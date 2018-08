Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.18

Vettel Schnellster im ersten Training von Spa

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist im Auftakttraining der Formel 1 in Spa-Francorchamps die Bestzeit gelungen.



Der WM-Zweite war am Freitag vor dem Großen Preis von Belgien 0,151 Sekunden schneller als der niederländische Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. Platz drei belegte WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes. Vettel wie auch Hamilton starten im ersten Rennen nach der Sommerpause mit einer neuen Motoren-Ausbaustufe. In der Gesamtwertung liegt der britische Titelverteidiger vor dem 13. Saisonlauf 24 Punkte vor dem Deutschen. Für beide geht es in diesem Jahr um ihren fünften Weltmeistertitel.

Löw gut gelaunt vor Präsentation der WM-Analyse im DFB-Präsidium

MÜNCHEN (dpa) - Sichtlich entspannt ist Joachim Löw zur Sitzung des DFB-Präsidiums in einem Münchner Hotel eingetroffen.



Vor der Präsentation seiner WM-Analyse vor den Funktionären plauderte der Fußball-Bundestrainer am Freitagnachmittag noch gut gelaunt in der Lobby mit DFL-Chef Christian Seifert und dem Geschäftsführer der SpVgg Greuther Fürth, Helmut Hack. Drei Tage nach seinem Bericht vor Vertretern der Profi-Clubs in Frankfurt soll Löw nun auch den DFB-Funktionären die Konsequenzen nach dem bitteren Vorrunden-K.o. der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM erläutern. Der Öffentlichkeit sollen diese im Detail aber erst am Mittwoch bei einer Pressekonferenz ebenfalls in München verkündet werden.

Bayer Leverkusen in Mönchengladbach ohne Lars und Sven Bender

LEVERKUSEN (dpa) - Bayer Leverkusen muss zum Auftakt der Bundesligasaison auf seine Fußballprofis Lars und Sven Bender verzichten.



Bayer-Coach Heiko Herrlich bestätigte am Freitag, dass die Zwillinge verletzt ausfallen. «Lars wollte unbedingt spielen und den Schmerz tolerieren. Das Risiko ist aber zu groß, ich will fitte Spieler auf dem Platz», sagte Herrlich nach einem Gespräch mit der medizinischen Abteilung. Lars Bender hat eine Außenbandzerrung im rechten Knie, Sven Bender Probleme am Sprunggelenk. Trotz weiterer Ausfälle im Team peilt Herrlich im Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach einen Sieg an.

Neuauflage des Olympia-Finals zum Start des Deutschland Cups

KREFELD (dpa) - Zum Auftakt des Deutschland Cups im Eishockey kommt es am 8. November in Krefeld zur Neuauflage des Olympia-Finals der deutschen Auswahl gegen Russland.



Zwei Tage nach dem Duell gegen den Olympiasieger trifft die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm auf die Schweiz. Am Sonntag kommt es am Abschlusstag zum Aufeinandertreffen mit der Slowakei. Dies teilte der DEB am Freitag mit. Erstmals wird das Turnier an vier Tagen ausgetragen. Dazu wechselte der Standort von Augsburg nach Krefeld.

Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Auftakt in Freiburg ohne Rebic

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt muss zum Bundesliga-Auftakt auf Offensivspieler Ante Rebic verzichten.



Der Vize-Weltmeister aus Kroatien fällt wegen einer Sprunggelenkverletzung für die Partie beim SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr) aus. «Er kann nicht dabei sein», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Freitag. Fraglich ist zudem der Einsatz von Abwehrchef David Abraham, der nach einem Pferdekuss mehrere Tage nicht trainieren konnte. Neuzugang Filip Kostic sei laut Hütter dagegen «ein Thema» für die Startelf.

Hülkenberg und Bottas starten Formel-1-Rennen in Spa von hinten

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Renault-Fahrer Nico Hülkenberg und Mercedes-Pilot Valtteri Bottas müssen das Formel-1-Rennen in Belgien vom Ende des Feldes starten.



In den Autos beider Piloten wurde vor dem 13. Saisonlauf am Sonntag die vierte neue Motoreneinheit eingebaut, straffrei erlaubt ist jedoch während einer Saison nur der Einsatz von drei verschiedenen Triebwerken. Daher verhängten die Rennkommissare am Freitag Sanktionen gegen beide Piloten. Da auf dem Kurs in den Ardennen das Überholen gewöhnlich einfacher als auf anderen Rennstrecken ist, können der Finne Bottas und Hülkenberg (Emmerich) mit ihren frischen Motoren dennoch auf WM-Punkte hoffen.

Mountainbike-Olympiasiegerin Spitz startet letztmals bei Weltcup

LA BRESSE (dpa) - Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz wird beim Finale am Wochenende im französischen La Bresse das letzte Mal bei einem Weltcuprennen an den Start gehen.



«Für mich ist eigentlich vor allem ein Rennen mit Blick auf Weltmeisterschaften zwei Wochen später in Lenzerheide», sagte die 46-Jährige in einer Mitteilung ihres Managements. «Aber natürlich denkt man auch an die lange Zeit im Weltcup zurück.» Das Rennen in den Vogesen steigt am Sonntag. Spitz ist seit 1996 im Weltcup aktiv, 117 Mal startete die dreimalige Olympia-Medaillengewinnern bei diesen Rennen bereits. 2008 gewann Spitz bei den Sommerspielen in Peking Gold, 2012 in London Silber und 2004 in Athen Bronze.

Trotz Feuers: Partie von Union Berlin gegen St. Pauli findet statt

BERLIN (dpa) - Das Feuer im Stadion An der Alten Försterei wird keine direkten Auswirkungen auf die Partie von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli haben.



«Wir konnten trotz des Feuers ganz normal trainieren», sagte Trainer Urs Fischer vor dem Spiel seines Teams gegen den Tabellenführer am Sonntag (13.30 Uhr). Am Donnerstagabend war im ersten Obergeschoss der Haupttribüne ein Kühlschrank in Brand geraten, die Spielstätte der Köpenicker war stark verraucht. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, es gab keine Verletzten. «Der Austragung des Spiels steht nichts im Wege. Jetzt bringen wir alles in Ordnung, machen schön sauber und lüften», sagte Union-Pressesprecher Christian Arbeit am Freitag.

Dressur-Equipe für Weltreiterspiele nominiert

MÜNSTER (dpa) - Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth führt die deutsche Dressur-Equipe bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) an.



Die Rheinbergerin reitet Bella Rose, ihr Ersatzpferd ist Weihegold oder Emilio. Das gab die Deutsche Reiterliche Vereinigung am Freitag in Münster bekannt. Der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei nominierte für die Titelkämpfe, die vom 11. bis 23. September stattfinden, zudem Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo, Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sammy Davis jr., Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera oder Reserve Zaire. Als Reservistin wurde Helen Langehanenberg (Havixbeck) mit Damsey berufen.

Para-EM: Zweite Medaille für Werferin Wichmann

BERLIN (dpa) - Hanna Wichmann hat bei den Europameisterschaften der behinderten Leichtathleten am Freitag in Berlin die Silbermedaille im Keulenwurf (16,63 Meter) gewonnen.



Die 22-jährige Greifswalderin, die von einer Spastik stark beeinträchtigt wird und im Rollstuhl sitzt, hatte bereits im Kugelstoßen Bronze geholt. Die Titelkämpfe im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark dauern noch bis Sonntag.

Schweinsteiger und Chicago mit Remis gegen Columbus

CHICAGO (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS nach acht Niederlagen in Folge einen Punktgewinn gefeiert.



Das Team aus Illinois trennte sich am Donnerstag (Ortszeit) im Spiel gegen Columbus Crew mit 1:1 (0:0)-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Chicagos Nemanja Nikolic (67. Minute) das 1:0 für die Gastgeber. Kurz vor dem Ende der Partie sorgte allerdings Columbus' Niko Hansen (87.) für den Ausgleich. Der 33-jährige Schweinsteiger spielte vor 8551 Zuschauern im heimischen Toyota Park durch. Er kassierte zudem seine fünfte Gelbe Karte der Saison und fehlt den Fire damit im nächsten Spiel.