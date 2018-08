Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.18

Wechsel von Sebastian Rudy vom FC Bayern zu Schalke 04 perfekt

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern München zum FC Schalke 04 ist perfekt.



Die Königsblauen bestätigten am Montag den Transfer, demnach erhält der 28-Jährige einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme soll einen Sockelbetrag von 16 Millionen Euro betragen.

Erster Zweitliga-Heimsieg für den HSV - 3:0 gegen Bielefeld

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV hat im zweiten Anlauf den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geholt.



Die Norddeutschen kamen zum Abschluss des dritten Spieltages am Montag zu einem 3:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld und verbesserten sich mit sechs Punkten auf den dritten Tabellenplatz. Lewis Holtby (9.) und zweimal Pierre-Michel Lasogga (76. und 88. per Foulelfmeter) erzielten vor 46 934 Zuschauern im Volksparkstadion die Hamburger Tore. Bielefeld ließ allerdings viele gute Chancen ungenutzt und bereitete dem Favoriten viele Probleme.

DFB-Chef Grindel kritisiert Videoassistenten

HAMBURG (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel ist mit der Arbeit der Videoassistenten am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga unzufrieden.



«Sie haben ohne Grundlage eingegriffen», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montagabend beim «Sport-Bild-Award» in Hamburg. «Ich hoffe, dass das am zweiten Spieltag so kommt. Es sind Videoassistenten und keine Videoschiedsrichter.» Bei einigen Spielen am vergangenen Wochenende hatten sich die in Köln sitzenden Videoassistenten häufig eingeschaltet und so für Ärger und Verwirrung bei einigen Trainiern und Spielern gesorgt.

Mainz 05 verpflichtet Niederländer Boëtius - Vertrag bis 2022

MAINZ (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Niederländer Jean-Paul Boëtius von Feyenoord Rotterdam verpflichtet.



Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Rheinhessen am Montag einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Boëtius durchlief seit der U7 alle Nachwuchsmannschaften von Feyenoord und absolvierte in der Vorsaison 45 Pflichtspiele für den niederländischen Pokalsieger.

Man United immer tiefer in die Krise - 0:3 gegen Tottenham

MANCHESTER (dpa) - Tottenham Hotspur hat die Krise beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United weiter verschärft.



Die Spurs siegten am Montag auswärts in Old Trafford 3:0 (0:0) und feierten damit den dritten Sieg im dritten Spiel. United liegt dagegen mit nur drei Zählern auf dem 13. Platz. Der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane (52.) und zweimal Lucas (52. und 84.) erzielten die Tore für Tottenham.

Tatjana Maria mit erstem deutschen Tennis-Erfolg bei US Open

NEW YORK (dpa) - Tatjana Maria hat für den ersten deutschen Tennis-Erfolg bei den diesjährigen US Open gesorgt.



Die 31 Jahre alte Bad Saulgauerin gewann am Montag 6:3, 6:3 gegen die einstige Weltranglisten-Zweite Agnieszka Radwanska aus Polen. Der Münchner Peter Gojowczyk verlor dagegen 6:7 (4:7), 6:4, 1:6, 5:7 gegen den Chilenen Nicolas Jarry. Auch die Weltranglistenerste Simona Halep verlor zum Auftakt mit 2:6, 4:6 gegen die Estin Kaia Kanepi.

Italiener Viviani gewinnt dritte Vuelta-Etappe - Sagan auf Platz drei

ALHAURIN DE LA TORRE (dpa) - Der italienische Meister Elia Viviani hat die dritte Etappe der 73. Spanien-Rundfahrt gewonnen.



Der Hamburg-Sieger setzte sich am Montag nach 178,2 Kilometern von Mijas nach Alhaurin de la Torre im Massensprint vor seinem Landsmann Giacomo Nizzolo und Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Bora-hansgrohe-Team durch. Viviani bescherte seinem Quick-Step-Rennstall bereits den 58. Saisonsieg. In der Gesamtwertung blieb alles beim Alten. Der Pole Michal Kwiatkowski vom Sky-Rennstall liegt weiter vorn.

Basketball-Star Ginobili beendet Profikarriere

SAN ANTONIO (dpa) - Der argentinische Basketball-Star Manu Ginobili hat am Montag seine Profikarriere beendet.



Der 41-Jährige spielte 16 Jahre für die San Antonio Spurs in der nordamerikanischen Profiliga NBA und gewann mit dem Club viermal die Meisterschaft. In dieser Zeit bildete Ginobili zusammen mit Tim Duncan und Tony Parker die «Big 3». In 1057 Saisonspielen kam er dabei auf durchschnittlich 13,3 Punkten pro Partie, zweimal wurde er für das All-Star-Team nominiert. Mit Argentinien gewann Ginobili 2004 Gold bei den Olympischen Spielen in Athen.