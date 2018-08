Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.18

Hamilton fährt im Regen von Spa auf Pole Position vor Vettel

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat im Regen von Spa-Francorchamps die Pole Position für den Grand Prix von Belgien erobert.



Der britische Mercedes-Pilot verwies durch eine fabelhafte Schlussrunde seinen Ferrari-Rivalen Sebastian Vettel am Samstag noch auf den zweiten Platz. Dritter wurde überraschend der Franzose Esteban Ocon vor dem Mexikaner Sergio Perez. Beide fahren für das neu zugelassene Team Racing Point, den Nachfolger des insolventen Force-India-Teams. Für Hamilton ist es bereits die 78. Pole Position seiner Karriere. In der WM führt der 33-Jährige vor dem 13. Saisonlauf mit 24 Punkten vor Vettel.

Köln übernimmt Tabellenspitze - Fürth verspielt Zwei-Tore-Führung

DÜSSELDORF (dpa) - Der 1. FC Köln hat dank Simon Terodde die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen.



Der 30 Jahre alte Stürmer erzielte alle drei Tore beim 3:1-Sieg gegen Erzgebirge Aue. Die SpVgg Greuther Fürth gab einen sichergeglaubten Heimsieg gegen den SC Paderborn aus der Hand, verspielte beim 2:2 in der Schlussphase eine Zwei-Tore-Führung. Aufsteiger 1. FC Magdeburg erkämpfte sich gegen den FC Ingolstadt beim 1:1 einen Punkt. Bereits am Freitagabend feierten der VfL Bochum mit 1:0 gegen den SV Sandhausen und Darmstadt 98 mit 3:0 gegen den MSV Duisburg ihre jeweils zweiten Liga-Siege in Folge.

Radprofi Mohoric gewinnt dritte Etappe der Deutschland Tour

TRIER (dpa) - Radprofi Matej Mohoric hat die dritte Etappe der neu aufgelegten Deutschland Tour gewonnen.



Der Slowene vom Team Bahrain-Merida setzte sich am Samstag im Schlusssprint nach anspruchsvollen 177 Kilometern von Trier nach Merzig durch. Mohoric ist auch der neue Träger des Roten Trikots. Der 23-Jährige löste Vortagessieger Maximilian Schachmann an der Spitze der Gesamtwertung ab. Die Schlussetappe führt am Sonntag über 207,5 Kilometer vom südhessischen Lorsch nach Stuttgart.

Meister Manchester City nur 1:1 gegen Aufsteiger Wolverhampton

WOLVERHAMPTON (dpa) - Der englische Fußballmeister Manchester City hat am dritten Spieltag der Premier League überraschend den dritten Sieg verpasst.



Beim Aufsteiger Wolverhampton Wanderers kam das Team von Trainer Pep Guardiola am Samstag nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Aymeric Laporte erzielte in der 69. Minute per Kopf den Ausgleich für Man City - nach einer Vorlage des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan, der bei den Gästen in der Startelf stand.

Para-EM in Berlin: Rehm holt vierten Titel mit Weltrekord

BERLIN (dpa) - Markus Rehm hat bei den Para-Europameisterschaften der Leichtathleten in Berlin mit Weltrekord seinen vierten EM-Titel im Weitsprung gewonnen.



Der zweimalige Paralympics-Sieger aus Leverkusen sprang am Samstag im sechsten und letzten Versuch auf 8,48 Meter. Damit verbesserte der 30-Jährige seine erst vor kurzem in Japan aufgestellte Weltbestmarke um einen Zentimeter. Prothesenspringer Rehm, dem nach einem Wakeboard-Unfall 2003 der rechte Unterschenkel amputiert werden musste, ist damit seit 2011 bei allen Großereignissen ungeschlagen.

Kanute Brendel holt im Einer-Canadier viertes WM-Gold in Serie

MONTEMOR-O-VELHO (dpa) - Sebastian Brendel hat auf seiner Paradestrecke im Einer-Canadier über 1.000 Meter nach 2014, 2015 und 2017 sein viertes WM-Gold in Serie geholt.



Bei den Weltmeisterschaften im portugiesischen Montemor-o-Velho paddelte der Potsdamer Ausnahmeathlet am Samstag zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Der 30-jährige Olympiasieger verwies am Samstag seinen tschechischen Dauerrivalen Martin Fuksa sowie den Brasilianer Isaquias dos Santos auf die Plätze.