragen. In drei Jahren als Profi lief Henrichs 62 Mal in der Bundesliga auf. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er drei Partien, die bislang letzte beim Confed Cup im Sommer 2017.

Hindernis-Europameisterin Krause sagt Teilnahme am ISTAF ab

BERLIN (dpa) - Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause kann wegen einer Erkrankung nicht beim Berliner Leichtathletik-Meeting ISTAF an den Start gehen.



Die 26-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier muss die Saison wegen einer Bronchitis vorzeitig beenden, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Das traditionsreiche Stadionfest findet am 2. September statt. Zum Meeting drei Wochen nach der EM im Olympiastadion werden nunmehr noch elf neue Europameister erwartet. Diskus-Olympiasieger Robert Harting wird seine erfolgreiche Karriere beim ISTAF beenden.

King gewinnt vierte Vuelta-Etappe - Buchmann neuer Gesamt-Zweiter

SIERRA DE LA ALFAGUARA (dpa) - Der US-Amerikaner Ben King hat die vierte Etappe der Spanien-Rundfahrt Vuelta gewonnen.



Der Radprofi des südafrikanischen Teams Dimension Data setzte sich am Dienstag über 161,40 Kilometer von Vélez-Málaga nach Sierra de la Alfaguara vor dem Kasachen Nikita Stalnow durch. Der deutsche Bora-Profi Emanuel Buchmann verbesserte sich in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz. Buchmann hat sieben Sekunden Rückstand auf den führenden Polen Michal Kwiatkowski vom Sky-Rennstall, auf den er am Dienstag 25 Sekunden aufholte. Bei der vierten Etappe kam der 25 Jahre alte Buchmann als Neunter mit 2:50 Minuten Rückstand auf den Etappensieger ins Ziel. King hatte sich bei der Bergankunft knapp vor Stalnow durchgesetzt. Dritter wurde der Franzose Pierre Rolland mit 16 Sekunden Rückstand.

WM-Spieler Plattenhardt fällt aus: Adduktorenblessur stoppt Berliner

BERLIN (dpa) - Hertha-Profi Marvin Plattenhardt muss wegen einer muskulären Verletzung im Adduktorenbereich pausieren.



Erst nach der Länderspielpause steht der 26 Jahre alte Defensivspieler seinem Verein wieder zur Verfügung, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Damit kann Plattenhardt, der bei der WM in Russland zum deutschen Aufgebot gehört hatte, von Bundestrainer Joachim Löw auch nicht für den Nationalmannschafts-Start in die neue Länderspiel-Saison nominiert werden. Zudem wird ein kurzfristiger Wechsel von Plattenhardt bis zum Transferschluss am Freitag mit der Verletzung unwahrscheinlicher.

Deutsche Vielseitigkeitsreiter ohne Olympiasieger Jung zur WM

WARENDORF (dpa) - Die deutschen Vielseitigkeitsreiter müssen bei der WM im September auf den dreimaligen Olympiasieger Michael Jung verzichten.



Seine Stute Rocana hat sich nach Angaben seines Vaters und Trainers Joachim Jung vorne links das Fesselgelenk verstaucht. «Die gute Nachricht ist, dass die Prognose langfristig gut ist», sagte Joachim Jung in einer Mitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) am Dienstag. Ein Start bei der WM in Tryon kommt aber zu früh. Das deutsche Team reist in der kommenden Woche in die USA. Jung hatte im Frühjahr mit der 13 Jahre alten Rocana den zweiten Platz beim schweren Klassiker Lexington in den USA belegt. Zuvor hatte er mit der Stute dreimal nacheinander dort gewonnen.