Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.18

Draxler für Boateng: Angebliche PSG-Pläne für Tausch mit FC Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Nach dem längeren Ausfall von Außenstürmer Kingsley Coman beim FC Bayern soll es bei Paris Saint-Germain Gedankenspiele für ein Tauschgeschäft mit dem deutschen Fußball-Meister geben.



Der «Kicker» berichtete am Montag, PSG habe den Münchnern laut «gut informierten Kreisen in Frankreich» im Gegenzug für den weiterhin vom französischen Meister umworbenen Innenverteidiger Jérôme Boateng dessen Nationalmannschafts-Kollegen Julian Draxler angeboten.

DFL verteilt eine Milliarde Euro aus der Vermarktung an 36 Proficlubs

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die 36 Bundesliga-Clubs erhalten in dieser Saison von der DFL nach «Kicker»-Informationen die Rekordsumme von 1,117 Milliarden Euro.



Diesen Betrag zahlt die Deutsche Fußball Liga aus der Vermarktung der nationalen Medien- und Sponsorenrechte an die Vereine aus, wie das Fachmagazin am Montag berichtet. Demnach beträgt die Steigerung im Vergleich zur Saison 2017/18 bei den Medienrechten 11,4 Prozent und beim Sponsoring 21,9 Prozent.

Verletzung im Knie: Wolfsburgs Kapitän Guilavogui fällt lange aus

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss für längere Zeit auf seinen Kapitän Josuha Guilavogui verzichten.



Das gab der Verein am Montag auf seiner Internetseite bekannt. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Frankreich erlitt am Samstag während des Bundesliga-Auftaktspiels gegen den FC Schalke 04 (2:1) eine «schwerwiegende Verletzung im rechten Knie», wie es in der Mitteilung heißt. Was Guilavogui genau hat und ob er auch operiert werden muss, soll nun von einem Spezialisten ermittelt werden.

Nationalspieler Halstenberg nach acht Monaten im Mannschaftstraining

LEIPZIG (dpa) - Nationalspieler Marcel Halstenberg hat am Montag nach über sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss wieder am Mannschaftstraining von Fußball-Bundesligist RB Leipzig teilgenommen.



Der Defensivspezialist hatte sich am 23. Januar im Training das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Dadurch hatte er auch die Weltmeisterschaft in Russland verpasst. Für die war er nach seinem überzeugenden Debüt in der Nationalmannschaft am 10. November beim 0:0 gegen England im Wembley-Stadion ein Kandidat gewesen.

Fabian-Transfer von Frankfurt zu Fenerbahce gescheitert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Wechsel von Marco Fabian vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt zu Fenerbahce Istanbul ist geplatzt.



Der türkische Vizemeister hat am Montag nach dem Gesundheitscheck des mexikanischen Nationalspielers Abstand von dem geplanten Transfer genommen. Wegen Fabians chronischer Rückenschmerzen sei dem Verein laut übereinstimmender Berichte türkischer Medien das Risiko einer Verpflichtung zu groß gewesen.

«FAZ»: Formel 1 und Hockenheim über Rennen 2019 einig

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Die Formel-1-Führung hat sich der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» zufolge mit den Betreibern des Hockenheimrings auf ein Deutschland-Rennen für 2019 geeinigt.



Demnach haben die Chefs der Rennserie ihre Forderungen für ein Antrittsgeld deutlich gesenkt und so den Weg für einen weiteren deutschen Grand Prix geebnet. Der neue Vertrag solle im September unterzeichnet werden, in den kommenden Tagen werde die Formel 1 ihren Rennkalender für die nächste Saison vorstellen, berichtete die Zeitung am Montag.

WM-Dritter Bett positiv auf Blutdopingmittel EPO getestet

MONACO (dpa) - Der Weltmeisterschaftsdritte über 800 Meter, Kipyegon Bett aus Kenia, ist nach einem positiven Test auf das Blutdopingmittel EPO vorläufig suspendiert worden.



Das bestätigte die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes auf Twitter am Sonntagabend. Die AIU hatte gegen den 20-jährigen Junioren-Weltmeister von 2016 bereits vor zwei Wochen Ermittlungen wegen der Verweigerung oder Ablehnung einer Kontrolle eingeleitet.