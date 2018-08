Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.18

FC Bayern eröffnet 56. Bundesliga-Saison mit 3:1 gegen Hoffenheim

MÜNCHEN (dpa) - Rekordmeister FC Bayern München ist mit einem glücklichen Heimsieg in die 56. Saison der Fußball-Bundesliga gestartet.



Die Mannschaft des neuen Trainers Niko Kovac gewann das Auftaktspiel gegen 1899 Hoffenheim am Freitagabend mit 3:1 (1:0). Nationalspieler Thomas Müller brachte die Bayern in der 23. Minute vor 75 000 Zuschauern in Führung - es war das erste Tor der neuen Spielzeit. Nach dem Ausgleich der Gäste durch den Ungarn Adam Szalai (58. Minute) sorgten Torjäger Robert Lewandowski per Foulelfmeter (82.) und Arjen Robben in der Nachspielzeit (90.+1) für die Entscheidung.

Rückendeckung für Löw von DFB-Spitze - Betreuerstab wird verkleinert

MÜNCHEN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat für die Aufarbeitung des WM-Scheiterns wie erwartet vom DFB-Präsidium Rückendeckung erhalten.



Details der Löw-Präsentation wollte Grindel nicht verraten. Der Fußball-Verbandschef bestätigte lediglich, dass der Betreuerstab der Nationalmannschaft verkleinert wird. Der Öffentlichkeit werden die Löw-Pläne erst bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in München vorgestellt. «Joachim Löw und Oliver Bierhoff haben heute eine sehr überzeugende Analyse der Fußball-WM in Russland vorgelegt. Das ganze Präsidium ist der Überzeugung, dass unsere Sportliche Leitung auf dem richtigen Weg ist», sagte DFB-Chef Reinhard Grindel.

Heimsiege für Fußball-Zweitligisten Darmstadt und Bochum

BERLIN (dpa) - Dank einer überragenden Leistung von Flügelspieler Marcel Heller hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 auch das zweite Heimspiel der Saison gewonnen.



Gegen den MSV Duisburg setzten sich die Darmstädter am Freitag mit 3:0 (0:0) durch. Vor 15 150 Zuschauern am Böllenfalltor trafen Heller (68. Minute), Serdar Dursun (74.) und Tobias Kempe (86.). Duisburg bleibt damit weiter ohne Punkt. Der VfL Bochum hat sich durch das peinliche Pokal-Aus nicht aus der Spur bringen lassen. Die Westfalen gewannen gegen den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0); den Siegtreffer erzielte Robert Tesche (54.).

Ferrari-Pilot Räikkönen Tagesbester im Training von Spa

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Kimi Räikkönen hat mit der schnellstenTrainingsrunde die Ferrari-Hoffnungen auf einen Sieg beim Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps gestärkt.



Der Finne hatte am Freitag vor dem Grand Prix von Belgien 0,168 Sekunden Vorsprung vor dem WM-Führenden Lewis Hamilton im Mercedes. Räikkönens Teamkollege Sebastian Vettel musste sich nach einem Fahrfehler mit Rang fünf begnügen. In der Gesamtwertung hat Vettel vor dem 13. Saisonrennen am Sonntag 24 Punkte Rückstand auf den britischen Titelverteidiger Hamilton.

Radprofi Schachmann gewinnt zweite Etappe bei Deutschland Tour

TRIER (dpa) - Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann hat die zweite Etappe bei der Deutschland Tour gewonnen.



Nach 196 Kilometern von Bonn nach Trier setzte sich der 24-Jährige vom Team Quick-Step am Freitag knapp vor dem Slowenen Matej Mohoric durch. Mit seinem Sieg auf der Königsetappe der viertägigen Rundfahrt untermauerte Schachmann seine Ambitionen auf den Gesamtsieg. «Ich denke schon, das ist unser Ziel, das nach Hause zu bringen», sagte er anschließend in der ARD. Im Finale der Etappe bezwang Schachmann unter anderen den Niederländer Tom Dumoulin, den Zweiten der Tour de France.

Nach Eklat um Spiel-Absage: Palästinas Fußball-Verbandschef gesperrt

ZÜRICH/JERUSALEM (dpa) - Nach seinem verbalen Angriff auf den argentinischen Fußballverband und der Aufforderung zum Verbrennen von Messi-Trikots ist der der Präsident des palästinensischen Fußballverbandes für zwölf Monate gesperrt worden.



Das teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit. Zudem muss PFA-Chef Dschibril Radschub eine Geldstrafe von 20.000 Schweizer Franken zahlen. Die argentinische Nationalmannschaft mit ihrem Topstar Lionel Messi hätte am 9. Juni in Jerusalem ein Testspiel gegen Israel bestreiten sollen. Im Vorfeld hatte Radschub dazu aufgerufen, Trikots und Poster von und mit Messi zu verbrennen, sollte dieser in Jerusalem spielen.

UEFA bestraft Sparta Prag wegen Fanverhaltens

PRAG (dpa) - Der tschechische Fußballverein Sparta Prag muss das nächste Heimspiel in einem europäischen Vereinswettbewerb vor leeren Rängen austragen.



Zudem wird eine Geldstrafe von insgesamt 100.000 Euro fällig, wie der Erstligaverein am Freitag mitteilte. Die Disziplinarkommission der UEFA bestrafte damit das Verhalten der Sparta-Fans bei der 0:2-Niederlage gegen den serbischen Verein Spartak Subotica in der zweiten Quali-Runde zur Europa League am 26. Juli in Novi Sad. Beim Rückspiel am 2. August in Prag, das 2:1 für die Gastgeber endete, waren Sparta-Anhänger aufs Spielfeld gelaufen.

Zweimal WM-Gold für deutsche Kanu-Asse in Portugal

MONTEMOR-O-VELHO (dpa) - Gleich im ersten Rennen hat das Canadier-Duo Yul Oeltze/Peter Kretschmer das erste Gold für den deutschen Kanu-Verband bei den Weltmeisterschaften im portugiesischen Montemor-o-Velho geholt.



Das Boot aus Magdeburg/Leipzig fuhr am Freitag auf der olympischen Distanz von 1000 Metern einen Start-Ziel-Sieg ein. Unmittelbar danach holte der deutsche Kajak-Zweier mit Max Hoff und Marcus Gross ebenfalls den Titel. Auf Rang zwei landeten die Spanier Francisco Cubelos/Iñigo Pena vor den Serben Marko Tomicevic/Milenko Zoric.

Para-EM: drei Goldmedaillen für deutsches Leichtathletik-Team

BERLIN (dpa) - Die deutsche Mannschaft hat bei den Europameisterschaften der behinderten Leichtathleten am Freitag in Berlin drei Titel gewonnen.



Gold ging an die 4x100-Meter-Staffel um den Leverkusener Ausnahme-Weitspringer Markus Rehm (41,42 Sekunden), an 100-Meter-Sprinterin Nicole Nicoleitzik aus Püttlingen im Saarland (15,60 Sekunden) und an Kugelstoßerin Birgit Kober von 1860 München, die ihren eigenen Weltrekord auf 11,79 Meter steigerte.