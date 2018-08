Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.18

Videoprojekt-Leiter Drees: «Viele Sachen einfach nicht gut gelaufen»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der neue Videobeweis-Verantwortliche Jochen Drees hat Probleme beim Einsatz des technischen Hilfsmittels am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison eingeräumt und Verbesserungen angekündigt.



«Es sind viele Sachen einfach nicht gut gelaufen», sagte Drees am Sonntagmorgen im TV-Sender Sky. Der frühere Spitzenschiedsrichter übernimmt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum 1. Oktober hauptamtlich die Leitung beim Thema Videoassistent.

St. Pauli verliert Spiel und Tabellenführung - Berlin thront oben

DÜSSELDORF (dpa) - Die Siegesserie des FC St. Pauli ist abrupt beendet worden. Die 1:4 (0:2)-Niederlage beim 1. FC Union Berlin bedeutete nicht nur den ersten Punktverlust der Saison für die Hanseaten, sondern auch den Verlust der Tabellenführung.



Die Hauptstädter thronen nun ganz oben, punktgleich und nur ein Tor besser als der 1. FC Köln. Der Bundesliga-Absteiger feierte am Samstag einen überzeugenden 3:1-Heimerfolg gegen Erzgebirge Aue. Auch der bisherige Tabellenzweite Holstein Kiel kam bei Jahn Regensburg nicht über ein torloses Remis hinaus und musste Berlin und Köln in der Tabelle vorbeiziehen lassen

Bayern-Profi Coman operiert - «Wird noch stärker zurückkommen»

MÜNCHEN (dpa) - Bayern-Profi Kingsley Coman (22) ist nach seiner Fußverletzung aus dem Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag in Tübingen operiert worden.



Der Eingriff am gerissenen Syndesmoseband oberhalb des linken Sprunggelenkes sei erfolgreich verlaufen, teilte der FC Bayern München mit. Der französische Nationalspieler hatte sich am Freitagabend beim 3:1 gegen 1899 Hoffenheim kurz vor der Halbzeitpause bei einem Zweikampf verletzt. Coman wird längere Zeit pausieren müssen.

Para-EM in Berlin: Sprinter Streng und Floors holen dritten Titel

BERLIN (dpa) - Felix Streng und Johannes Floors haben zum Abschluss der Para-Leichtathletik-EM in Berlin ihre jeweils dritte Goldmedaille gewonnen.



Der Leverkusener Streng, dem der rechte Unterschenkel fehlt, setzte sich am Sonntag über 100 Meter in 11,23 Sekunden vor seinem Vereinskollegen Floors (11,44 Sekunden) durch. Der doppelseitig unterschenkel-amputierte Floors lief nur rund 45 Minuten später über 400 Meter in 47,93 Sekunden überlegen zu seinem dritten Titel. Der kleinwüchsige Mathias Mester (Kaiserslautern) sicherte sich mit 37,57 Meter zudem Gold im Speerwerfen.

Formel-1-Führung verhandelt weiter über Deutschland-Rennen

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Formel-1-Vermarktungschef Sean Bratches hält ein Rennen in Deutschland im kommenden Jahr weiter für möglich.



«Wir arbeiten daran. Schreiben Sie es noch nicht ab», sagte der 58-Jährige der «Bild am Sonntag». Der Vertrag für den deutschen Grand Prix in Hockenheim war in diesem Jahr ausgelaufen. Wegen der hohen finanziellen Belastung durch die Antrittsgebühren hatten sich die Streckenbetreiber bislang nicht mit der Formel-1-Führung auf einen neuen Kontrakt einigen können. Es sei «ein frustrierendes Thema», räumte Bratches ein. Eine Entscheidung solle am Montag fallen, meldete das Fachmagazin «Auto, Motor und Sport» am Sonntag.

Funkel für Zurückhaltung bei Vermarktung im Profifußball

DÜSSELDORF (dpa) - Trainer Friedhelm Funkel hat sich für eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte im Profifußball stark gemacht.



«Ich glaube, der Fußball muss aufpassen. Der Fußball muss zum Kern zurückkehren. Der Fußball muss auch wieder ein Stück weit die Fan-Nähe suchen», sagte der 64 Jahre alte Coach des Bundesliga-Rückkehrers Fortuna Düsseldorf im ZDF-Sportstudio. Er glaube, diese Nähe sei «mehr als ein Stück weit verloren gegangen. Das muss wieder anders werden.» In Bezug auf die immer intensivere Vermarktung plädiert Funkel gleichfalls für Zurückhaltung.

Deutscher Kajak-Vierer setzt bei Kanu-WM goldenen Schlusspunkt

MONTEMOR-O-VELHO (dpa) - Der deutsche Kajak-Vierer über 500 Meter mit den Rio-Olympiasiegern Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe und Max Lemke hat am Sonntag seinen WM-Titel verteidigt.



Bei den Weltmeisterschaften im portugiesischen Montemor-o-Velho verwies das Quartett Spanien und Ungarn auf die Plätze. Routinier Rauhe schraubte sein persönliches Medaillenkonto somit auf 15 WM-Titel. Damit ist er der erfolgreichste deutsche Medaillensammler bei den Männern.

Di Resta gewinnt erstes DTM-Nachtrennen in Misano

MISANO (dpa) - Der Schotte Paul di Resta ist zu seinem dritten Saisonsieg im Deutschen Tourenwagen Masters gefahren.



Der Mercedes-Pilot setzte sich am Samstag im turbulenten Nachtrennen im italienischen Misano vor dem Niederländer Robin Frijns im Audi und di Restas italienischen Marken-Kollegen Edoardo Mortara durch. Es war der elfte Erfolg in diesem Jahr für Mercedes im 13. Lauf. Vor dem 14. von 20 Saisonrennen am Sonntag rückte di Resta in der Gesamtwertung bis auf einen Punkt an den Briten Gary Paffett heran.