Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.18

Medien: Dortmund verpflichtet Stürmer Alcácer aus Barcelona

DORTMUND (dpa) - Die Stürmersuche von Borussia Dortmund ist beendet.

Kurz vor Transferschluss am Freitag verpflichtete der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga den 13-maligen spanischen Nationalspieler Francisco «Paco» Alcácer vom FC Barcelona. Laut «Bild»-Zeitung leiht der BVB den 24-Jährigen zunächst für ein Jahr aus. Weiteren Medienberichten zufolge sollen die Dortmunder eine Kaufoption für die kommende Saison in Höhe von 25 Millionen Euro haben. Ursprünglich soll Alcácer eine Ablösesumme von 100 Millionen in seinem Vertrag festgeschrieben haben.

Zehnkampf-Olympiasieger Schenk gibt Doping zu

BERLIN (dpa) - 30 Jahre nach seinem Zehnkampf-Olympiasieg für die DDR hat Christian Schenk Doping zugegeben und auch über spätere gravierende psychische Probleme gesprochen.

«Die Depressionen waren so tief gewesen, dass ich sogar daran gedacht hatte, meinem Leben ein Ende zu setzen», sagte der 53 Jahre alte Rostocker in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Mit 20 Jahren sei er zum ersten Mal gedopt worden. «1985. Für mich war das wie das Erreichen der nächsten Stufe, fast eine Würdigung», sagte Schenk. Auch in der «Sport Bild» (Mittwoch) gibt Schenk Doping zu. «Anfangs bestritt ich, jemals verbotene Mittel eingenommen zu haben. Dann legte ich mir die juristisch etwas weichere Antwort zurecht, ich hätte nie wissentlich gedopt. Beides war gelogen», sagte der WM-Dritte von 1991.

Sebastian Rudy offiziell beim FC Schalke vorgestellt

GELSENKIRCHEN (dpa) - Einen Tag nach seiner Verpflichtung ist Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy beim FC Schalke 04 offiziell vorgestellt worden.

«Es hat sehr gut angefangen. In der Kabine bin ich sehr herzlich empfangen worden. Das ist immer wichtig», sagte der 28-Jährige bei seiner Präsentation in Gelsenkirchen. Zuvor hatte Rudy bereits seine erste Trainingseinheit mit den neuen Kollegen absolviert. «Ich hoffe, es geht so positiv weiter.» Der Transfer des Mittelfeldspielers vom FC Bayern München war am Montagabend perfekt gemacht worden. Schalke zahlt dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro für Rudy, der beim Bundesligisten aus dem Revier einen Vierjahresvertrag bis 2022 erhielt.

Altkanzler Schröder verteidigt Mesut Özil in der Erdogan-Affäre

HANNOVER (dpa) - Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat den zurückgetretenen Nationalspieler Mesut Özil in der Affäre um dessen Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Schutz genommen.

Bei einem Besuch des Nachwuchsleistungszentrums von Hannover 96 kritisierte der 74-jährige Aufsichtsratsvorsitzende des Vereins am Dienstag auch den Umgang des Deutschen Fußball-Bundes mit diesem Thema. «Ich denke, es hat zu wenig Verständnis für Mesut Özil gegeben», sagte Schröder in einem Sky-Interview. «Nach meiner Auffassung hat er mit diesem Foto kein politisches Statement abgeben wollen. Ich hätte damals empfohlen: Das Ganze tiefer hängen.»

Wahlberechtigter fehlt bei Abstimmung über deutsche EM-Bewerbung

BERLIN (dpa) - Bei der Wahl zwischen Deutschland und der Türkei zum Ausrichter der Fußball-EM 2024 wird ein wahlberechtigter Funktionär seine Stimme nicht abgeben.

Der Schwede Jan-Christer Olsson, Vertreter der European Leagues im UEFA-Exekutivkomitee, werde nicht an der Sitzung am 27. September in Nyon teilnehmen, bestätigte der Verband Europäischer Fußball-Ligen der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe gesundheitliche Gründe. Zuvor hatte die ARD-«Sportschau» am Dienstag darüber berichtet. Damit sinkt die Zahl der wahlberechtigten Funktionäre im Gremium der Europäischen Fußball-Union UEFA auf 17.

Fröhlich: Videoreferee «Rettungsanker, wenn etwas krass schiefläuft»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich will den Video Assistant Referee (VAR) in der neuen Spielzeit der Fußball-Bundesliga nur bei eklatanten Fehlurteilen zum Einsatz kommen sehen.

«Nicht jede Entscheidung soll durch den Video-Assistenten begleitet werden, sondern dieser ist nur der Rettungsanker, der geworfen wird, wenn mal etwas krass schiefläuft und nicht vertretbar ist», sagte Fröhlich in einem Interview der vom Deutschen Fußball-Bund veröffentlichten Schiedsrichter-Zeitung. Gleich am ersten Spieltag der neuen Liga-Saison hatte es mehrere fragwürdige Eingriffe des VAR gegeben.

Vardy und Cahill treten aus englischer Nationalmannschaft zurück

LONDON (dpa) - Englands Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate wird in Zukunft nicht mehr auf die Dienste der WM-Teilnehmer Jamie Vardy und Gary Cahill bauen können.

Leicester-Stürmer Vardy erklärte in britischen Medien am Dienstag seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Kurz darauf kündigte auch Chelsea-Verteidiger Cahill das Ende seiner Zeit bei den Three Lions an. Eine offizielle Mitteilung des englischen Fußballverbands FA gab es zunächst nicht.

SC Freiburg muss weiter auf angeschlagenen Trainer Streich verzichten

FREIBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss vorerst weiter ohne seinen Trainer Christian Streich auskommen.

Der 53-Jährige konnte nach seinem leichten Bandscheibenvorfall, der ihn bereits das Liga-Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt gekostet hat, auch am Dienstag nicht das Training der Breisgauer leiten. Wann Streich zurückkehrt, ist derzeit noch offen. Dies werde sich «von Tag zu Tag entscheiden», berichtete das Fachmagazin «Kicker» auf seiner Onlineseite. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt Streichs Team bei Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim an. Ohne den Kultcoach misslang der Bundesliga-Start mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Frankfurt.

DFB sperrt Schalkes Nastasic für zwei Spiele

FRANKFURT AM MAIN (dpa) - Bundesligist FC Schalke 04 muss zwei Ligaspiele ohne Verteidiger Matija Nastasic auskommen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 25-Jährigen am Dienstag nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Schiedsrichter Patrick Ittrich hatte dem Serben am vergangenen Samstag in der 65. Minute nach einem groben Foul am Niederländer Wout Weghorst erst die Gelbe Karte gezeigt, nach Rücksprache mit dem Video-Schiedsrichter aber doch auf Platzverweis entschieden. Nastasic fehlt Schalke damit in den Spielen gegen Hertha BSC und bei Borussia Mönchengladbach, ist aber gegen Meister FC Bayern München am 4. Spieltag wieder spielberechtigt.

Österreichs Teamchef nominiert 13 Bundesliga-Legionäre

WIEN (dpa) - Österreichs Teamchef Franco Foda hat für die anstehenden Fußball-Länderspiele 13 Legionäre aus der deutschen Bundesliga in seinen Kader berufen.

Foda setzt dabei im Freundschaftsspiel gegen Schweden (6. September) sowie beim Auftakt der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina (11. September) unter anderen auf David Alaba (Bayern München), Guido Burgstaller (Schalke 04), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen) und Michael Gregoritsch (FC Augsburg). Kapitän Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) fällt dagegen verletzt aus. Der deutsche Teamchef der Österreicher machte zudem deutlich, dass die Nations League für ihn einen sehr hohen Stellenwert hat. Österreich trifft in der Gruppe neben Bosnien-Herzegowina auch auf Nordirland.

Auch Carina Witthöft bei US Open der Tennisprofis weiter

NEW YORK (dpa) - Auch Carina Witthöft hat die zweite Runde bei den US Open der Tennisprofis erreicht.

Die Hamburgerin bezwang die Amerikanerin Caroline Dolehide am Montag (Ortszeit) mit 6:3, 7:6 (8:6) und wehrte dabei im Tiebreak des zweiten Durchgangs einen Satzball ab. Witthöft trifft am Mittwoch auf die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA. Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln ließ der Polin Magda Linette nach anfänglichen Problemen beim 6:4, 6:0 keine Chance. Vor Witthöft hatten auch Julia Görges und Tatjana Maria ihre Auftaktpartien in New York gewonnen.